Yeni ID.3 GTX Performance, markanın en güçlü elektrik motoruyla geldi

2021 yılında gösterilen ID.X konseptiyle ayak seslerini duyduğumuz elektrikli hot hatch ID.3 GTX kısa süre önce resmi olarak tanıtıldı. Konseptteki dört tekerlekten çekiş düzeninin aksine arkadan itişli olarak gelen ID.3 GTX, Alman üreticinin geliştirdiği en güçlü elektrik motorunu kullanıyor.

Yeni ID.3 GTX ve GTX Performance, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni hot hatch, ID.3 GTX ve ID.3 GTX Performance olmak üzere iki farklı versiyonla satılacak. Giriş seviyesindeki versiyonda arka aks üzerine entegre edilen APP550 motor 282 beygir güç ve 545 Nm tork üretiyor. Performance takısı devreye girdiğinde ise maksimum güç 322 beygire çıkıyor. GTX, 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyede tamamlarken GTX Performance bu süreyi 5,6 saniyeye düşürüyor.

Standart Volkswagen ID.3'ün son hızı 160 km/s ile sınırlıyken, GTX versiyonunda bu değerin biraz daha yükseltilerek 180 km/s'ye çıkarıldığını görüyoruz. GTX Performance ise adının hakkını biraz daha vermek için 200 km/s son hıza ulaşabiliyor. Alman üretici, GTX Performance'ın önden çekişli Golf GTI Clubsport'un elektrikli muadili olduğunu söylüyor.

Her iki versiyon da elektrik motorunu beslemek için 79 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon bataryadan enerji alıyor. Volkswagen, bu bataryanın WLTP karma kullanıma göre 600 km'ye kadar menzil sunduğunu ifade ediyor. Maksimum DC hızlı şarj desteğinin 175 kW olduğu ikilide 26 dakika civarında %10'dan yüzde 80'e dolum sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Diğer GTX modellerinde olduğu gibi ID.3 GTX de standart modele göre daha agresif görünüyor. Daha büyük hava girişleri ve elmas şekilli detaylarla yeniden tasarlanan ön tampon, bumerang şekilli ışık imzasıyla kombine edilmiş. Yanlarda GTX logolarıyla fark yaratan modelin ayna kapakları, marşpiyel ekleri, tavan, bagaj kapağı ve arka difüzörü parlak siyah renkte tasarlanmış.

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20 inçlik beş kollu jantların sportif görünümü desteklediği modelin iç mekanında entegre başlıklara, GTX logosuna ve geri dönüştürülmüş kumaş döşemeye sahip elektrikli ayarlanabilir spor koltuklar bulunuyor. Koyu renkli döşemelerin kırmızı dikişlerle kombinlendiği alanda standart olarak 12.9 inçlik yeni dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Vites seçici de yeni ID.3'te olduğu gibi direksiyon kolonunun arkasına entegre edilmiş durumda.

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Yeni Volkswagen GTX tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri