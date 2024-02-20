Volkswagen'in ilk elektrikli station wagon'u: Yeni ID.7 Tourer

Volkswagen, 2019'un Kasım ayında elektrikli station wagon konsepti ID. Space Vizzion'u tanıtmıştı. Aradan uzun bir zaman geçti ve Alman marka nihayet üretim versiyonuyla karşımızda. Volkswagen ID.7 Tourer adı verilen model, markanın elektrikli station wagon segmentindeki ilk temsilcisi.
Volkswagen ID.7 Tourer, özellikleriyle neler sunuyor❓
Genelde station wagon modeller sedan türevine göre biraz daha uzun olur. Ancak ID.7 ikilisinde farklı bir durum söz konusu. ID.7 Tourer; 4961 mm uzunluğa, 1862 mm genişliğe, 1536 mm yüksekliğe ve 2971 mm aks mesafesine sahip. Bu da ID.7 sedan ile aynı ölçülere sahip olduğu anlamına geliyor.
Elbette ölçüler aynı olsa bile uzun tavanlı modelin artan bagaj hacmi daha pratik bir kullanım sağlıyor. ID.7 Tourer, arka koltuklar aktif haldeyken 605 litre bagaj hacmi sunuyor. Bu değer, sedanınkinden 73 litre daha fazla. Arka koltuklar katlandığında ise bagaj hacmi 1714 litreye kadar yükseliyor. Daha fazla alan gerektiğinde de opsiyon olarak sunulan 460 litrelik portbagaj devreye giriyor.
Küçük batarya 175 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunarken büyük bataryada bu değer 200 kW'a kadar çıkıyor. ID.7 Tourer'ın bataryaları yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor.
ID.7 Tourer'ın üretimi standart ID.7 ve ID.4'ün de üretildiği Emden fabrikasında yapılacak.
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.