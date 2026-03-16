Elektrikli Volkswagen ID. Cross'un teknik özellikleri ve fiyatı paylaşıldı

Volkswagen, elektrikli model ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Markanın yeni kompakt SUV modeli olan ID. Cross’un 2026 sonbaharında Avrupa pazarında satışa sunulması planlanıyor. Yaklaşık 28 bin eurodan başlayacağı açıklanan model, markanın yeni nesil elektrikli stratejisinin önemli parçalarından biri olacak.
Volkswagen ID. Cross: Pure Positive tasarım dili🚗
Boyutlar açısından ID. Cross, içten yanmalı kardeşi Volkswagen T‑Cross’tan biraz daha büyük. 4.153 mm uzunluğa, 1.794 mm genişliğe ve 1.581 mm yüksekliğe sahip modelin aks mesafesi 2.601 mm. Yeni nesil Volkswagen MEB+ platformu sayesinde araç, kompakt boyutlarına rağmen daha geniş bir yaşam alanı sunuyor.
İç mekânda sade ve modern bir tasarım anlayışı tercih edilmiş. Beş kişilik oturma düzenine sahip modelde geniş ekranlı multimedya sistemi, sezgisel kontrol düğmeleri ve yüksek kaliteli malzemeler bulunuyor. Bagaj hacmi 475 litre olarak açıklanırken, kaput altında 22 litrelik ek bir küçük bagaj alanı (frunk) da yer alıyor.
Motor, batarya ve menzil⚡
Şarj tarafında da hızlı çözümler sunuluyor. 37 kWsa bataryalı versiyon 90 kW DC hızlı şarj desteklerken, 52 kWsa bataryalı versiyonda bu değer 105 kW’a kadar çıkıyor. Uygun koşullarda bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e dolması yaklaşık 24-27 dakika sürüyor.
ID. Cross’un öne çıkan özelliklerinden biri de Vehicle-to-Load (V2L) fonksiyonu. Bu sistem sayesinde araç bataryası üzerinden 3.6 kW’a kadar harici cihazlara elektrik sağlanabiliyor.
Donanım seçenekleri
Modelde ayrıca Connected Travel Assist adı verilen yeni nesil sürüş destek sistemi de yer alacak. Bu sistem sürüden (swarm) alınan verilerle çalışarak trafik ışıklarını algılayabiliyor ve kırmızı ışıkta aracı otomatik olarak durdurabiliyor. Bunun yanında tek pedalla sürüş özelliği de sürüş deneyimini kolaylaştıran yenilikler arasında.
Kompakt boyutları, geniş iç mekânı, modern teknolojileri ve uygun fiyat hedefiyle ID. Cross’un, Volkswagen’in elektrikli SUV ailesinde önemli bir model olması bekleniyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur