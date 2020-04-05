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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai koronavirüs nedeniyle logosunu güncelledi

    Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, koronavirüsle mücadelede önemli bir yeri olan sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekmek için logosunda değişikliğe gitti.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Hyundai koronavirüs nedeniyle logosunu güncelledi
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    Bildiğiniz üzere koronavirüs (Covid-19) salgını küresel ekonomiye çok büyük zarar verdi. Uzmanlar, virüsün yayılmasını engellemede kişisel hijyen kurallarına uyulması kadar sosyal mesafenin korunmasının da önemli olduğunu vurguluyor.

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    Bu çağrıya kulak veren dünyaca ünlü şirketler, koronavirüsle mücadelede önemli bir yeri olan sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekmek için bazı farkındalıklara imza atıyor. Bu yöndeki son hamle otomotiv devi Hyundai'den geldi.

    Hyundai koronavirüs nedeniyle logosunu güncelledi
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    Tokalaşmak yok!

    Güney Koreli marka koronavirüs nedeniyle logosunda değişikliğe gitti. Tasarlanan geçici logoya baktığımızda el sıkışan iki insan figürünün tokalaşmaktan kaçındığını ve artık dirsek selamı verdiklerini görüyoruz.

    Daha önce Mercedes-Benz, Volkswagen ve Audi'nin de sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekmek için logolarını değiştirdiklerini hatırlatalım.



    https://twitter.com/Hyundai_Global/status/1244694778710822917 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    orhanyıldırım 2 gün yeni yorumcu
    çok güzel bir mesaj vermişler
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    dünya çok zor bir dönemden geçiyor devlet büyükleri ellerinden geleni yapıyorlar ancak iş bizlerde bitiyor LÜTFEN evde kalın . hundai bu korona virüsü için bütün dünyaya çok yarlı oldu .
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