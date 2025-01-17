BYD, otonom sürüş sistemini en ucuz modellerine dahi getirecek

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Tam Boyutta Gör BYD, 2025 yılında tüm ürün gamında NOA (Navigate on Autopilot) akıllı sürüş özelliğini sunmaya başlayacak. Şirket, Çin'de 9500 dolardan başlayan Seagull gibi ucuz modellerine bile Seviye 2 ve üstü otonom sürüş özelliğini getirmeyi planlıyor.

Shenzhen merkezli otomobil üreticisi, Çin'de elektrikli araç satışlarında rakipsiz ancak yazılım, ADAS (gelişmiş sürücü destek sistemi) ve akıllı sürüş özelliklerinde geride kalıyor. Şirket son iki yıldır araçların yazılım tarafına yatırım yaptığı için bu durum 2025 yılında değişebilir.

BYD, drone üreticisi DJI veya Huawei gibi çeşitli ADAS sağlayıcılarıyla iş birliği yaptı ancak gelişmiş sürüş destek sistemini birkaç aracında kullanıma sundu.

Otonom sürüş sistemleri için 13,6 milyar dolar yatırım yapacak

BYD'nin gelişmiş sürüş yardım sistemi geliştirmek için Eylül 2023'te bir ekip kurduğu ve şu anda bu ekibin 1300 kişiye ulaştığı belirtiliyor. Şirket, Ocak 2024'te ADAS geliştirmeye 13,6 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. BYD'nin ADAS ekibi, kentsel otonom sürüş ve otoyol otonom sürüşü geliştirmeye odaklanıyor.

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Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na BYD'nin yaptığı başvurular, şirketin 13 bin dolar seviyesindeki elektrikli araçlarına dahi 7/11 kameralar ve üç gözlü görüş kameraları yerleştirdiğini ortaya koyuyor. 7/11 kamera kurulumu, sürüş sisteminin 11 kameraya sahip olduğunu ve bunların 7'sinin uzun menzilli kamera, 4'ünün ise geniş açılı park kameraları olduğu anlamına geliyor.

BYD'nin sürüş yardım sistemleri şu anda üç kategoriye ayrılıyor:

DiPilot 100: 100 TOPS işlem gücüne ve temel yardımcı işlevlere sahip giriş seviyesi ADAS. Genellikle Nvidia'nın Drive N Orin çipi ile Horizon Robotics'ten Journey 5 tarafından destekleniyor.

100 TOPS işlem gücüne ve temel yardımcı işlevlere sahip giriş seviyesi ADAS. Genellikle Nvidia'nın Drive N Orin çipi ile Horizon Robotics'ten Journey 5 tarafından destekleniyor. DiPilot 300: Tek lidar ve tek Nvidia Orin X çipi ve 300 TOPS güç ile orta seviye ADAS. Yarı otonom otoyol sürüşü gerçekleştirebiliyor.

Tek lidar ve tek Nvidia Orin X çipi ve 300 TOPS güç ile orta seviye ADAS. Yarı otonom otoyol sürüşü gerçekleştirebiliyor. DiPilot 600: Çoklu lidar, iki Nvidia Orin X çip ile 508 TOPS güç. Şehir içi ve otoyolda seviye 3 otonom sürüş.

BYD, 2025 yılından başlayarak ucuz modelleri de dahil olmak üzere çeşitli seviyelerdeki otonom sürüş özelliklerini yıl sonuna kadar bütün ürün gamında sunmayı hedefliyor.

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BYD, otonom sürüş sistemini en ucuz modellerine dahi getirecek