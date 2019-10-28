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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lamborghini, 830 beygirlik yeni bir süper otomobil geliştiriyor

    Lamborghini Squadra Corse ekibinin geliştirdiği yeni pist odaklı süper otomobilin Aventador modelini temel alacağı söyleniyor. Şirket, araçla ilgili ilk teaser videosunu geçtiğimiz günlerde paylaştı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Lamborghini, 830 beygirlik yeni bir süper otomobil geliştiriyor
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    Lamborghini’nin motor sporları ekibi Squadra Corse, geçtiğimiz yıl marka tarihinin yalnızca bir adet üretilen ilk modeli olan SC18’i tanıtmıştı. Ekibin yeni bir proje üzerinde çalıştığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. İtalyan markanın paylaştığı bu teaser, pist odaklı yeni bir süper otomobili doğrulamış oldu.

    Lamborghini’nin ‘en saf pist deneyimi’ adıyla paylaştığı 33 saniyelik teaser videosunda aracın bazı detaylarını görme şansı elde ediyoruz. Adeta bir silüet gibi karşımıza çıkan modelin far bulunmayan ön yüzünde çift hava girişine sahip ön kaput ve entegre rüzgar deflektörü göze çarpıyor. Tavana entegre edilmiş havalandırma, devasa karbon fiber spoyler ve agresif difüzör de yeni süper otomobilin dikkat çeken detayları arasında.

    Ayrıca Bkz. "Renault Megane Sedan yeni nesil motorlara kavuştu: 1.3 TCe ve 1.5 Blue dCi"

    Lamborghini’nin yeni süper otomobiliyle ilgili bildiklerimiz şimdilik oldukça sınırlı. Paylaşılan videonun açıklamasında 6.5 litre V12 atmosferik motordan güç alacağı belirtiliyor. Bu ünite tam 830 beygir güç üretecek, yani Aventador SVJ’den 60 beygir daha fazla. Aventador demişken, bu modelin de Aventador temelli olacağı ve SVR adını alacağı söyleniyor. Ayrıca araçta 6 ileri Xtrac sıralı şanzıman ve özel bir sınırlı kaydırmalı diferansiyel kullanılacağı da gelen bilgiler arasında.

    Aventador temelli yeni süper otomobilden yalnızca 40 adet üretileceği söyleniyor. Pist odakli Lamborghini’nin 2020 yılında resmi olarak tanıtılması, 2021 yılında da müşteri teslimatlarının başlaması bekleniyor.



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    Galatas4ray 8 sa.
    Veneno'ya benziyor gibi tarz olarak.
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