Volkswagen, sürüş asistanlarını Valeo ve Mobileye ile geliştirecek

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Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Volkswagen, MQB platformu üzerine inşa edeceği yeni araçlarındaki gelişmiş sürücü destek sistemlerini "seviye 2+" seviyesine yükseltmek için Valeo ve Mobileye ile iş birliği yapma kararı aldı. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde meyvelerini verecek olan bu iş birliği, markanın yüksek hacimli araçlarında güvenliği ve sürüş konforunu artıracak.

Yeni sistem, belirlenmiş otoyol bölümlerinde eller serbest sürüş sunmanın ötesinde; trafik sıkışıklığı desteği, tehlike algılama, park asistanı, sürücü izleme ve 360 derece acil durum desteği gibi özellikler sağlayacak.

Yeni sistem, çoklu kameralar ve radarlarla donatılmış 360 derecelik bir görüş alanı sunan ve yazılım tanımlı yetenekler içeren bir yapıya sahip. Bu sistem sayesinde belirli otoyol bölümlerinde eller serbest sürüş, trafik sıkışıklığı desteği, akıllı park etme ve sürücü ile yayalar için daha yüksek güvenlik sağlanıyor. Ayrıca artırılmış gerçeklik ekranları gibi geleceğe hazır yetenekler de sistem kapsamında bulunuyor.

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İş birliği kapsamında, Valeo, yüksek performanslı elektronik kontrol üniteleri, sensörler ve park çözümleri sunarken, Mobileye ise Surround ADAS platformunu sağlıyor. Bu platform, "EyeQ 6 High" işlemcisi ve haritalama teknolojilerini içeriyor.

İlk kez bu unsurlar tek bir sistemde entegre edilerek, birden fazla ECU’nun yerine merkezi bir ünite kullanılıyor. Bu da verimliliği artırırken, sistem performansını yükseltiyor ve gelişen güvenlik standartlarına uyum sağlamak için kablosuz güncellemelere olanak tanıyor.

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Volkswagen'in sürüş asistanlarını Valeo ve Mobileye geliştirecek