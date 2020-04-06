Volkswagen: "İçten yanmalı motorların ömrü sanılandan uzun"

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Alman otomotiv devi Volkswagen, son yıllarda elektrikli araç teknolojilerine yönelik dev yatırımlarıyla gündemde olsa da içten yanmalı motorlara olan inancını yitirmiş değil.

Volkswagen’in teknik bölümünden sorumlu Matthias Rabe, küresel ısınmanın en büyük sorumlularından biri olarak görülen içten yanmalı motorların beklentilerin aksine uzun bir geleceğe sahip olduğunu düşünüyor. Çünkü Rabe’e göre dünya, önümüzdeki yıllarda biyokütle veya diğer materyallerden üretilen sentetik yakıtlara geçiş yapacak.

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Sıfır emisyon stratejisinin başarılmasında elektrikli araç teknolojilerine alternatif olarak görülen sentetik veya başka bir deyişle karbonsuz yakıtlar, uzun süredir otomotiv endüstrisinin yakın markajında. Uzmanlar, üretim sürecinde CO2’i yakalayan sentetik yakıtların benzin ve dizelle çalışan otomobilleri karbonsuz hale getireceğine ve böylece küresel ısınmayı sınırlandırmaya önemli katkı sağlayacağını düşünüyor. Fakat bu yakıtların üretime hazır olması için hala önemli bir adım atılabilmiş değil.

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Avrupa Birliği başta olmak üzere yetkililer, otomotiv üreticilerini mevcut CO2 emisyonlarını düşürmeye zorlamak için katı kurallar koyuyor. Bu da Volkswagen dahil pek çok üreticiyi otomotivin trendi haline gelen elektrikli araçlara yatırım yapmaya itiyor. Fakat Matthias Rabe, mevcut bataryaların ağırlığı ve boyutu nedeniyle elektrikli araç teknolojilerinin diğer ulaşım alanlarında yeterince verimli olamayacağına, bunun da hem yetkilileri hem de şirketleri mevcut içten yanmalı motorlar için daha temiz yakıt geliştirmeye teşvik edeceğine inanıyor.

Rabe, konuyla ilgili açıklamasını “Eğer havacılık endüstrisine bakarsanız bu yakıtlara yönelik talebin büyük olduğunu görürsünüz. Çünkü uçaklar tamamen elektrikli hale gelemez, eğer gelirse Atlas Okyanusu’nu geçemeyiz. Biz Volkswagen olarak CO2 emisyonları konusunda bir rol model olmak istiyoruz, fakat bu içten yanmalı motorları tamamen kenara ittiğimiz anlamına gelmez” sözleriyle bitirdi.

https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/volkswagen-combustion-engine-has-life-it-yet

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