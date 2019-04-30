Yeni Volkswagen Crafter Okul ve Servis versiyonları Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

Ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Volkswagen Crafter; teknoloji, güvenlik ve konfor öğelerindeki yeniliklerle dikkat çekiyor. Ayrıca aracın iç ve dış tasarımında da değişiklikler mevcut. Volkswagen Crafter Okul ve Servis versiyonları, Comfortline ve Highline donanım seviyeleriyle satın alınabilecek. Güvenlik ve konfor adına pek çok özellik Comfortline paketinde standart olarak sunulacak. Highline paketinde ise Composition Media Radyo, LED farlar, LED gündüz farları ve ErgoComfort körüklü sürücü koltuğu gibi ek özellikler mevcut.
Volkswagen Crafter'ın öne çıkan teknolojileri
Yeni Volkswagen Crafter’da Highline paketiyle gelen en önemli özelliklerden biri, yukarıda bahsettiğimiz sürücü koltuğu. Bu segmentte ilk olan ErgoComfort koltuk; AGR Sertifikalı, 14 farklı yöne ayarlanabilir, sırt, bel ve baldır desteği gibi konfor odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca bu koltukta sürücü ağırlığına göre ayarlanabilen süspansiyon bulunuyor. Yeni Volkswagen Crafter’ın teknolojileri arasında ikincil çarpışma önleme asistanı, rüzgar savrulma asistanı, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip asistanı, uzun far asistanı ve hız sabitleyici gibi pek çok özellik mevcut.
Volkswagen Crafter, sınıfının en güçlü motoruna sahip
Yeni Volkswagen Crafter’ın kaputu altında 2.0 litre turbo dizel ünite görev yapıyor. Sınıfının en güçlü motoru olduğu söylenen ünite 177 beygir güç ve 410 Nm tork üretiyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle gelen yeni Volkswagen Crafter Okul ve Servis versiyonlar, ekstra uzun şasi ve yüksek tavanlı olarak, 16+1 ve 19+1 koltuk konfigürasyonlarıyla satın alınabilecek.
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Çevremde bi çok servisci Crafter alıp pişman oldu ki keşke Ducato alsaydık da rezil bari olmasaydık diyolar. Egr vites kutusu gibi bi çok arıza veriyor. Bu sınıfın kralı Sprinterdir. Sprinter 206500 gibi bi başlangıç fiyatı varken pek tercih edileceğini düşünmüyorum. Vosvos yavaş yavaş akıllanmaya başladı sanırım.Dsg yerine Tam otomatik şanzuman koymuşlar.
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