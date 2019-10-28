Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, Passat üretimi için Türkiye yerine Slovakya'yı seçebilir

    Alman otomobil gazetesi Automobilwoche'nin şirket içinden kaynaklara dayandırdığı haberde, Volkswagen Passat'ın Türkiye'de kurulacak yeni fabrika yerine Slovakya'da üretileceği iddia edildi.
    7 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
    2,4b
    13
    23
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Volkswagen, Passat üretimi için Türkiye yerine Slovakya'yı seçebilir
    Tam Boyutta Gör

    Volkswagen’in Manisa’da şirket kurmasıyla birlikte neredeyse kesinleşti dediğimiz fabrika yatırımı Suriye’deki askeri operasyon nedeniyle askıya alınmıştı. Volkswagen bu konuda “Sadece beklemedeyiz, Türkiye’ye alternatif aramıyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı fakat Alman basınında farklı söylentiler dolaşmaya devam ediyor.

    Manisa’da kurulması planlanan yılda 300 bin araç üretim kapasiteli fabrikada Passat ve Superb başta olmak üzere bazı Volkswagen ve Skoda modellerinin üretilmesi planlanıyordu. Fakat Alman otomobil gazetesi Automobilwoche’nin Volkswagen Denetim Kurulu Üyesi Stephen Weil’e dayandırdığı habere göre Passat’ın üretimi Türkiye yerine başka bir fabrikaya kaydırılabilir.

    Ayrıca Bkz. "Lamborghini, 830 beygirlik yeni bir süper otomobil geliştiriyor"

    Üretimi Slovakya'ya kaydırabilir

    Passat’ın üretildiği fabrikayı tamamen elektrikli araçların üretimine ayırmayı planlayan Volkswagen’in hızlı hareket etmesi gerektiğini belirten kaynaklar, genel kurulda tartışılan çözümlerden birinin Passat üretimini Slovakya’daki Skoda fabrikasına kaydırmak olduğunu söylüyor. Bu fabrikada üretilen modeller arasında VW Touareg, Audi Q7 gibi büyük SUV’ların yanı sıra Seat Mii ve Skoda Citigo gibi küçük araçlar bulunuyor. Yakın zamanda bu küçük araçların üretiminin durdurulacağı, elde edilen boşluğun da Passat ile doldurulacağı ifade ediliyor.

    Automobilwoche’nin haberine göre, Türkiye’de üretilmesi planlanan Skoda Karoq modelinin üretiminin bir kısmı Slovakya’daki fabrikaya kaydırıldı bile. Gelişmeler basına bu şekilde yansırken,  konuyla ilgili Volkswagen’den henüz bir açıklama yapılmadı.



    https://europe.autonews.com/automakers/vw-may-opt-slovakia-instead-turkey-passat-production Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz 37 dk.
    Fabrika açılmayacak demiyor fabrika da üretilmesi planlanan model başka fabrikaya kaydırılmış o kadar. Passat üretilmez de polo üretilir misal...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MrT4ngo 46 dk.
    güle güle.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    adil07 46 dk.
    Tamam almanlar salin artık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Arian Galatian 2 sa.
    Burada da üretse pahalı satılacak lakin ülkemizde çok satın alınan bir otomobili Türkiyede üretmek doğru olacaktır tabi biraz daha ucuz ve almanya versiyon standartlarında olması kaydıyla.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    suhaksk 3 sa.
    Kaydırsalarda kendilerinin menfaatine olmaz kendileri bilirler kurmayacaklarsa da bir an önce kaydırsınlar gündemi meşgul etmekten vazgeçseler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    enizam 4 sa.
    Bu hükümet işine geldiği zaman yabancı firmalara haksız rekabetten ceza yazmasını biliyor. Fabrika karşılığı yapılan anlaşma AB kanunlarına göre yüksek ihtimal haksız rekabet sayılabilir.

    Bir şirket önce ve her zaman kendini düşünür. Başka bir şey bekleyen fena yanılıyor. ABden uyarı geldiyse, VW de kıvırmak için bahane aramaya başladı işte.

    Bir firmaya çeşitli avantajlar sağlamak, gümrük birliği anlaşmasının etrafından dolaşmak anlamına geliyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    routemaster 5 sa.
    Hani baska ulke arayisinda degillerdi?




