Plakalarda karekod dönemi başladı!

Karekodlu plakanın özellikleri neler?
- Elektronik Kayıt İmkanı: Yeni düzenleme ile birlikte, karekodlu plakaların bilgileri elektronik ortamda kayıtlı olacak. Bu durum, sahte plakaların daha kolay bir şekilde tespit edilmesine ve güvenilir bilgilere erişim sağlanmasına imkan tanıyacak.
- Güncel Bilgi Sağlama: Plaka bilgilerinin elektronik ortamda sürekli güncel olması, araç kontrolü ve takibinin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak. Bu, trafik güvenliğini artırmak adına önemli bir adım olacak.
- Sahte Plaka Kullanımının Önlenmesi: Elektronik kayıtlar sayesinde, sahte plakaların teslim edilmesi ve kullanılması daha zor hale gelecek. Plaka bilgilerindeki güncel ve doğru veriler, yetkililerin araçları daha etkili bir şekilde takip etmelerine olanak sağlayarak sahte plaka kullanımını önleyecek.
- Trafik Güvenliğinin Artması: Sahte plakaların azalması ve araç takibinin kolaylaşması, genel olarak trafik güvenliğinin artmasına katkıda bulunacak. Elektronik kayıtların doğruluğu, trafik kurallarının daha etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olacak.
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.