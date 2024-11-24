Volkswagen, 2026'da bütün elektrikli araç serisini yenileyecek

Volkswagen'in Ar-Ge müdürü Kai Grünitz, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda Autocar ile yaptığı röportajda, yenilenen tasarımın markanın köklerine dönüşü temsil edeceğini söyledi. Grünitz, Hangi ID modellerinin önce güncelleneceğini veya lansmanın kesin zaman çizelgesini belirtmese de, sektör raporları Volkswagen'in tüm elektrikli ürün serisinin yeniden tasarlanacağını öne sürüyor. En eski MEB tabanlı modeller arasında yer alan ID.3 hatchback ve ID.4/ID.5 SUV'ler muhtemelen güncellenen ilk modeller olacak. Bu arada, daha yeni ID.7 sedan da bu yolu izleyebilir, ancak retro tasarımlı ID.Buzz minibüsü revizyona uğramayabilir.
Teknik iyileştirmeler de yapılacak
Tasarımın ötesinde, iyileştirilmiş performans, daha düşük pil maliyetleri ve yeni işlevsel özellikler gibi teknik iyileştirmeler de sunulacak. Grünitz, bu gelişmelerin, yeni nesil SSP (Ölçeklenebilir Sistemler Platformu) devreye girene kadar MEB platformunun yaşam döngüsünü uzatacağını söyledi.
Grünitz, SSP'nin geliştirilmesinin de devam ettiğini söyledi. Bu elektrikli otomobil mimarisi, Volkswagen Grubu için en önemli uzun vadeli mimari olarak kabul ediliyor, çünkü şehir otomobillerinden süper otomobillere kadar bütün araçların temelini oluşturacak şekilde geliştiriliyor.
Volkswagen, Rivian ile yakın zamanda yaptığı ortaklığın da desteğiyle SSP mimarisine oldukça güveniyor. Grünitz, ABD merkezli elektrikli araç üreticisini överek, şirketi geleneksel otomobil üreticilerinden çok daha yalın ve hızlı, Çinli otomobil üreticileri kadar çevik olarak nitelendirdi. Ayrıca, Rivian'ın sınıfının en iyisi OTA (uzaktan) yazılım güncellemelerini de övdü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.