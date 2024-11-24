Volkswagen, 2026'da bütün elektrikli araç serisini yenileyecek

Tam Boyutta Gör Volkswagen, MEB mimarisinde önemli yükseltmeler yaparak elektrikli ID serisinde kapsamlı güncellemeler gerçekleştirecek. Yenilenen ürün yelpazesinin 2026'dan itibaren piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yeni tasarım felsefesi, 2025 sonu veya 2026 başında piyasaya sürülmesi beklenen ID.2all konseptinin üretim versiyonundan ilham alacak.

Volkswagen'in Ar-Ge müdürü Kai Grünitz, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda Autocar ile yaptığı röportajda, yenilenen tasarımın markanın köklerine dönüşü temsil edeceğini söyledi. Grünitz, Hangi ID modellerinin önce güncelleneceğini veya lansmanın kesin zaman çizelgesini belirtmese de, sektör raporları Volkswagen'in tüm elektrikli ürün serisinin yeniden tasarlanacağını öne sürüyor. En eski MEB tabanlı modeller arasında yer alan ID.3 hatchback ve ID.4/ID.5 SUV'ler muhtemelen güncellenen ilk modeller olacak. Bu arada, daha yeni ID.7 sedan da bu yolu izleyebilir, ancak retro tasarımlı ID.Buzz minibüsü revizyona uğramayabilir.

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Teknik iyileştirmeler de yapılacak

Tasarımın ötesinde, iyileştirilmiş performans, daha düşük pil maliyetleri ve yeni işlevsel özellikler gibi teknik iyileştirmeler de sunulacak. Grünitz, bu gelişmelerin, yeni nesil SSP (Ölçeklenebilir Sistemler Platformu) devreye girene kadar MEB platformunun yaşam döngüsünü uzatacağını söyledi.

Grünitz, SSP'nin geliştirilmesinin de devam ettiğini söyledi. Bu elektrikli otomobil mimarisi, Volkswagen Grubu için en önemli uzun vadeli mimari olarak kabul ediliyor, çünkü şehir otomobillerinden süper otomobillere kadar bütün araçların temelini oluşturacak şekilde geliştiriliyor.

Volkswagen, Rivian ile yakın zamanda yaptığı ortaklığın da desteğiyle SSP mimarisine oldukça güveniyor. Grünitz, ABD merkezli elektrikli araç üreticisini överek, şirketi geleneksel otomobil üreticilerinden çok daha yalın ve hızlı, Çinli otomobil üreticileri kadar çevik olarak nitelendirdi. Ayrıca, Rivian'ın sınıfının en iyisi OTA (uzaktan) yazılım güncellemelerini de övdü.

Tam Boyutta Gör Volkwagen için bir sonraki adım, 2025 Münih Otomobil Fuarı'nda ID.2 tabanlı bir SUV konseptini göstermek olacak. Bu model, ID.2 hatchback'in ardından MEB Entry platformunda geliştirilen ikinci model olacak. 2026'da ise Golf GTI'ın ruhunu yansıtacak olan ID.2'nin GTI versiyonu piyasaya çıkacak.

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Volkswagen, 2026'da bütün elektrikli araç serisini yenileyecek