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Volkswagen'in yeni 3 kapılı şehir otomobili: Up!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Volkswagen'in yeni 3 kapılı şehir otomobili: Up!
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Volkswagen'in 2009 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıttığı şehir içi otomobili Up! ile ilgili yeni ve önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. 3 kapılı sevimli modelin 2013 yılında piyasada olması beklenirken bütün önemli markaların şehir içi otomobilllerini tanıtması üzerine 2013'ü beklememe kararı almış gibi görünüyor.

2009 yılındaki e-up! konsepti ile ilk kez tanıma fırsatı bulduğumuz otomobilin konsept versiyonu tamamen elektrikli olsa da üretim versiyonunun sadece elektrikli modelden ibaret olmayacağı belli oldu. Üretim versiyonu lansmanının 2011 Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yapılması beklenen bu 3 kapılı küçük otomobilin, 0.6 litreden 1.2 litreye kadar dizel ve benzinli motorlara sahip olacağı açıklandı. Ayrıca bu geleneksel içten yanmalı motorlu motorlar manuel şanzımanla kontrol edilebildiği gibi VW'in başarılı çift kavramalı şanzımanı DSG de opsiyonlar listesinde olacak. Baz fiyatının 10.000 Euro'dan başlayabileceği belirtilen otomobilin bir süre sonra 5 kapılı ve elektrikli motora sahip e-up! versiyonlarının da geliştirileceği belirtiliyor.

Volkswagen'in yeni 3 kapılı şehir otomobili: Up!
Tam Boyutta Gör
Volkswagen'in yeni 3 kapılı şehir otomobili: Up!
Tam Boyutta Gör
Volkswagen'in yeni 3 kapılı şehir otomobili: Up!
Tam Boyutta Gör
Volkswagen'in yeni 3 kapılı şehir otomobili: Up!
Tam Boyutta Gör

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DH Misafiri 9 yıl
Twingo ya benziyor Fakat bunu VW gen yorumlamış Gerçekten çok güzel bir concept olmuş bunun yarısını yansıtırlarsa seri üretime çok tutar bu araç bayıldım ben :)
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StevenGerrard 9 yıl
2013 tüm vw ler böyle olucak demekki hayırlı uğurlu olsun
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Volkanbaba 9 yıl
türkiyeye normal araba parasına gelecegi için sorun yok hatta gelmez belkide :)
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Fanfinifon 9 yıl
Polo'yu 50.000 lira + dan satan doğuş,bunuda 30dan aşağı vermez,veremezzzz
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qpcole 9 yıl

UsbÇaydanlık

Polo'yu 50.000 lira + dan satan doğuş,bunuda 30dan aşağı vermez,veremezzzz



Yanılmayalım,yanıltmayalım


binekarac.vw.com.tr/...

dogusoto.com/...
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djkubi 9 yıl
Arabaya değil vergiye biniyoruz.
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over and under 9 yıl
1.2 tsi dsg highline'ı düşünemiyorum
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CaNeRR 9 yıl

djkubi

Arabaya değil vergiye biniyoruz.






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northernlights 9 yıl

djkubi

Arabaya değil vergiye biniyoruz.

Haklı.
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qpcole 9 yıl
Pahalı ya.Türkiye'de o fiyata (vergi binince dahada artacaktır) dizel polo alırsın.Hemde daha güzel bi araca sahip olursun
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Lady GarGara 9 yıl
Çok şeker olmuş
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