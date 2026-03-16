Elektrikli Volkswagen ID. Cross'un teknik özellikleri ve fiyatı paylaşıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Volkswagen, elektrikli model ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Markanın yeni kompakt SUV modeli olan ID. Cross’un 2026 sonbaharında Avrupa pazarında satışa sunulması planlanıyor. Yaklaşık 28 bin eurodan başlayacağı açıklanan model, markanın yeni nesil elektrikli stratejisinin önemli parçalarından biri olacak.

Volkswagen ID. Cross: Pure Positive tasarım dili🚗

Tam Boyutta Gör ID. Cross, Volkswagen’in yeni “Pure Positive” tasarım dilini kullanıyor. Temiz hatlara, dengeli oranlara ve sade fakat güçlü bir görünüme sahip olan model, kompakt SUV sınıfında modern ve zamansız bir tasarım sunmayı hedefliyor. Geniş ışık imzası, güçlü arka tasarım ve kaslı çamurluklar modelin karakteristik detayları arasında yer alıyor. Üst donanımlarda IQ.LIGHT LED Matrix farlar, aydınlatmalı LED şerit ve 3D LED stop lambaları da sunuluyor.

Boyutlar açısından ID. Cross, içten yanmalı kardeşi Volkswagen T‑Cross’tan biraz daha büyük. 4.153 mm uzunluğa, 1.794 mm genişliğe ve 1.581 mm yüksekliğe sahip modelin aks mesafesi 2.601 mm. Yeni nesil Volkswagen MEB+ platformu sayesinde araç, kompakt boyutlarına rağmen daha geniş bir yaşam alanı sunuyor.

İç mekânda sade ve modern bir tasarım anlayışı tercih edilmiş. Beş kişilik oturma düzenine sahip modelde geniş ekranlı multimedya sistemi, sezgisel kontrol düğmeleri ve yüksek kaliteli malzemeler bulunuyor. Bagaj hacmi 475 litre olarak açıklanırken, kaput altında 22 litrelik ek bir küçük bagaj alanı (frunk) da yer alıyor.

Motor, batarya ve menzil⚡

Tam Boyutta Gör Elektrikli SUV, 37 kWsa ve 52 kWsa net kapasiteli iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak. 37 kWsa batarya ile 85 kW (116 hp) ve 99 kW (135 hp) güç seçenekleri sunulurken, 52 kWsa batarya ile 155 kW (211 hp) güce kadar çıkılabiliyor. WLTP verilerine göre modelin menzili küçük bataryayla yaklaşık 316 km, büyük bataryayla ise yaklaşık 436 km’ye kadar ulaşabiliyor.

Şarj tarafında da hızlı çözümler sunuluyor. 37 kWsa bataryalı versiyon 90 kW DC hızlı şarj desteklerken, 52 kWsa bataryalı versiyonda bu değer 105 kW’a kadar çıkıyor. Uygun koşullarda bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e dolması yaklaşık 24-27 dakika sürüyor.

ID. Cross’un öne çıkan özelliklerinden biri de Vehicle-to-Load (V2L) fonksiyonu. Bu sistem sayesinde araç bataryası üzerinden 3.6 kW’a kadar harici cihazlara elektrik sağlanabiliyor.

Donanım seçenekleri

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında Trend, Life ve Style olmak üzere üç farklı versiyon bulunacak. Life paketinde 18 inç jantlar, çift bölgeli otomatik klima, adaptif hız sabitleyici ve geri görüş kamerası yer alırken; Style paketinde IQ.LIGHT Matrix farlar, aydınlatmalı logolar ve anahtarsız giriş sistemi gibi ek özellikler sunuluyor.

Geely Galaxy M7 PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 10 sa. önce eklendi

Modelde ayrıca Connected Travel Assist adı verilen yeni nesil sürüş destek sistemi de yer alacak. Bu sistem sürüden (swarm) alınan verilerle çalışarak trafik ışıklarını algılayabiliyor ve kırmızı ışıkta aracı otomatik olarak durdurabiliyor. Bunun yanında tek pedalla sürüş özelliği de sürüş deneyimini kolaylaştıran yenilikler arasında.

Kompakt boyutları, geniş iç mekânı, modern teknolojileri ve uygun fiyat hedefiyle ID. Cross’un, Volkswagen’in elektrikli SUV ailesinde önemli bir model olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen ID. Cross'un teknik özellikleri ve fiyatı açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: