Scout, Volkswagen'in ellerinde elektrikli araç markası olarak yeniden doğabilir

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Gelen haberlere göre Volkswagen Grubu, Scout markasını ABD pazarında geri döndürmeye hazırlanıyor.

Grup bünyesindeki diğer markalar gibi ayrı bir marka olarak konumlandırılması planlanan Scout, pazarda elektrikli SUV ve pickup modellerle boy gösterecek. Wall Street Journal'ın haberine göre Alman otomotiv devi Scout projesine ilk etapta 1 milyar dolar yatırım yapacak ve ardından başka yatırımcılar da arayacak. Scout markası için ilk etapta yıllık 250 bin adet üretim kapasitesinin planlandığı belirtiliyor.

Son dönemde sektörde yoğun bir nostalji rüzgarı esiyor. Örneğin Ford, Bronco ve Maverick isimlerini geri döndürdü. GMC de Hummer'ı tamamen elektrikli olarak baştan yarattı. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. 2026 yılında geri döneceği belirtilen Scout da Volkswagen'in ABD'deki elektrikli pickup yarışına dahil olmasını sağlayabilir. Bu alanda Ford ve Rivian gibi iddialı rakipler mevcut.

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Scout, 1960 - 1980 yılları arasında International Harvester tarafından Jeep'e rakip olarak üretilen bir araç. Pazardaki ilk SUV'lardan biri olarak da anılan Scout, iki kapılı pickup da dahil olmak üzere çeşitli gövde tiplerinde üretildi. Volkswagen de eğer Scout'ın genlerine bağlı kalırsa ABD'li tüketicinin ilgisini çeken modellere imza atabilir gibi görünüyor.

1985 yılında International Harvester'ın işleri bozulsa da kamyon operasyonları devam etti ancak şirketin adı Navistar International olarak değişti. Volkswagen bünyesindeki Traton'un 2020 yılında Navistar International'ı bünyesine katmasında bu yana Alman üretici Scout'ın marka haklarını elinde bulunduruyor.

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Volkswagen, Scout'u elektrikli araç markası olarak geri getirecek