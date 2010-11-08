Volkswagen'in yeni 3 kapılı şehir otomobili: Up!

Volkswagen'in 2009 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıttığı şehir içi otomobili Up! ile ilgili yeni ve önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. 3 kapılı sevimli modelin 2013 yılında piyasada olması beklenirken bütün önemli markaların şehir içi otomobilllerini tanıtması üzerine 2013'ü beklememe kararı almış gibi görünüyor.

2009 yılındaki e-up! konsepti ile ilk kez tanıma fırsatı bulduğumuz otomobilin konsept versiyonu tamamen elektrikli olsa da üretim versiyonunun sadece elektrikli modelden ibaret olmayacağı belli oldu. Üretim versiyonu lansmanının 2011 Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yapılması beklenen bu 3 kapılı küçük otomobilin, 0.6 litreden 1.2 litreye kadar dizel ve benzinli motorlara sahip olacağı açıklandı. Ayrıca bu geleneksel içten yanmalı motorlu motorlar manuel şanzımanla kontrol edilebildiği gibi VW'in başarılı çift kavramalı şanzımanı DSG de opsiyonlar listesinde olacak. Baz fiyatının 10.000 Euro'dan başlayabileceği belirtilen otomobilin bir süre sonra 5 kapılı ve elektrikli motora sahip e-up! versiyonlarının da geliştirileceği belirtiliyor.