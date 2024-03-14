Yeni ID.3 GTX Performance, markanın en güçlü elektrik motoruyla geldi

2021 yılında gösterilen ID.X konseptiyle ayak seslerini duyduğumuz elektrikli hot hatch ID.3 GTX kısa süre önce resmi olarak tanıtıldı. Konseptteki dört tekerlekten çekiş düzeninin aksine arkadan itişli olarak gelen ID.3 GTX, Alman üreticinin geliştirdiği en güçlü elektrik motorunu kullanıyor.
Yeni ID.3 GTX ve GTX Performance, özellikleriyle neler sunuyor❓
Standart Volkswagen ID.3'ün son hızı 160 km/s ile sınırlıyken, GTX versiyonunda bu değerin biraz daha yükseltilerek 180 km/s'ye çıkarıldığını görüyoruz. GTX Performance ise adının hakkını biraz daha vermek için 200 km/s son hıza ulaşabiliyor. Alman üretici, GTX Performance'ın önden çekişli Golf GTI Clubsport'un elektrikli muadili olduğunu söylüyor.
Her iki versiyon da elektrik motorunu beslemek için 79 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon bataryadan enerji alıyor. Volkswagen, bu bataryanın WLTP karma kullanıma göre 600 km'ye kadar menzil sunduğunu ifade ediyor. Maksimum DC hızlı şarj desteğinin 175 kW olduğu ikilide 26 dakika civarında %10'dan yüzde 80'e dolum sağlanıyor.
20 inçlik beş kollu jantların sportif görünümü desteklediği modelin iç mekanında entegre başlıklara, GTX logosuna ve geri dönüştürülmüş kumaş döşemeye sahip elektrikli ayarlanabilir spor koltuklar bulunuyor. Koyu renkli döşemelerin kırmızı dikişlerle kombinlendiği alanda standart olarak 12.9 inçlik yeni dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Vites seçici de yeni ID.3'te olduğu gibi direksiyon kolonunun arkasına entegre edilmiş durumda.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.