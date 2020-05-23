Volkswagen ID elektrikli araçlarını sadece internet üzerinden satacak

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Volkswagen tarafından yapılan açıklamaya göre firma elektrikli araçlarıyla birlikte satış stratejisini de değiştiriyor. Bu değişiklikle birlikte ID serisi elektrikli araçlar başta olmak üzere sonraki elektrikli modeller de sadece internet üzerinden satılacak.

Volkswagen elektrikli otomobillerin potansiyel müşterileri, direkt olarak internet üzerinden istedikleri aracı seçebilecek ve ardından tercih ettikleri satıcıyı işaretleyebilecekler. Bu sayede satıcıya gidildiğinde maruz kalınacak pazarlama konuşmalarını da engellemek isteyen firma, test sürüşlerini de internet üzerinden randevu vererek gerçekleştirecek. Satıcı şubelerin ekonomik olarak zarar görmelerini engellemek için de araçların internet üzerinden yapılan alım işlemlerinde şube komisyonu toplam tutarın içinde yer alacak.

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Yeni sistem dünya çapında Volkswagen bayileri tarafından uygulamaya geçirilecek ve ilk bölge Volkswagen ID 3 ile Avrupa olacak. Elektrikli araçların otomotiv endüstrisini şekillendirdiği bir diğer bölüm de bu sayede satılma işlemleri oldu.

https://www.volkswagenag.com/en/news/2020/05/all-volkswagen-retail-partners-agree-new-sales-model-for-id-family.html

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