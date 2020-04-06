Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen: "İçten yanmalı motorların ömrü sanılandan uzun"

    Volkswagen'in teknik bölümden sorumlu ismi Matthiar Rabe, içten yanmalı motorların mevcut beklentilerin aksine daha uzun süre hayatta kalacağı görüşünde. Tabii bu karbonsuz yakıtlarla mümkün olacak.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    5,1b
    3
    46
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Volkswagen:
    Tam Boyutta Gör

    Alman otomotiv devi Volkswagen, son yıllarda elektrikli araç teknolojilerine yönelik dev yatırımlarıyla gündemde olsa da içten yanmalı motorlara olan inancını yitirmiş değil.

    Volkswagen’in teknik bölümünden sorumlu Matthias Rabe, küresel ısınmanın en büyük sorumlularından biri olarak görülen içten yanmalı motorların beklentilerin aksine uzun bir geleceğe sahip olduğunu düşünüyor. Çünkü Rabe’e göre dünya, önümüzdeki yıllarda biyokütle veya diğer materyallerden üretilen sentetik yakıtlara geçiş yapacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Peugeot Volkswagen'e meydan okudu: Bu rekor benzinli araçla bile kırılabilir

    Sıfır emisyon stratejisinin başarılmasında elektrikli araç teknolojilerine alternatif olarak görülen sentetik veya başka bir deyişle karbonsuz yakıtlar, uzun süredir otomotiv endüstrisinin yakın markajında. Uzmanlar, üretim sürecinde CO2’i yakalayan sentetik yakıtların benzin ve dizelle çalışan otomobilleri karbonsuz hale getireceğine ve böylece küresel ısınmayı sınırlandırmaya önemli katkı sağlayacağını düşünüyor. Fakat bu yakıtların üretime hazır olması için hala önemli bir adım atılabilmiş değil.

    Ayrıca Bkz. "Hyundai koronavirüs nedeniyle logosunu güncelledi"

    Avrupa Birliği başta olmak üzere yetkililer, otomotiv üreticilerini mevcut CO2 emisyonlarını düşürmeye zorlamak için katı kurallar koyuyor. Bu da Volkswagen dahil pek çok üreticiyi otomotivin trendi haline gelen elektrikli araçlara yatırım yapmaya itiyor. Fakat Matthias Rabe, mevcut bataryaların ağırlığı ve boyutu nedeniyle elektrikli araç teknolojilerinin diğer ulaşım alanlarında yeterince verimli olamayacağına, bunun da hem yetkilileri hem de şirketleri mevcut içten yanmalı motorlar için daha temiz yakıt geliştirmeye teşvik edeceğine inanıyor.

    Rabe, konuyla ilgili açıklamasını “Eğer havacılık endüstrisine bakarsanız bu yakıtlara yönelik talebin büyük olduğunu görürsünüz. Çünkü uçaklar tamamen elektrikli hale gelemez, eğer gelirse Atlas Okyanusu’nu geçemeyiz. Biz Volkswagen olarak CO2 emisyonları konusunda bir rol model olmak istiyoruz, fakat bu içten yanmalı motorları tamamen kenara ittiğimiz anlamına gelmez” sözleriyle bitirdi.



    https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/volkswagen-combustion-engine-has-life-it-yet Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    2021 Fiat Strada pickup tanıtıldı
    7 sa.
    Pandemi İzolasyon Takip Projesi başlıyor! Peki nasıl uygulanacak?
    10 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 gün en beğenilen
    Almanya'da yaşamış ya da bulunmuş insanlar geliri düşük kesimin Volkswagen aldığını bilirler. Geliri düşük kesim Volkswagen' dense daha çok Fiat, Ford gibi markaları tercih ediyor. Alman insanı bile bu markayı almazken Türk insanının kendini bu kadar köpek yerine koyan bir markayı bu kadar önemsemesi çok enteresan gerçekten. Dünya' da eşi benzeri bulunmayan bir ülkeyiz bazı konularda. Dua ve tok kapı sesi ile...
    Almanya'da yaşamış ya da bulunmuş insanlar geliri düşük kesimin Volkswagen aldığını bilirler. Geliri düşük kesim Volkswagen' dense daha çok Fiat, Ford gibi mark...
    Devamını Gör
    5 Yanıt Yanıtla +49
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 2 gün Guhong01
    Alman vw sitesine gir bakalım alman halkı mı vw yi tercih etmiyormuş? Passat 10.000 euro mu zannediyorsun passat taksi olarak kullanılıyor diyorsun ama s serisi bile taksiler var hiç bir ülke yoktur ki sosyal medya da yerden yere vurulup bu kadar çok satan marka yoktur
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MrKattchup 2 gün Guhong01
    “Alman insanı bile almazken” yani yaşamışsınız ama sanırım hayallerde, üşenmedim girdim baktım geçen yıl en çok satılan araba markasıymış Almanya’da.
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    frudi (ferdi istanbul) 2 gün Guhong01
    Haklısın katılıyorum 2015 de golf almaya gittim ve en full pakettinde anlaştık highline dı sonra satıcı temsilcisine soruyorum geri görüş kamerası o opsiyon değil anahtarsız çalıştırma oda değil durdum kardeşim benim aracım 2013 toyota auris bunların hepsi varken sizden en full paketli arabayı almak istiyorum ama bunlar yok ilginç dedim ve o gündür ww ilgimi çekmez
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    darkaura 2 gün
    meali: ayni araclari daha uzun seneler makyajlayip, makyajlayip satacaz.
    Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MrKattchup 2 gün Guhong01
    “Alman insanı bile almazken” yani yaşamışsınız ama sanırım hayallerde, üşenmedim girdim baktım geçen yıl en çok satılan araba markasıymış Almanya’da.
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    aslanulaş 14 sa. yeni yorumcu
    başlık çok dikkat! çekici.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kayamtky 1 gün
    Hiç arabam olmadı, kafam rahat.
    Ama yanlış anlaşılmasın, kedi ciğer olayı değil. Ben istemediğim için.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ironman68 (Mert Demir) 1 gün
    Çalıştığım plazada passat golf tiguan polo ezici üstünlüğü var
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fotifoti (foti ) 2 gün
    Mazda bunu yıllar önce söyledi ve halen verimliliği için çalışıyor. Bu adiler de emisyonla oynayıp, haram beygirli araba sattılar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cormen 2 gün
    İçten içe yanıyorum Volkswagen.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu
    Wolswogen cidden kendisini herzaman geliştirmeye devam eden bir frima
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    eren1can 2 gün yeni yorumcu
    kimin işine nasıl geliyorsa öyle konuşuyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Adolf Hitler 88 2 gün yeni yorumcu
    ford vw opel farketmez hem ikinci elde hem de sifir ucunden birini alip gecersin bunlarin birbirine gore marka olarak fazla bir ustunlugu yok yalniz bunlara alternatif olarak fiat peugeot renault almayin kalitesi bu saydiklarima gore dusuk fiat 1250 kg kasaya 1.3 motor koyan ilginc bir firma ayrica
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    lojistisyen 2 gün Adolf Hitler 88
    Vw 1300 kiloya 1.0 motor koyuyor o ne olacak hitler dayı ?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    SilentHunterHD 2 gün
    başlık çok dikkat çekici ^^
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    YeşilOk 2 gün
    Elektrikli araçların doldurulması şimdilik pratik değil. İçten yanmalıda pompaya yanaşıp 1-2 dk içinde oradan ayrılabiliyorsun. Hızlı şarj ünitelerinde bile elektrikli araçların 1 saatten önce dolması zor görünüyor. Belki ileride çözüm bulunur. Elektrik doldurma fiyatları nasıl olacak acaba?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CleanCoders 3. kez +201 2 GAMBIT ilk kez +171 3 Mutlak.Sıfır 3. kez +164
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    nick bırakmamışsınız lan +101 deoks +99 Stanislas Xavier +98 MacGyver. +85 Musty3535123 +83 MaximillianFoe +75 evlbleef +62 lAxiosl +58 Guhong01 +54 ıspır +44
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5129 kez okundu.
    26 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Volkswagen, elektrikli araçlar ve
    6 etiket daha içten yanmalı motor benzinli araç dizel araç sentetik yakıt co2 emisyonu Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası255,4b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı278b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Honda: "CR-V almak RAV4, X-Trail ve Forester almaktan daha mantıklı" 2 gün Nokia 9.3 PureView'un çıkışı ertelendi 2 gün Honor V30 Pro kutu açılışı | En güçlü Honor telefon 2 gün Zoom'un habersiz para kestiği iddiası doğru değil! MEB'den açıklama geldi 2 gün TCL 10 akıllı telefon serisi satışa çıkıyor 2 gün Koronavirüs salgınında vaka sayısı 30 bini geçti 2 gün Mafia 2, remaster sürümüyle konsollara gelebilir 2 gün CDC Amerikan vatandaşlarını maske takmaları konusunda uyardı 2 gün E-Devlet’ten ücretsiz maske siparişi başladı 2 gün Ranitidin içeren tüm ilaçlar Amerikan pazarından geri çekildi 2 gün Oppo yarın ilk akıllı hoparlörünü tanıtabilir 2 gün AMD StoreMI’yi geliştirmeyi durdurdu 2 gün Windows 10 2004’te güncelleme bildirimi değişiyor 2 gün Vivo Y50 tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil 2 gün Audi RS 6 Avant, ABT dokunuşuyla çok daha hırçın ve güçlü 2 gün Binance’den Sağlık Bakanlığına 10 bin koruyucu giysi bağışı 2 gün Nvidia GeForce RTX 2060 Super mobil detayları sızdırıldı 2 gün NextVR sanal gerçeklik firması Apple tarafından satın alınıyor 2 gün Yeni Huawei Vision TV'nin görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı 2 gün GDDR5 stokları tükeniyor 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen: "İçten yanmalı motorların ömrü sanılandan uzun" Sonraki Zen 3’te tek çekirdek performansı artıyor-Zen 4’le birlikte AVX512 desteği geliyor 2 gün Google Haritalar artık teslimat yapan restoranları öne çıkarıyor 2 gün İngiltere’de gündüz kullanılan elektrik için abonelere geri ödeme yapılacak 2 gün Netflix’in Türk yapımı yeni dizisi Aşk 101’in fragmanı yayınlandı 2 gün Samsung Birleşik Krallık, 8K TV alana 4K Frame TV hediye ediyor 2 gün Apple sağlık çalışanları için yüz koruması tasarlıyor ve üretiyor 2 gün Samsung: Exynos 990 yonga seti Snapdragon 865 ile aynı perfromansa sahip 2 gün iOS 14 kodları, LiDAR tarayıcılı iPhone 12 Pro’yu açık etti 3 gün IKEA, 2018 kataloğunun %70’inde yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullandı 3 gün Resident Evil 8, seneye gelebilir: İşte ilk sızıntı bilgiler 3 gün NASA, Ay’a kalıcı olarak gitmek üzere icra edilecek görevin detaylarını paylaştı 3 gün New York City, 1 milyonu aşkın öğrenci için Zoom ile eğitimi yasakladı 3 gün Koronavirüs günlük konuşmada saçılan aerosoller ile bulaşabilir 3 gün Samsung Galaxy Tab S6 için One UI 2.1 ile Android 10 güncellemesi yayınlandı 3 gün Yarın tanıtılabilir: iPhone SE 2 nasıl olacak? 3 gün PTT ücretsiz maske dağıtacak [Güncelleme] 3 gün Türkiye'de toplam vaka sayısı 27069'a çıktı 3 gün Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları 3 gün Samsung, Galaxy Buds'ı yeniden hayal etti: İşte kuru fasulyeyi andıran yeni Galaxy Buds tasarımı 3 gün 2020 yılının en iyi su fotoğrafları yayımlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim