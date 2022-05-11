Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Scout, Volkswagen'in ellerinde elektrikli araç markası olarak yeniden doğabilir

    Volkswagen'in 1960-1980 yılları arasında üretilen ve ilk SUV'lardan biri olarak kabul edilen Scout'u geri getirmeyi planladığı belirtiliyor. Şirketin planı elektrikli pickup ve SUV üretmek.
    Oy Ver

    Volkswagen, Scout'u elektrikli araç markası olarak geri getirecek
    Tam Boyutta Gör

    Gelen haberlere göre Volkswagen Grubu, Scout markasını ABD pazarında geri döndürmeye hazırlanıyor.

    Grup bünyesindeki diğer markalar gibi ayrı bir marka olarak konumlandırılması planlanan Scout, pazarda elektrikli SUV ve pickup modellerle boy gösterecek. Wall Street Journal'ın haberine göre Alman otomotiv devi Scout projesine ilk etapta 1 milyar dolar yatırım yapacak ve ardından başka yatırımcılar da arayacak. Scout markası için ilk etapta yıllık 250 bin adet üretim kapasitesinin planlandığı belirtiliyor.

    Son dönemde sektörde yoğun bir nostalji rüzgarı esiyor. Örneğin Ford, Bronco ve Maverick isimlerini geri döndürdü. GMC de Hummer'ı tamamen elektrikli olarak baştan yarattı. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. 2026 yılında geri döneceği belirtilen Scout da Volkswagen'in ABD'deki elektrikli pickup yarışına dahil olmasını sağlayabilir. Bu alanda Ford ve Rivian gibi iddialı rakipler mevcut.

    Scout, 1960 - 1980 yılları arasında International Harvester tarafından Jeep'e rakip olarak üretilen bir araç. Pazardaki ilk SUV'lardan biri olarak da anılan Scout, iki kapılı pickup da dahil olmak üzere çeşitli gövde tiplerinde üretildi. Volkswagen de eğer Scout'ın genlerine bağlı kalırsa ABD'li tüketicinin ilgisini çeken modellere imza atabilir gibi görünüyor.

    1985 yılında International Harvester'ın işleri bozulsa da kamyon operasyonları devam etti ancak şirketin adı Navistar International olarak değişti. Volkswagen bünyesindeki Traton'un 2020 yılında Navistar International'ı bünyesine katmasında bu yana Alman üretici Scout'ın marka haklarını elinde bulunduruyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T Pro
    Xiaomi 11T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız