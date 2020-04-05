Hyundai koronavirüs nedeniyle logosunu güncelledi

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Bildiğiniz üzere koronavirüs (Covid-19) salgını küresel ekonomiye çok büyük zarar verdi. Uzmanlar, virüsün yayılmasını engellemede kişisel hijyen kurallarına uyulması kadar sosyal mesafenin korunmasının da önemli olduğunu vurguluyor.

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Bu çağrıya kulak veren dünyaca ünlü şirketler, koronavirüsle mücadelede önemli bir yeri olan sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekmek için bazı farkındalıklara imza atıyor. Bu yöndeki son hamle otomotiv devi Hyundai'den geldi.

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Tokalaşmak yok!

Güney Koreli marka koronavirüs nedeniyle logosunda değişikliğe gitti. Tasarlanan geçici logoya baktığımızda el sıkışan iki insan figürünün tokalaşmaktan kaçındığını ve artık dirsek selamı verdiklerini görüyoruz.

Daha önce Mercedes-Benz, Volkswagen ve Audi'nin de sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekmek için logolarını değiştirdiklerini hatırlatalım.

https://twitter.com/Hyundai_Global/status/1244694778710822917

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