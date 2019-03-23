Elektrikli Vespa Türkiye’de satışa sunuldu

Ünlü motosiklet üreticisi Vespa’nın ilk elektrikli scooter modeli Vespa Elettrica, Türkiye’de satışa sunuldu. Vespa Elettrica, 49 bin 900 TL’lik fiyat etiketine sahip.

Vespa Elettrica neler sunuyor?

Tek şarj ile 100 km mesafe kat edebilen Vespa Elettrica anlık hızlanma değerleri ile 50cc motora sahip bir scooter modelinden daha güçlü bir performans ortaya koyuyor. Batarya 4 saatte tamamen dolarken toplamda 1000 şarj döngüsü veya ortalama 10 yıl kullanılabiliyor.

Anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üreten motorun ekonomi modu ile saate sabit 30 km hız ile seyredilebiliyor. Ayrıca yakındaki yayayı veya aracı tespit etme, alternatif güzergahlar belirleme gibi yapay zekâ özellikleri de bulunuyor.

Vespa Elettrica’yı bugünden itibaren satın alabilirsiniz. Motorun satış fiyatı 49 bin 900 TL olarak belirlenmiş.