Elektrikli Vespa Türkiye’de satışa sunuldu

Ünlü motosiklet üreticisi Vespa’nın ilk elektrikli scooter modeli Vespa Elettrica, Türkiye’de satışa sunuldu. Vespa Elettrica, 49 bin 900 TL’lik fiyat etiketine sahip.
Ayrıca Bkz. "Tesla, ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle elektrikli otomobillerindeki periyodik bakımı kaldırdı"
Vespa Elettrica neler sunuyor?
Tek şarj ile 100 km mesafe kat edebilen Vespa Elettrica anlık hızlanma değerleri ile 50cc motora sahip bir scooter modelinden daha güçlü bir performans ortaya koyuyor. Batarya 4 saatte tamamen dolarken toplamda 1000 şarj döngüsü veya ortalama 10 yıl kullanılabiliyor.
Anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üreten motorun ekonomi modu ile saate sabit 30 km hız ile seyredilebiliyor. Ayrıca yakındaki yayayı veya aracı tespit etme, alternatif güzergahlar belirleme gibi yapay zekâ özellikleri de bulunuyor.
Vespa Elettrica’yı bugünden itibaren satın alabilirsiniz. Motorun satış fiyatı 49 bin 900 TL olarak belirlenmiş.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Diğer taraftan değerlendirecek olursak bir motorsikletin emisyon değerleri arabayla kıyaslanmayacak kadar düşük, yakıt giderleri de aynı şekilde.
Tüm bu değerleri alt alta koyduğunuzda elektrikli motorsikletin satılması ve bu fiyatlara kabul edilmesi oldukça zor görünüyor.
İtalya gibi şehirlerinin sessizleşmesini isteyen, bunun için yaptırımlar uygulayan vb şehircilik anlayışımız henüz yok.
Tüm herşeye rağmen, VESPA markasının ilk olmasa bile yaptığı bu değişim geleceği de bize gösteriyor. Geleceğin bu yönde olacağı ve batarya sistemlerinin iyileşmesiyle birlikte benzinli modellerin tamamının yasaklanağı günler çok da uzak değil.
Yorumları okuyorumda 50 bin tl yi 5 bin mi okuyorsunuz
Vespanin 50cc modeli bile 20 binden başlıyor
Amma mezarci çıktınız ha
Sömürülmeye alışmış kafa yapısı budur işte. İşveren değil, çalışmayan,tembel işçi olmaktan başka bir mantığı olmayan, ama her şeyi almaktan başka düşüncesi olmayan, zerre fikri olmadığı halde zikri bitmeyen ki oda çemkirmekten öteye geçemeyen bir güruh.
Aslında sizde haklısınız, netekim projesinin sonuçları, pavlov un deneyinin bir türevi, yeni ürün çıktı, hemen al...
Yazık....
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
11176 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
vespa elettrica, vespa ve