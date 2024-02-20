Volkswagen, 2019'un Kasım ayında elektrikli station wagon konsepti ID. Space Vizzion'u tanıtmıştı. Aradan uzun bir zaman geçti ve Alman marka nihayet üretim versiyonuyla karşımızda. Volkswagen ID.7 Tourer adı verilen model, markanın elektrikli station wagon segmentindeki ilk temsilcisi.

Volkswagen ID.7 Tourer, özellikleriyle neler sunuyor❓

Genelde station wagon modeller sedan türevine göre biraz daha uzun olur. Ancak ID.7 ikilisinde farklı bir durum söz konusu. ID.7 Tourer; 4961 mm uzunluğa, 1862 mm genişliğe, 1536 mm yüksekliğe ve 2971 mm aks mesafesine sahip. Bu da ID.7 sedan ile aynı ölçülere sahip olduğu anlamına geliyor.

Elbette ölçüler aynı olsa bile uzun tavanlı modelin artan bagaj hacmi daha pratik bir kullanım sağlıyor. ID.7 Tourer, arka koltuklar aktif haldeyken 605 litre bagaj hacmi sunuyor. Bu değer, sedanınkinden 73 litre daha fazla. Arka koltuklar katlandığında ise bagaj hacmi 1714 litreye kadar yükseliyor. Daha fazla alan gerektiğinde de opsiyon olarak sunulan 460 litrelik portbagaj devreye giriyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen ID.7 Tourer, arka aks üzerine konumlandırılan, 210 kW (282 hp) güç ve 545 Nm tork üreten bir elektrik motorundan güç alıyor. İlk etapta satışa sunulan Pro versiyonunda 77 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Daha sonra devreye girecek Pro S versiyonunda ise 86 kWsa'lik batarya bulunacak. Büyük batarya, WLTP'ye göre 685 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

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Küçük batarya 175 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunarken büyük bataryada bu değer 200 kW'a kadar çıkıyor. ID.7 Tourer'ın bataryaları yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor.

ID.7 Tourer'ın üretimi standart ID.7 ve ID.4'ün de üretildiği Emden fabrikasında yapılacak.

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Volkswagen'in ilk elektrikli station wagon'u: Yeni ID.7 Tourer