Volkswagen'den Çin'de elektrikli araçlara yönelik 2,1 milyar euro'luk yatırım

Volkswagen, elektrikli araçlara yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamada iki Çinli şirkete toplamda 2,1 milyar euro yatırım yapılacağı belirtildi.

Alman üretici, geleceğin en büyük elektrikli araç pazarlarından biri olarak görülen Çin’deki iddiasını artırmak için JAC Motors’un devletin elinde bulunan yüzde 50 hissesini satın almayı planlıyor. Volkswagen ayrıca, JAC ile ortak şirketi olan JAC Volkswagen’deki payını da yüzde 50’den yüzde 75’e yükseltecek. Volkswagen bu iki yatırım için 1 milyar euro ödeme yapacak.

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Elektrikli araçların hayati organlarından biri olan bataryalara da yatırım yapmayı hedefleyen Volkswagen, bu kapsamda Çinli batarya üreticisi Gotion High-Tech Co.Ltd’nin de yüzde 26 hissesini satın almak için harekete geçti. Bunun için 1,1 milyar euro’yu gözden çıkaran şirket, bu anlaşmayla birlikte ilk defa Çinli bir batarya üreticisinin hisselerine doğrudan sahip olmuş olacak. Söz konusu satın almaların gerekli izinler alındıktan sonra 2020 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.

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Volkswagen CEO’su Herbert Diess, konuyla ilgili açıklamasında "Elektrikli otomobil segmenti hızla büyüyor. Aynı zamanda JAC Volkswagen için büyük bir potansiyel sunuyor. Gotion'daki stratejik yatırımımızla Çin'de batarya hücrelerinin üretiminin gelişimini aktif olarak destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çin’deki iştiraki JAC Volkswagen’in önümüzdeki yıllarda 5 elektrikli model daha satışa sunacağını belirten Alman üretici, 2025 yılına gelindiğinde şarj edilebilir hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlar dahil olmak üzere Çin’de bir yılda 1.5 milyon elektrikli araç satmayı hedefliyor.

https://www.businesstoday.in/current/corporate/volkswagen-to-invest-2-billion-euros-in-chinese-ev-deal-buys-stakes-in-two-firms/story/405304.html

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