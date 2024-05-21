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    Vodafone Türkiye, 2023-24 mali yıl sonuçlarını açıkladı

    Vodafone, Mart 2024 itibarıyla bir yıllık sonuçları açıkladı. Mobil abone sayısı 25,3 milyona ulaşan şirket, dijital servislerden 48,5 milyar TL elde etti.           
    Vodafone Türkiye, 2023-24 mali yıl sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye, Nisan 2023-Mart 2024 arasındaki bir yılı kapsayan 2023-24 mali yılı sonuçlarını açıkladı. Vodafone’un bir senedeki abone, gelir ve dijital platformlardaki kullanıcı sayısı gibi bilgiler paylaşıldı.

    Vodafone, Mart 2024 itibarıyla son 1 senede 9,3 milyar TL yatırım yaptı. Nisan 2023-Mart 2024 arasındaki dönemdeki servis gelirleri 48,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) ise 17,5 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

    Mobil abone sayısı 25,3 milyona yükseldi

    Vodafone Türkiye’nin 2023-24 mali yıl sonu itibarıyla mobil müşterisi önceki yıla kıyasla 500 bin artarak 25,3 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 1,4 milyon artarak 29,7 milyon oldu. Faturalı abone sayısı 1,4 milyon artışla 19,8 milyona çıktı. Abonelerin %78,3’ünü faturalı aboneler oluşturdu. Sabit genişbant abone sayısı yaklaşık 1,4 milyon olarak açıklandı.

    Nisan 2023-Mart 2024 arasındaki bir yıllık dönemde müşterilerin toplam mobil data kullanımı geçen yıla kıyasla %20,1 artışla 4.902 petabyte'a yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16,9 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam işlem sayısı ise 404 milyon oldu.

    Vodafone’un e-ticaret pazaryeri Her Şey Yanımda’nın ziyaret edilme sayısı 190 milyona, Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 5,5 milyona yükseldi. 1.000’yakın işlemi müşteri hizmetlerine bağlanmadan yapabilen yapay zekalı asistan TOBİ’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, aylık sohbet sayısı ise 39 milyona yükseldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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