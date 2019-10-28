Volkswagen, Passat üretimi için Türkiye yerine Slovakya'yı seçebilir

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Volkswagen’in Manisa’da şirket kurmasıyla birlikte neredeyse kesinleşti dediğimiz fabrika yatırımı Suriye’deki askeri operasyon nedeniyle askıya alınmıştı. Volkswagen bu konuda “Sadece beklemedeyiz, Türkiye’ye alternatif aramıyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı fakat Alman basınında farklı söylentiler dolaşmaya devam ediyor.

Manisa’da kurulması planlanan yılda 300 bin araç üretim kapasiteli fabrikada Passat ve Superb başta olmak üzere bazı Volkswagen ve Skoda modellerinin üretilmesi planlanıyordu. Fakat Alman otomobil gazetesi Automobilwoche’nin Volkswagen Denetim Kurulu Üyesi Stephen Weil’e dayandırdığı habere göre Passat’ın üretimi Türkiye yerine başka bir fabrikaya kaydırılabilir.

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Üretimi Slovakya'ya kaydırabilir

Passat’ın üretildiği fabrikayı tamamen elektrikli araçların üretimine ayırmayı planlayan Volkswagen’in hızlı hareket etmesi gerektiğini belirten kaynaklar, genel kurulda tartışılan çözümlerden birinin Passat üretimini Slovakya’daki Skoda fabrikasına kaydırmak olduğunu söylüyor. Bu fabrikada üretilen modeller arasında VW Touareg, Audi Q7 gibi büyük SUV’ların yanı sıra Seat Mii ve Skoda Citigo gibi küçük araçlar bulunuyor. Yakın zamanda bu küçük araçların üretiminin durdurulacağı, elde edilen boşluğun da Passat ile doldurulacağı ifade ediliyor.

Automobilwoche’nin haberine göre, Türkiye’de üretilmesi planlanan Skoda Karoq modelinin üretiminin bir kısmı Slovakya’daki fabrikaya kaydırıldı bile. Gelişmeler basına bu şekilde yansırken, konuyla ilgili Volkswagen’den henüz bir açıklama yapılmadı.

https://europe.autonews.com/automakers/vw-may-opt-slovakia-instead-turkey-passat-production