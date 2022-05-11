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    "Elektrikli araç zorunluluğu için acele etmek çevreye zarar verebilir"

    Renault'nun patronu Luca De Meo, elektrikli araç zorunluluğu için yapılan büyük yatırımların mevcut içten yanmalı motorların daha temiz hale gelmesinin önünü tıkadığı görüşünde.
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    Renault'ya göre içten yanmalı motorlarda hala potansiyel var
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    Avrupa Birliği tamamen elektrikli araçlara geçiş konusunda oldukça agresif bir plan izliyor. Öyle ki 2035 itibarıyla benzinli, dizel ve hibrit motorlu yeni araç satışları yasaklanacak. Ancak bazı sektör temsilcileri bu geçişin çok erken olduğu ve çevreye daha fazla zarar verebileceği görüşünde.

    "Elektrifikasyon zorunluluğunun sonuçları olur"

    Renault Grubu'nun patronu Luca De Meo, elektrikli araçları zorunlu kılmak için acele etmenin geniş kapsamlı finansal, ekolojik ve toplumsal etkilerinin olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Sözlerine Renault'nun da elektrikli araçlar konusunda son derece istekli olduğunu belirterek başlayan De Meo, "Biz bu işe çok erken başladık. Elektrikli araçların ve belki hidrojenin bazı uygulamalar için iyi bir çözüm olabileceğine inanmaya devam ediyoruz" dedi.

    Öte yandan, verilere bakıldığında hibritler de dahil olmak üzere içten yanmalı motorlu araç satışlarının henüz zirveye ulaşmadığının açıkça görülebileceğini söyleyen Luca De Meo, toplumsal, ekolojik ve finansal açılardan göz önünde bulundurulması gereken zorluklar olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

    "Bataryalar normal kullanımın yüzde 85'i için iyi bir seçenek ancak yılda iki veya üç uzun yolculuk için aynı şey söz konusu değil. Bu da insanları araçları satın almaktan uzaklaştırıyor. Ek olarak, üretim sürecinden kullanım ömrünün sonuna kadar geçerli olan CO2 değeri var ki bunun cevabı çok açık değil. Bu değerler altında belki de bazı alternatif yakıtlar veya hibritler elektrikli araçlardan daha temiz olabilir.

    "Ham madde fiyatlarındaki artış, pariteyi sonraki yıllara atabilir"

    Bir de elektrikli araçların finansal erişebilirliği var. 2025 civarında fiyat paritesi olacağına inanıyoruz ancak ham madde enflasyonu nedeniyle bu süre daha sonraki yıllara sarkabilir. Bu teknolojiye, gerçek yaşam koşullarını da hesaba katarak tarafsız bir yaklaşım sergilemeliyiz."

    Renault'ya göre içten yanmalı motorlarda hala potansiyel var
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    Son olarak De Meo, elektrikli araç zorunluluğunun çevreyi negatif yönde etkileyebileceğini belirtiyor. Deneyimli yönetici, bunun sebebini de tüm yatırımın elektrikli araç teknolojileri üzerine çekilmesi nedeniyle mevcut içten yanmalı motor ve yakıt teknolojilerinin daha temiz olması için yatırım yapılamamasına bağlıyor.

    "Örneğin, bu yıl verimlilik konusunda dünyanın en iyisi olan yeni bir hibrit motor piyasaya sürecek ve içten yanmalı motorların potansiyelinin devam ettiğini göstereceğiz. Elbette geleceğin teknolojisine (elektrikli araçlar) yatırım yapacağız fakat bugün geliştirmekte olduğumuz şeye yaptığımız yatırımı kesmenin etkisini de göz önünde bulundurmamız gerek."

    Luca De Meo'nun yanı sıra Volkswagen Grubu'nun CEO'su Herbest Diess ve BMW Grubu'nun CEO'su Oliver Zipse de elektrikli araç zorunluluğu için çok erken olduğuna yönelik görüşlerini dile getirmişti. Görünen o ki bu konu uzun bir süre daha tartışılmaya devam edecek.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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