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    Anlık Bildirim

    Volkswagen, 2026'da bütün elektrikli araç serisini yenileyecek

    Volkswagen, MEB mimarisinde önemli yükseltmeler yaparak elektrikli ID serisinde kapsamlı güncellemeler gerçekleştirecek. Yenilenen ürün yelpazesinin 2026'dan itibaren piyasaya sürülmesi planlanıyor.
    Volkswagen, 2026'da bütün elektrikli araç serisini yenileyecek Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, MEB mimarisinde önemli yükseltmeler yaparak elektrikli ID serisinde kapsamlı güncellemeler gerçekleştirecek. Yenilenen ürün yelpazesinin 2026'dan itibaren piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yeni tasarım felsefesi, 2025 sonu veya 2026 başında piyasaya sürülmesi beklenen ID.2all konseptinin üretim versiyonundan ilham alacak.

    Volkswagen'in Ar-Ge müdürü Kai Grünitz, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda Autocar ile yaptığı röportajda, yenilenen tasarımın markanın köklerine dönüşü temsil edeceğini söyledi. Grünitz, Hangi ID modellerinin önce güncelleneceğini veya lansmanın kesin zaman çizelgesini belirtmese de, sektör raporları Volkswagen'in tüm elektrikli ürün serisinin yeniden tasarlanacağını öne sürüyor. En eski MEB tabanlı modeller arasında yer alan ID.3 hatchback ve ID.4/ID.5 SUV'ler muhtemelen güncellenen ilk modeller olacak. Bu arada, daha yeni ID.7 sedan da bu yolu izleyebilir, ancak retro tasarımlı ID.Buzz minibüsü revizyona uğramayabilir.

    Teknik iyileştirmeler de yapılacak

    Tasarımın ötesinde, iyileştirilmiş performans, daha düşük pil maliyetleri ve yeni işlevsel özellikler gibi teknik iyileştirmeler de sunulacak. Grünitz, bu gelişmelerin, yeni nesil SSP (Ölçeklenebilir Sistemler Platformu) devreye girene kadar MEB platformunun yaşam döngüsünü uzatacağını söyledi.

    Grünitz, SSP'nin geliştirilmesinin de devam ettiğini söyledi. Bu elektrikli otomobil mimarisi, Volkswagen Grubu için en önemli uzun vadeli mimari olarak kabul ediliyor, çünkü şehir otomobillerinden süper otomobillere kadar bütün araçların temelini oluşturacak şekilde geliştiriliyor.

    Volkswagen, Rivian ile yakın zamanda yaptığı ortaklığın da desteğiyle SSP mimarisine oldukça güveniyor. Grünitz, ABD merkezli elektrikli araç üreticisini överek, şirketi geleneksel otomobil üreticilerinden çok daha yalın ve hızlı, Çinli otomobil üreticileri kadar çevik olarak nitelendirdi. Ayrıca, Rivian'ın sınıfının en iyisi OTA (uzaktan) yazılım güncellemelerini de övdü.

    Volkswagen, 2026'da bütün elektrikli araç serisini yenileyecek Tam Boyutta Gör
    Volkwagen için bir sonraki adım, 2025 Münih Otomobil Fuarı'nda ID.2 tabanlı bir SUV konseptini göstermek olacak.  Bu model, ID.2 hatchback'in ardından MEB Entry platformunda geliştirilen ikinci model olacak. 2026'da ise Golf GTI'ın ruhunu yansıtacak olan ID.2'nin GTI versiyonu piyasaya çıkacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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