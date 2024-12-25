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    SAIC-Volkswagen, 2026'da üç yeni model tanıtacak

    SAIC-Volkswagen tarafından 2026'da sahaya sürülmesi planlanan üç modelden ikisi doğrudan SAIC bünyesinde geliştirilirken diğer model Volkswagen imzası taşıyacak.
    SAIC-Volkswagen, 2026'da üç yeni model tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Volkswagen'in Çin'deki ortak girişimlerinden biri olan SAIC-Volkswagen, satışlarını artırmak için düğmeye bastı. SAIC-Volkswagen, 2026 yılında Çin pazarı için üç yeni model planlıyor.

    Yerel medyada çıkan haberlere göre bu modeller %100 elektrikli (BEV), menzil uzatıcı (EREV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) güç aktarma sistemlerine sahip olacak. Bu araçlardan ikisi Çinli SAIC tarafından geliştirilecek. İlk model, SAIC bünyesindeki Roewe D7'yi temel alan bir PHEV sedan olacak. İkincisi de EREV sisteme sahip bir SUV olacak.

    Üçüncü model ise Volkswagen tarafından geliştirilecek. %100 elektrikli bir SUV olması planlanan araç Xpeng ve Volkswagen tarafından geliştirilen CEA (China Electrical Architecture) platformu üzerine inşa edilecek. Tüm modellerin Volkswagen logosuyla satışa sunulacağı da gelen bilgiler arasında.

    SAIC-Volkswagen, 2024'ün 11 aylık döneminde 1 milyon civarında satış gerçekleştirdi. Kasım ayında 123 bin satış yapan şirket yüzde 5,1 pazar payıyla satışlarda yedinci sırada yer alıyor. Alman üreticinin ülkede FAW-Volkswagen adında bir başka ortaklığı daha bulunuyor.

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