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Elektrikli Vespa Türkiye’de satışa sunuldu

Vespa'nın ilk elektrikli motosikleti Vespa Elettrica, ülkemizde satışa sunuldu. Elektrikli otomobillere gösterilen ilgiden pay almak isteyen Vespa, elektrikli başka motosikletler de tanıtacak.
1 ay
11,2b
1
45
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ünlü motosiklet üreticisi Vespa’nın ilk elektrikli scooter modeli Vespa Elettrica, Türkiye’de satışa sunuldu. Vespa Elettrica, 49 bin 900 TL’lik fiyat etiketine sahip.

Vespa Elettrica neler sunuyor?       

Tek şarj ile 100 km mesafe kat edebilen Vespa Elettrica anlık hızlanma değerleri ile 50cc motora sahip bir scooter modelinden daha güçlü bir performans ortaya koyuyor. Batarya 4 saatte tamamen dolarken toplamda 1000 şarj döngüsü veya ortalama 10 yıl kullanılabiliyor.

Anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üreten motorun ekonomi modu ile saate sabit 30 km hız ile seyredilebiliyor. Ayrıca yakındaki yayayı veya aracı tespit etme, alternatif güzergahlar belirleme gibi yapay zekâ özellikleri de bulunuyor.

Vespa Elettrica’yı bugünden itibaren satın alabilirsiniz. Motorun satış fiyatı 49 bin 900 TL olarak belirlenmiş.



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Nevfel 1 ay
Marka adı altında yağsız kazık. Elektrikli motora araba parası istemenin adı vespa elettrica.
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The Anonymous 1 ay
ABD satış fiyatı 8.000USD imiş. Yüzde 3 ötv, yüzde 18 kdv var. 8.000USD=46.104TL 46.104*1.18=54.402TL 54.402*1.03=56.034TL TRT Bandrolü falan filan dersek kısaca 60.000TL'ye falan satabilecekken gayet ucuza satıyor. Hindistan'da bile anahtar teslim fiyatı 60.000TL. Sanırım dünyada en ucuz satıldığı ülke burası.
ABD satış fiyatı 8.000USD imiş. Yüzde 3 ötv, yüzde 18 kdv var. 8.000USD=46.104TL 46.104*1.18=54.402TL 54.402*1.03=56.034TL TRT Bandrolü falan filan dersek kısa...
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Raif Ulutürk 1 ay
Tam bir fiyat performans ürünü
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kartal172 1 ay
PESpa
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Fade to Black 1 ay
Suzuki BURGMAN 650Z Scooter 88 bin tl'cik. ona bakarsan elektrikli vespa için normal fiyat.
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aviregal 1 ay
Buna kasko yapmadan binmek delilik olır
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Red_devil33 1 ay
Hadi 5 bin 10 dersin anlarimda
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Kongor 1 ay
Türkiye de motorsiklet kullanımı gelişmiş ülkere göre çok değil. Bireysel motosiklet kullanımı oldukça az ve genelde ekonomik sebeplerle kullanılıyor. Trafik problemi veya sürüş zevki için alan kullanıcı seviyesi daha da az yani.
Diğer taraftan değerlendirecek olursak bir motorsikletin emisyon değerleri arabayla kıyaslanmayacak kadar düşük, yakıt giderleri de aynı şekilde.
Tüm bu değerleri alt alta koyduğunuzda elektrikli motorsikletin satılması ve bu fiyatlara kabul edilmesi oldukça zor görünüyor.
İtalya gibi şehirlerinin sessizleşmesini isteyen, bunun için yaptırımlar uygulayan vb şehircilik anlayışımız henüz yok.
Tüm herşeye rağmen, VESPA markasının ilk olmasa bile yaptığı bu değişim geleceği de bize gösteriyor. Geleceğin bu yönde olacağı ve batarya sistemlerinin iyileşmesiyle birlikte benzinli modellerin tamamının yasaklanağı günler çok da uzak değil.
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DH Misafiri 1 ay
Ulen dh hepiniz mi fakirsiniz
Yorumları okuyorumda 50 bin tl yi 5 bin mi okuyorsunuz
Vespanin 50cc modeli bile 20 binden başlıyor
Amma mezarci çıktınız ha
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DH Misafiri 1 ay
Size ne fiyatından? Her çıkan "yeni şeyi" almak zorunda mısınız? 49 değil 149? der almazsın batar gider.
Sömürülmeye alışmış kafa yapısı budur işte. İşveren değil, çalışmayan,tembel işçi olmaktan başka bir mantığı olmayan, ama her şeyi almaktan başka düşüncesi olmayan, zerre fikri olmadığı halde zikri bitmeyen ki oda çemkirmekten öteye geçemeyen bir güruh.
Aslında sizde haklısınız, netekim projesinin sonuçları, pavlov un deneyinin bir türevi, yeni ürün çıktı, hemen al...
Yazık....
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ceo-tr 1 ay
yıllık satış hedefi 10 falan sanırım.
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muratkaya 1 ay
Arkadaşlar biliyorum heyecanla bekliyorsunuz ama çıkar çıkmaz hemen almayın BİM'e gelecek ordan ucuza alırsınız!
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ahmetbayram5 1 ay
Bu ürüne bu fiyat saçmalık.
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