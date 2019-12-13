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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, Türkiye kararını bir kez daha erteledi

    Fabrika'nın Manisa'da kurulmasına yönelik olumlu bir karar çıkmaması durumunda, B planı olarak Doğu Avrupa ülkelerindeki fabrikalardan birinin genişletilmesi düşünülüyor.
    14 sa.
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    29
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen, Türkiye kararını bir kez daha erteledi
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    Türkiye’de kurulması planlanan fabrikaya yönelik yatırımını Barış Pınarı operasyonu nedeniyle askıya alan Volkswagen’in konuyla ilgili son kararını Aralık ayı bitmeden açıklaması bekleniyordu. Gelen haberlere göre karar bir kez daha ertelendi.

    Alman basınının Volkswagen’in genel merkezindeki kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Türkiye kararı en erken önümüzdeki Şubat ayında belli olacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “fabrikayla ilgili nihai değerlendirmenin en erken 2020’nin ilk çeyreğinin ortalarından itibaren gündeme geleceği” ifadeleri yer alıyor.

    İşte Volkswagen'in B planı

    Sürecin sonunda fabrikanın Manisa’da kurulmasına yönelik olumlu bir karar çıkmaması durumunda şirketin tamamen yeni bir fabrika arayışına girmek yerine mevcut fabrikalarından birini genişletmeyi düşündüğü, bu durumda Doğu Avrupa ülkelerindeki tesislere şans vereceği konuşuluyor. Söz konusu tesisler arasında öne çıkan isim ise, geçtiğimiz aylarda Passat üretiminin kaydırılacağı fabrika olarak gündeme gelen Bratislava fabrikası.

    Ayrıca Bkz. "TEMSA'dan haciz iddialarıyla ilgili resmi açıklama"

    Volkswagen’in Türkiye’deki fabrika yatırımını askıya almasının ardından, Alman üreticiye götürdüğü teklifi yenileyen Bulgaristan’ın yanı sıra Romanya ve Yunanistan da fabrikaya ev sahipliği yapmak için talip olmuştu. Volkswagen’in bu ülkelere şans verip vermeyeceği de henüz bilinmiyor.

    Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022'de üretime geçmesi bekleniyordu. Volkswagen, 2 Ekim'de Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi veTicaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.



    https://www.dw.com/tr/vw-t%C3%BCrkiye-karar%C4%B1n%C4%B1-bir-kez-daha-erteledi/a-51656949 Yorum Yaz
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    DoğanGörünümlüToros 14 sa. en beğenilen
    Gelirsen ekime...
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    Redeemertr 14 sa.
    zaten isteseler de artık biz istemiyoruz, defolup gitsinler
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    hasanandnexus 14 sa.
    Teşvikleri arttırmak için bilerek yapıyorlar. Harekat falan tamamen palavra bence.
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    x2yk 3 sa.
    Yanlış düşünüyorumdur belki ama benim aklıma daha başka şeyler gelmeye başladı, almanya sankilimmmmm Türkiye 'nin toparlanma sinyallerini yabancı derecelendirme firmalarının ardı ardına Türkiye krizden çıktı şu oldu bu oldu olaylarını görmeye başladı ve bunu gördükten sonra da Suriye olayını da bahane edip üstüne ateşkes ilan edildiği hal de ne gariptir ki Almanya yani vag hala erteleme bekletme oyalama taktiklerine devam ediyor acaba biz Bulgaristan 'a açsa idik ya da başka ülkeye diye hata mı yaptık diye kendilerini mi sorguluyorlar nedir. Çünkü birkaç ülke vardı talip olan ve malum yaşadığımız kur döviz dalgası en çok bu ülkenin işine yarıyordu en düşük maaşla adam çalıştıracağı ülke idik ve o yüzden bizi seçtiler ama biraz toparlanma sinyalleri Dünya tarafından haberler yapılmaya başlanınca hoppppp vag işi erteleyip erteleyip duruyor gibime geliyor.
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    Malvolorne 9 sa.
    Almaya devam etsinler vergiler ile herkes adam edilir.
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    dockhanger 10 sa.
    mesajı güncelleyelim o zaman : bu satten sonra wolswagen alanı s..ler
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    Emperor Karl Franz 11 sa.
    İstemiyoruz diyip bir ton laf söylüyorsunuz, sokağa bir çıkıyorsun arabaların yarısı Vw grubu anasını satim. Ne kadar samimiyetsiz bir millet olduk.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ReaLGz 10 sa. Emperor Karl Franz
    Ya bakma hocam böyle dediklerine, gelecek aynı yine satışlarda ilk 3 olur. Azcık uygun satsalar herkes saldırır. Tok kapı sesi önemli.
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    AsiretinMarjinalCocugu 11 sa.
    Alman Konsolosluğu önünde Vw yakalım bence.Tek sorun benim Vw'im olmaması ama yine de katılırım.Bundan önce biz çok portakal bıçaklayıp, dolar yaktık, yere kola döküp, iPhone parçaladık.Artık tepkimizi büyütmenin vakti geldi



    Adamlar açık açık daha fazla teşvik istiyor.Ulan daha geçen ay Meksika'da müptezelin birini polis aldı diye ülke karıştı.Vw ne yaptı? Meksika'daki fabrikayı mi kapattı, çıkıp durumdan aşırı derece kaygılı mıyız dedi? Koca ülke uyuşturucu taciri adamın çocuğu tutuklandı diye ters-düz oldu ses yok, biz sınırımız da terör operasyonu yapınca ouvv.Ulan kapitalist dünya, herşeyin bi kılıfı var.
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    Tolgá 11 sa.
    olsun paralı ama arabadan anlamayan insanlar bunlardan yine araç alır.
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    Fiat S.p.A. 12 sa.
    Bu ali cengiz oyununu anca Türkiye gibi ekonomisi yıkık ülkelere yapar başka ülke olsa ya yapardı yada pazardan komple çekilirdi.



    VW fabrika açarsa şayet, a haber: Almanyaya diz çöktürdük ümmet kazandı....
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    gcb1903 12 sa.
    Hükumetlere bakmayın. Onlar genelde cebine bakar. Ama sen halk olarak sana fabrika kuran, istihdam sağlayan, ihracak, yedek parça sanayini destekleyen Ford, Renault, Fiat ve Hyundai modellerine yönelirsen halk olarak o da biraz düşünür.

    Dünyada itibarı yerle bir olmuş, emisyon skandalları ile prestijini kaybetmiş ve milyarlarca dolar ceza ödemiş ama Türk kullanıcısına tek açıklama bile yapmıyor. Çünkü biz ne olursa olsun "passat" almak zorundayız.
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    Halilowich 12 sa.
    Eğer yatırımdan vazgeçerler ise almayın kardeşim artık şu markayı.
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    deoks 13 sa.
    Ne oldu şimdi makam araçları passat olmayacak mı?
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