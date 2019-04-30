Yeni Volkswagen Crafter Okul ve Servis versiyonları Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

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Alman üretici Volkswagen, ticari araç sınıfındaki en önemli temsilcilerinden biri olan Crafter’ı yenilemiş, aracın Pikap ve Panel Van versiyonlarını geçtiğimiz yıl satışa sunmuştu. Aradan geçen bir yılın ardından Crafter’ın model gamı genişliyor. Yeni nesil Volkswagen Crafter’ın Okul ve Servis versiyonları Türkiye’de satışa sunuluyor. Mayıs ayından itibaren bayilerdeki yerini alacak Volkswagen Crafter fiyatı 245 bin TL’den başlıyor.

Ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Volkswagen Crafter; teknoloji, güvenlik ve konfor öğelerindeki yeniliklerle dikkat çekiyor. Ayrıca aracın iç ve dış tasarımında da değişiklikler mevcut. Volkswagen Crafter Okul ve Servis versiyonları, Comfortline ve Highline donanım seviyeleriyle satın alınabilecek. Güvenlik ve konfor adına pek çok özellik Comfortline paketinde standart olarak sunulacak. Highline paketinde ise Composition Media Radyo, LED farlar, LED gündüz farları ve ErgoComfort körüklü sürücü koltuğu gibi ek özellikler mevcut.

Volkswagen Crafter'ın öne çıkan teknolojileri

Yeni Volkswagen Crafter’da Highline paketiyle gelen en önemli özelliklerden biri, yukarıda bahsettiğimiz sürücü koltuğu. Bu segmentte ilk olan ErgoComfort koltuk; AGR Sertifikalı, 14 farklı yöne ayarlanabilir, sırt, bel ve baldır desteği gibi konfor odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca bu koltukta sürücü ağırlığına göre ayarlanabilen süspansiyon bulunuyor. Yeni Volkswagen Crafter’ın teknolojileri arasında ikincil çarpışma önleme asistanı, rüzgar savrulma asistanı, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip asistanı, uzun far asistanı ve hız sabitleyici gibi pek çok özellik mevcut.

Volkswagen Crafter, sınıfının en güçlü motoruna sahip

Yeni Volkswagen Crafter’ın kaputu altında 2.0 litre turbo dizel ünite görev yapıyor. Sınıfının en güçlü motoru olduğu söylenen ünite 177 beygir güç ve 410 Nm tork üretiyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle gelen yeni Volkswagen Crafter Okul ve Servis versiyonlar, ekstra uzun şasi ve yüksek tavanlı olarak, 16+1 ve 19+1 koltuk konfigürasyonlarıyla satın alınabilecek.



