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Yeni Volkswagen Crafter Okul ve Servis versiyonları Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

Geçen yıl Pikap ve Panel Van olarak satışa sunulan yeni Volkswagen Crafter'ın Okul ve Servis versiyonları 30 Mayıs'ta satışa sunuluyor. Yeni Crafter, sınıfının en güçlü motoruyla dikkat çekiyor.
3 hf.
4,1b
1
10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Volkswagen Crafter Okul ve Servis versiyonları Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı
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Alman üretici Volkswagen, ticari araç sınıfındaki en önemli temsilcilerinden biri olan Crafter’ı yenilemiş, aracın Pikap ve Panel Van versiyonlarını geçtiğimiz yıl satışa sunmuştu. Aradan geçen bir yılın ardından Crafter’ın model gamı genişliyor. Yeni nesil Volkswagen Crafter’ın Okul ve Servis versiyonları Türkiye’de satışa sunuluyor. Mayıs ayından itibaren bayilerdeki yerini alacak Volkswagen Crafter fiyatı 245 bin TL’den başlıyor.

Ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Volkswagen Crafter; teknoloji, güvenlik ve konfor öğelerindeki yeniliklerle dikkat çekiyor. Ayrıca aracın iç ve dış tasarımında da değişiklikler mevcut. Volkswagen Crafter Okul ve Servis versiyonları, Comfortline ve Highline donanım seviyeleriyle satın alınabilecek. Güvenlik ve konfor adına pek çok özellik Comfortline paketinde standart olarak sunulacak. Highline paketinde ise Composition Media Radyo, LED farlar, LED gündüz farları ve ErgoComfort körüklü sürücü koltuğu gibi ek özellikler mevcut.

Volkswagen Crafter'ın öne çıkan teknolojileri 

Yeni Volkswagen Crafter’da Highline paketiyle gelen en önemli özelliklerden biri, yukarıda bahsettiğimiz sürücü koltuğu. Bu segmentte ilk olan ErgoComfort koltuk; AGR Sertifikalı, 14 farklı yöne ayarlanabilir, sırt, bel ve baldır desteği gibi konfor odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca bu koltukta sürücü ağırlığına göre ayarlanabilen süspansiyon bulunuyor. Yeni Volkswagen Crafter’ın teknolojileri arasında ikincil çarpışma önleme asistanı, rüzgar savrulma asistanı, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip asistanı, uzun far asistanı ve hız sabitleyici gibi pek çok özellik mevcut.

Volkswagen Crafter, sınıfının en güçlü motoruna sahip

Yeni Volkswagen Crafter’ın kaputu altında 2.0 litre turbo dizel ünite görev yapıyor. Sınıfının en güçlü motoru olduğu söylenen ünite 177 beygir güç ve 410 Nm tork üretiyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle gelen yeni Volkswagen Crafter Okul ve Servis versiyonlar, ekstra uzun şasi ve yüksek tavanlı olarak, 16+1 ve 19+1 koltuk konfigürasyonlarıyla satın alınabilecek.



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RaiTaR0 3 hf.
bir önceki Crafter daha yakışıklıymış
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interwap 3 hf. en beğenilen
Standart geri görüş kamerası var mı? Hiç bir yerde geçmediğine göre yok. O halde ÇÖP ÇÖP ÇÖP ÇÖP ÇÖP ÇÖP.
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Execuvite 3 hf.
Abi düşünün bir servisçi arabasını yenilemek istiyor daha iyi hizmet için fakat fiyat 245 bin TL bunu nasıl alicak yazık bu ekonomiyi bu hale getirenlere
1 Yanıt Yanıtla +4
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cileli_sofor 2 hf.
Manla ortak yapılmış model. Eski Crafter daha güzel alımlı duruyordu sanki. Bu daha çok Gazelleye benzemiş

Çevremde bi çok servisci Crafter alıp pişman oldu ki keşke Ducato alsaydık da rezil bari olmasaydık diyolar. Egr vites kutusu gibi bi çok arıza veriyor. Bu sınıfın kralı Sprinterdir. Sprinter 206500 gibi bi başlangıç fiyatı varken pek tercih edileceğini düşünmüyorum. Vosvos yavaş yavaş akıllanmaya başladı sanırım.Dsg yerine Tam otomatik şanzuman koymuşlar.
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Sönmeyen Arıza Lambası. 2 hf.
Güzel olmuş
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orktas 3 hf.
Ford’a çok benziyor
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Execuvite 3 hf.
Abi düşünün bir servisçi arabasını yenilemek istiyor daha iyi hizmet için fakat fiyat 245 bin TL bunu nasıl alicak yazık bu ekonomiyi bu hale getirenlere
1 Yanıt Yanıtla +4
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GuitarxtanbuL 2 hf. Execuvite
Bende onu düşündüm 250.000 TL bir servisçi aylık, yıllık ne kazanacak çocuklarımıza ne kadar güven sağlayacak. Bari çocuk servis araçlarından vergiyi az alın.
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edgar1899 3 hf.
Mevcut fiyatıyla rekabetçi olması zor. VW ile Ford anlaştı Crafter 2021den itibaren Türkiye'de üretilecek ondan sonra fiyatı daha makul seviyelere gerileyebilir.
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interwap 3 hf. en beğenilen
Standart geri görüş kamerası var mı? Hiç bir yerde geçmediğine göre yok. O halde ÇÖP ÇÖP ÇÖP ÇÖP ÇÖP ÇÖP.
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9888 3 hf.
Bu arabaya bakınca sebebini bilmiyorum aklıma Ford Transit geldi.
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RaiTaR0 3 hf.
bir önceki Crafter daha yakışıklıymış
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danlabilic 3 hf.
servisçilere h.o
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