Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen'in ilk elektrikli station wagon'u: Yeni ID.7 Tourer

    Sedan versiyonla aynı ölçülere sahip olan yeni Volkswagen ID.7 Tourer, uzun tavanı sayesinde 73 litre daha fazla bagaj hacmi sunuyor.                             

    Volkswagen, 2019'un Kasım ayında elektrikli station wagon konsepti ID. Space Vizzion'u tanıtmıştı. Aradan uzun bir zaman geçti ve Alman marka nihayet üretim versiyonuyla karşımızda. Volkswagen ID.7 Tourer adı verilen model, markanın elektrikli station wagon segmentindeki ilk temsilcisi.

    Volkswagen ID.7 Tourer, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Genelde station wagon modeller sedan türevine göre biraz daha uzun olur. Ancak ID.7 ikilisinde farklı bir durum söz konusu. ID.7 Tourer; 4961 mm uzunluğa, 1862 mm genişliğe, 1536 mm yüksekliğe ve 2971 mm aks mesafesine sahip. Bu da ID.7 sedan ile aynı ölçülere sahip olduğu anlamına geliyor.

    Elbette ölçüler aynı olsa bile uzun tavanlı modelin artan bagaj hacmi daha pratik bir kullanım sağlıyor. ID.7 Tourer, arka koltuklar aktif haldeyken 605 litre bagaj hacmi sunuyor. Bu değer, sedanınkinden 73 litre daha fazla. Arka koltuklar katlandığında ise bagaj hacmi 1714 litreye kadar yükseliyor. Daha fazla alan gerektiğinde de opsiyon olarak sunulan 460 litrelik portbagaj devreye giriyor.

    Volkswagen'in ilk elektrikli station wagon'u: Yeni ID.7 Tourer Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ID.7 Tourer, arka aks üzerine konumlandırılan, 210 kW (282 hp) güç ve 545 Nm tork üreten bir elektrik motorundan güç alıyor. İlk etapta satışa sunulan Pro versiyonunda 77 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Daha sonra devreye girecek Pro S versiyonunda ise 86 kWsa'lik batarya bulunacak. Büyük batarya, WLTP'ye göre 685 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

    Küçük batarya 175 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunarken büyük bataryada bu değer 200 kW'a kadar çıkıyor. ID.7 Tourer'ın bataryaları yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor.

    ID.7 Tourer'ın üretimi standart ID.7 ve ID.4'ün de üretildiği Emden fabrikasında yapılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arçelik kombi yorumları nescafe gold zararlı mı instagram ios 10.3.4 indir filistin osmanlı"ya nasıl ihanet etti gpu ölçekleme nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15”
    Dell Inspiron 15”
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız