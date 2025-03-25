Volkswagen, sürüş asistanlarını Valeo ve Mobileye ile geliştirecek

Yeni sistem, belirlenmiş otoyol bölümlerinde eller serbest sürüş sunmanın ötesinde; trafik sıkışıklığı desteği, tehlike algılama, park asistanı, sürücü izleme ve 360 derece acil durum desteği gibi özellikler sağlayacak.
Yeni sistem, çoklu kameralar ve radarlarla donatılmış 360 derecelik bir görüş alanı sunan ve yazılım tanımlı yetenekler içeren bir yapıya sahip. Bu sistem sayesinde belirli otoyol bölümlerinde eller serbest sürüş, trafik sıkışıklığı desteği, akıllı park etme ve sürücü ile yayalar için daha yüksek güvenlik sağlanıyor. Ayrıca artırılmış gerçeklik ekranları gibi geleceğe hazır yetenekler de sistem kapsamında bulunuyor.
İş birliği kapsamında, Valeo, yüksek performanslı elektronik kontrol üniteleri, sensörler ve park çözümleri sunarken, Mobileye ise Surround ADAS platformunu sağlıyor. Bu platform, "EyeQ 6 High" işlemcisi ve haritalama teknolojilerini içeriyor.
İlk kez bu unsurlar tek bir sistemde entegre edilerek, birden fazla ECU’nun yerine merkezi bir ünite kullanılıyor. Bu da verimliliği artırırken, sistem performansını yükseltiyor ve gelişen güvenlik standartlarına uyum sağlamak için kablosuz güncellemelere olanak tanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: