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    Anlık Bildirim

    Yeni ID.3 GTX Performance, markanın en güçlü elektrik motoruyla geldi

    Volkswagen, elektrikli araç dünyasındaki sportif GTX ailesine ID.3 ve ID.7 Tourer'ı da dahil etti. GTX ve GTX Performance olmak üzere iki farklı versiyonla gelen ID.3'ün özellikleri dikkat çekici.

    2021 yılında gösterilen ID.X konseptiyle ayak seslerini duyduğumuz elektrikli hot hatch ID.3 GTX kısa süre önce resmi olarak tanıtıldı. Konseptteki dört tekerlekten çekiş düzeninin aksine arkadan itişli olarak gelen ID.3 GTX, Alman üreticinin geliştirdiği en güçlü elektrik motorunu kullanıyor.

    Yeni ID.3 GTX ve GTX Performance, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Volkswagen GTX tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni hot hatch, ID.3 GTX ve ID.3 GTX Performance olmak üzere iki farklı versiyonla satılacak. Giriş seviyesindeki versiyonda arka aks üzerine entegre edilen APP550 motor 282 beygir güç ve 545 Nm tork üretiyor. Performance takısı devreye girdiğinde ise maksimum güç 322 beygire çıkıyor. GTX, 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyede tamamlarken GTX Performance bu süreyi 5,6 saniyeye düşürüyor.

    Standart Volkswagen ID.3'ün son hızı 160 km/s ile sınırlıyken, GTX versiyonunda bu değerin biraz daha yükseltilerek 180 km/s'ye çıkarıldığını görüyoruz. GTX Performance ise adının hakkını biraz daha vermek için 200 km/s son hıza ulaşabiliyor. Alman üretici, GTX Performance'ın önden çekişli Golf GTI Clubsport'un elektrikli muadili olduğunu söylüyor.

    Her iki versiyon da elektrik motorunu beslemek için 79 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon bataryadan enerji alıyor. Volkswagen, bu bataryanın WLTP karma kullanıma göre 600 km'ye kadar menzil sunduğunu ifade ediyor. Maksimum DC hızlı şarj desteğinin 175 kW olduğu ikilide 26 dakika civarında %10'dan yüzde 80'e dolum sağlanıyor.

    Yeni Volkswagen GTX tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Diğer GTX modellerinde olduğu gibi ID.3 GTX de standart modele göre daha agresif görünüyor. Daha büyük hava girişleri ve elmas şekilli detaylarla yeniden tasarlanan ön tampon, bumerang şekilli ışık imzasıyla kombine edilmiş. Yanlarda GTX logolarıyla fark yaratan modelin ayna kapakları, marşpiyel ekleri, tavan, bagaj kapağı ve arka difüzörü parlak siyah renkte tasarlanmış.

    20 inçlik beş kollu jantların sportif görünümü desteklediği modelin iç mekanında entegre başlıklara, GTX logosuna ve geri dönüştürülmüş kumaş döşemeye sahip elektrikli ayarlanabilir spor koltuklar bulunuyor. Koyu renkli döşemelerin kırmızı dikişlerle kombinlendiği alanda standart olarak 12.9 inçlik yeni dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Vites seçici de yeni ID.3'te olduğu gibi direksiyon kolonunun arkasına entegre edilmiş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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