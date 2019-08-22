Volkswagen'in yeni logosu Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak

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Dizel skandalının etkilerini hala üzerinden atamayan Volkswagen, hem bu kötü günleri unutturmak hem de daha genç bir marka gibi görünmek için yenilenme sürecine girdi. Bu kapsamda Alman otomotiv devinin kullandığı logo da yenilenecek. Volkswagen, yeni logosunu Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtacak.

‘New Volkswagen’ adı verilen logo, markanın çok daha genç, dijital ve modern görünmesini sağlayacak. Yeni logo şimdiki gibi V ve W harflerinin bir yuvarlak içine alınmasından oluşacak. Fakat iki boyutlu tasarıma geçilmesiyle birlikte şimdiki logoya göre daha sade görünecek.

Logodaki harflerin ve yuvarlağın parlak beyaz olacağı, arka planın ise siyah olacağı gelen bilgiler arasında. Fakat renklerde versiyona göre değişiklik yapılabilmesi söz konusu. Örneğin; GTI modellerinde logonun kırmızı versiyonunun kullanılacağı söyleniyor.

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Volkswagen’in yeni logosu, şirketin tamamen elektrikli MEB platformunu kullanan ilk üretim aracı ID 3 ile birlikte tanıtılacak. Elektrikli Volkswagen ID 3, markanın yenilenme sürecindeki kilit noktalardan biri. Fakat yeni logoyu ilk kullanan otomobil, bu yılın sonunda tanıtılması beklenen sekizinci nesil Golf olacak.

Yeni logonun tanıtılmasının ardından ilk değişiklik şirketin Wolfsburg’daki genel merkezinde yapılacak. Ardından dünya genelindeki 10 binin üzerinde bayiye gönderilecek. Bu kapsamda, önümüzdeki iki yıl içerisinde toplam 70 bin logonun değiştirilmesi ön görülüyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/volkswagen-reveal-new-logo-frankfurt-motor-show