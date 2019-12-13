Volkswagen, Türkiye kararını bir kez daha erteledi

Tam Boyutta Gör

Türkiye’de kurulması planlanan fabrikaya yönelik yatırımını Barış Pınarı operasyonu nedeniyle askıya alan Volkswagen’in konuyla ilgili son kararını Aralık ayı bitmeden açıklaması bekleniyordu. Gelen haberlere göre karar bir kez daha ertelendi.

Alman basınının Volkswagen’in genel merkezindeki kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Türkiye kararı en erken önümüzdeki Şubat ayında belli olacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “fabrikayla ilgili nihai değerlendirmenin en erken 2020’nin ilk çeyreğinin ortalarından itibaren gündeme geleceği” ifadeleri yer alıyor.

İşte Volkswagen'in B planı

Sürecin sonunda fabrikanın Manisa’da kurulmasına yönelik olumlu bir karar çıkmaması durumunda şirketin tamamen yeni bir fabrika arayışına girmek yerine mevcut fabrikalarından birini genişletmeyi düşündüğü, bu durumda Doğu Avrupa ülkelerindeki tesislere şans vereceği konuşuluyor. Söz konusu tesisler arasında öne çıkan isim ise, geçtiğimiz aylarda Passat üretiminin kaydırılacağı fabrika olarak gündeme gelen Bratislava fabrikası.

Ayrıca Bkz. "TEMSA'dan haciz iddialarıyla ilgili resmi açıklama"

Volkswagen’in Türkiye’deki fabrika yatırımını askıya almasının ardından, Alman üreticiye götürdüğü teklifi yenileyen Bulgaristan’ın yanı sıra Romanya ve Yunanistan da fabrikaya ev sahipliği yapmak için talip olmuştu. Volkswagen’in bu ülkelere şans verip vermeyeceği de henüz bilinmiyor.

Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022'de üretime geçmesi bekleniyordu. Volkswagen, 2 Ekim'de Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi veTicaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.

https://www.dw.com/tr/vw-t%C3%BCrkiye-karar%C4%B1n%C4%B1-bir-kez-daha-erteledi/a-51656949