Vodafone Türkiye, 2023-24 mali yıl sonuçlarını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, Nisan 2023-Mart 2024 arasındaki bir yılı kapsayan 2023-24 mali yılı sonuçlarını açıkladı. Vodafone’un bir senedeki abone, gelir ve dijital platformlardaki kullanıcı sayısı gibi bilgiler paylaşıldı.

Vodafone, Mart 2024 itibarıyla son 1 senede 9,3 milyar TL yatırım yaptı. Nisan 2023-Mart 2024 arasındaki dönemdeki servis gelirleri 48,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) ise 17,5 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Mobil abone sayısı 25,3 milyona yükseldi

Vodafone Türkiye’nin 2023-24 mali yıl sonu itibarıyla mobil müşterisi önceki yıla kıyasla 500 bin artarak 25,3 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 1,4 milyon artarak 29,7 milyon oldu. Faturalı abone sayısı 1,4 milyon artışla 19,8 milyona çıktı. Abonelerin %78,3’ünü faturalı aboneler oluşturdu. Sabit genişbant abone sayısı yaklaşık 1,4 milyon olarak açıklandı.

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Nisan 2023-Mart 2024 arasındaki bir yıllık dönemde müşterilerin toplam mobil data kullanımı geçen yıla kıyasla %20,1 artışla 4.902 petabyte'a yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16,9 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam işlem sayısı ise 404 milyon oldu.

Vodafone’un e-ticaret pazaryeri Her Şey Yanımda’nın ziyaret edilme sayısı 190 milyona, Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 5,5 milyona yükseldi. 1.000’yakın işlemi müşteri hizmetlerine bağlanmadan yapabilen yapay zekalı asistan TOBİ’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, aylık sohbet sayısı ise 39 milyona yükseldi.

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