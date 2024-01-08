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    Anlık Bildirim

    Plakalarda karekod dönemi başladı!

    1 Ocak 2024 itibarıyla karekodlu plakaya geçiş başladı. Yeni tüm plakalarda karekodlu plakaların kullanılması zorunlu oldu. Yeni plakalar karekodlu olarak basılıyor.
    Plakalarda karekod dönemi başladı! Tam Boyutta Gör
    1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla karekodlu plaka dönemi başladı. 1 Ocak 2024’ten sonra tescil ettirilen tüm araçlarda karekodlu plaka zorunluluğu bulunuyor. Araç sahiplerine karekodlu plakalar veriliyor. Yeni araç alım satımında, muayenede plakanın geçmemesi durumunda ve kayıp plaka durumunda karekodlu plaka verilecek. Mevcut araç sahiplerinin eski plakalarını değiştirme zorunluluğu bulunmuyor.

    Plakalarda karekod dönemi başladı! Tam Boyutta Gör
    Karekodlu plaka ile sahte plakaların ve APP olarak bilinen plakaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Karekod sayesinde plakanın seri numarası, aracın nerede ve ne zaman üretildiği gibi bilgilere erişilecek. Plaka bilgilerinin elektronik ortamda sürekli güncel olarak tutulması sağlanacak.

    Karekodlu plakanın özellikleri neler?

    • Elektronik Kayıt İmkanı: Yeni düzenleme ile birlikte, karekodlu plakaların bilgileri elektronik ortamda kayıtlı olacak. Bu durum, sahte plakaların daha kolay bir şekilde tespit edilmesine ve güvenilir bilgilere erişim sağlanmasına imkan tanıyacak.
    • Güncel Bilgi Sağlama: Plaka bilgilerinin elektronik ortamda sürekli güncel olması, araç kontrolü ve takibinin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak. Bu, trafik güvenliğini artırmak adına önemli bir adım olacak.
    • Sahte Plaka Kullanımının Önlenmesi: Elektronik kayıtlar sayesinde, sahte plakaların teslim edilmesi ve kullanılması daha zor hale gelecek. Plaka bilgilerindeki güncel ve doğru veriler, yetkililerin araçları daha etkili bir şekilde takip etmelerine olanak sağlayarak sahte plaka kullanımını önleyecek.
    • Trafik Güvenliğinin Artması: Sahte plakaların azalması ve araç takibinin kolaylaşması, genel olarak trafik güvenliğinin artmasına katkıda bulunacak. Elektronik kayıtların doğruluğu, trafik kurallarının daha etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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