    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    al-ozaria 5 sa.
    Passat mühim değil, polo ve polo sedanı burada üretsinlerde, skodaları, passatı, jettayı, golfü, tip1 tosbağayı nerede üretirse üretsinler...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sanal Bellek 44 dk. al-ozaria
    Polo alternatifi yerli birden fazla, önemli olan ülkemizde üretilmeyen segmentleri üretmek. Passat veya muadili bir ara yönetici aracının ülkemizde mutlaka üretilmesi lazım herhangi bir marka tarafından. Kurumsal satış çok fazla bu segmentte.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Stand Alone 6 sa.
    Ana muhalefet yine ülkeye zarar vermeye devam ediyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Circassian81 6 sa.
    Gelmezsen gelme be amma naz yaptın o kadar teşvik verdik hala caz cuz Yallah
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Six Feet Under. +71 General. +69 khytr89 +63 Rachsuchtig +53 darkaura +47 kraix +37 AsiretinMarjinalCocugu +35 12 Angry Men +22 porsoro +21 onatba +20
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    3 Üye, 10 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2448 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Gündemi, volkswagen passat ve
    8 etiket daha volkswagen türkiye fabrika volkswagen yatırım slovakya passat üretimi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Galeri
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76,6b
    YouTube Kanalı251b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. Steam 'Cadılar Bayramı' indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 1 sa. iOS 13.2 çıktı! iPhone 11 modellerinin kameraları artık daha yetenekli 1 sa. Pentagon'un nükleer savaş sistemleri, 50 yıllık 'disket' teknolojisini terk ediyor 4 sa. Death Stranding resmen PC için duyuruldu! 4 sa. Yeni tasarımıyla AirPods Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 sa. Yeni nesil iPhone'lar 120 Hz ProMotion ekranla gelecek 5 sa. Bitcoin, kripto ve blockchain alanında savaşan süper güçler 5 sa. Intel üçüncü çeyrekte düşüşte 5 sa. Apple Watch Series 5 kutusundan çıkıyor ön inceleme 6 sa. Huawei yeni bir oyuncu yönlendiricisi tanıtacak 6 sa. Mixer bombaları ardı ardına patlatıyor 7 sa. TSMC en geç 4 yıl içinde 3nm sürecine geçmeyi planlıyor 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen, Passat üretimi için Türkiye yerine Slovakya'yı seçebilir Sonraki Samsung'un SpaceSelfie aracı bir çiftliğe düştü 8 sa. Lamborghini, 830 beygirlik yeni bir süper otomobil geliştiriyor 9 sa. Şelale ekranlı televizyonlar geliyor 9 sa. 2000 yıllık lens problemi çözüldü, devrim yolda 10 sa. 5G destekli Vivo X30, Aralık ayında piyasaya sürülecek 10 sa. Türkiye’de 3 milyon kişinin kişisel verisi sızdı! 11 sa. 108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro, 5 Kasım'da tanıtılacak 11 sa. Avusturalya, yetişkin sitelere girenlerin yaşını, yüz tanıma teknolojisiyle doğrulamak istiyor 12 sa. Lenovo dizüstü bilgisayarlar için yeni şarj istasyonunu duyurdu 12 sa. Renault Megane Sedan yeni nesil motorlara kavuştu: 1.3 TCe ve 1.5 Blue dCi 13 sa. Trump yönetimi, teknoloji kopyalayan Çinli şirketleri kara listeye alabilir 14 sa. Türkiye'ye yapılan siber saldırıyla ilgili ilk açıklamalar Türk Telekom ve Garanti BBVA'dan geldi 15 sa. BlizzCon 2019’da Overwatch 2’nin duyurulacağı iddia edildi 22 sa. ABD ordusunun 'çok gizli' uzay aracı, 780 gün sonra Dünya'ya döndü 23 sa. Solar Roof, üçüncü jenerasyona güncellendi 23 sa. BP'nin Avrupa'daki en büyük teknoloji merkezi 100 yaşında 1 gün United Airlines, Star Wars: Skywalker’ın yükselişi temalı bir uçak hazırlıyor 1 gün MIT bilim insanları CO2 gazını azaltacak yöntem keşfetti 1 gün Donald Trump, iPhone ana ekran tuşunu geri istiyor 1 gün Sızdırılan belgelere göre Windows 10X laptoplara da gelecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye'ye yapılan siber saldırıyla ilgili ilk açıklamalar Tür...
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    ESKİ TÜRKİYE'Yİ ÖZLÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ? ŞEKER BİLE BULUNAMAYAN ...
    DH Forum
    askerliğin insana kazandırdıkları
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim