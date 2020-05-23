Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen ID elektrikli araçlarını sadece internet üzerinden satacak

    Volkswagen'in ID serisi elektrikli araçlarıyla birlikte firmanın satış stratejisinde de değişiklikler meydana geliyor. Bunlardan en belirgini satışların artık internet üzerinden yapılması olacak.
    3 sa.
    569
    10
    9
    Otomobil Teknolojileri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Volkswagen ID elektrikli araçlarını sadece internet üzerinden satacak
    Tam Boyutta Gör

    Volkswagen tarafından yapılan açıklamaya göre firma elektrikli araçlarıyla birlikte satış stratejisini de değiştiriyor. Bu değişiklikle birlikte ID serisi elektrikli araçlar başta olmak üzere sonraki elektrikli modeller de sadece internet üzerinden satılacak.

    Volkswagen elektrikli otomobillerin potansiyel müşterileri, direkt olarak internet üzerinden istedikleri aracı seçebilecek ve ardından tercih ettikleri satıcıyı işaretleyebilecekler. Bu sayede satıcıya gidildiğinde maruz kalınacak pazarlama konuşmalarını da engellemek isteyen firma, test sürüşlerini de internet üzerinden randevu vererek gerçekleştirecek. Satıcı şubelerin ekonomik olarak zarar görmelerini engellemek için de araçların internet üzerinden yapılan alım işlemlerinde şube komisyonu toplam tutarın içinde yer alacak.

    Ayrıca Bkz. "Honor Play 4 Pro Kirin 990 ile gelebilir"

    Yeni sistem dünya çapında Volkswagen bayileri tarafından uygulamaya geçirilecek ve ilk bölge Volkswagen ID 3 ile Avrupa olacak. Elektrikli araçların otomotiv endüstrisini şekillendirdiği bir diğer bölüm de bu sayede satılma işlemleri oldu.



    https://www.volkswagenag.com/en/news/2020/05/all-volkswagen-retail-partners-agree-new-sales-model-for-id-family.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Elektrikliarabasever 2 sa. en beğenilen
    Şu bayi saçmalığının olmaması lazım artık tonlarca parada bayi komisyonuna gidiyor internet üzerinden direkt satış yapsınlar...
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ST4LK3R (murat --------) 1 sa. Elektrikliarabasever
    Arabayı da artık internet üzerinde test eder, suspansiyon sertliğini, yol tutuşunu falan da internetten indirirsiniz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    deoks 1 sa.
    Gayet mantıklı bir uygulama. Arabanın ne olduğu belli. Bazı deneme noktalarında gider incelersin. Sonra internetten sipariş edersin. Böylece bayiler arası fiyat farkları ve çakallıklar da önlenmiş olur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Nemesis-Prime 1 sa.
    Tesla’yı örnek almışlar demek ki.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Batuhangover01 1 sa.
    Wv bu ekran kartı değil. Araba. Farkındasın değil mi kardeş? xd
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yaman06 (Berk Yaman) 1 sa.
    Tesla'ya özeniyorlar onu da yalan yanlış yapıyorlar. Tesla'nın internetten satıştaki amacı şube komisyonunu ortadan kaldırmak. Şube komisyonu duracaksa ne anladım bu işten.



    Satış pazarlama ekibi açısından yüksek istihdam oranına sahip bu sektörün İnternet satışına dönmesini istemem. Alternatifim var ise gisip bayiden satış temsilcisinden alırım.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 2 sa. en beğenilen
    Şu bayi saçmalığının olmaması lazım artık tonlarca parada bayi komisyonuna gidiyor internet üzerinden direkt satış yapsınlar...
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ST4LK3R (murat --------) 1 sa. Elektrikliarabasever
    Arabayı da artık internet üzerinde test eder, suspansiyon sertliğini, yol tutuşunu falan da internetten indirirsiniz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yavdegithelelo (mehmet sirac) 2 sa.
    Galericiler internetten alır . Bizde galericilerden alırız. Bizim düzen de böyle olur
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. Realme X3 SuperZoom, Snapdragon 855+ ile gelecek! 54 dk. Asus ROG Phone III ve ZenFone 7 modelleri Temmuz ayında tanıtılacak 1 sa. Google Chrome “Windows Hello” ile parmak izi ve yüz tarama desteği aldı 1 sa. Huawei Mate ailesine bir de akıllı saat modeli ekleniyor: Mate Watch 2 sa. HAVELSAN’ın parmak izi tanıma sistemi testi geçti 2 sa. Motorola One Fusion Plus'ın render görüntüsü ve detayları ortaya çıktı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen ID elektrikli araçlarını sadece internet üzerinden satacak Sonraki Honor Play 4 Pro Kirin 990 ile gelebilir 4 sa. Antutu, Huawei Enjoy Z 5G için Dimensity 800 işlemcisini doğruladı 4 sa. SpaceX ilk kez uzaya insan gönderiyor: NASA 'hazırız' dedi 5 sa. Microsoft Outlook yeni sürümünde konferanslara katılmayı kolaylaştırıyor 5 sa. Instagram'a Messenger Rooms entegrasyonu geldi 6 sa. iOS 13.5 güncellemesi uygulamaların çökmesine neden oluyor 7 sa. Thermaltake performans odaklı TOUGHRAM RGB DDR4-4600 RAM belleğini duyurdu 8 sa. Fiber optik kablolarda 44.2 Tbps ile rekor kırıldı 9 sa. DJI Mavic Air 2 inceleme videosu "Güçlü, akıllı ve ufak!" 9 sa. Google Action Blocks uygulaması Android platformunda indirmeye sunuldu 20 sa. Vivo X50 ve X50 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı 21 sa. Galaxy S20 serisi için kamera performansını artıracak yeni güncelleme yayınlandı 21 sa. 5G hız rekorunu Nokia kırdı 22 sa. Apple Glass'ın Steve Jobs versiyonu da gelebilir 22 sa. Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 952 22 sa. İkinci nesil Motorola Razr, Eylül ayında piyasaya sürülebilir 23 sa. Bilgisayarınızı IBM’in koronavirüs hesaplamaları için kullanıma açarak aşıyı hızlandırabilirsiniz 23 sa. Birileri, şaka olsun diye Steve Carell’i gerçek Uzay Kuvvetleri komutanı yaptı 23 sa. Netflix’ten Türk sinema ve dizi sektörüne 4 milyon TL’lik koronavirüs yardımı 1 gün Netflix, uzun süre hareketsiz olan hesapların aboneliğini iptal edecek Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi