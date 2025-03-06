Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen, ucuz elektriklisi ID.Every1'i tanıttı: 20 bin eurodan satılacak!

    Volkswagen, ID.Every1 isimli giriş seviyesi elektrikli konseptini duyurdu. 2027 yılında 20.000 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak olan otomobil neler sunacak?
    Volkswagen, ucuz elektrikli modeli ID.Every1'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, ID.Every1 isimli giriş seviyesi elektrikli konseptini duyurdu. 2027 yılında 20.000 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak olan otomobilin konsept versiyonu, üretim modelinin nasıl olacağına dair bizlere bakış atma fırsatı sonuyor.

    Alman üretici, 2023 yılında ID.2All konseptini sergilemiş ve ucuz elektrikli araçlar geliştirme yolunda bir adım atmıştı. ID.Every1 ise bir alt segmente konumlanacak ve ID.2All'dan bir sene sonra 2027 yılında piyasada olacak.

    Volkswagen ID.Every1 neler sunacak?

    Volkswagen, ucuz elektrikli modeli ID.Every1'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Polo ile Up! arasında boyutlara sahip olacak olan ID.Every1, 3.880 mm uzunluğa ve 305 litre bagaj hacmine sahip olacak. Volkswagen'in yeni önden çekişli MEB platformu üzerinde inşa edilecek olan araç, 70 kW (94 beygir) gücünde elektrik motoruna ve 130 km/s son hıza sahip olacak. Batarya boyutu henüz belli olmasa da, yeni aracın 250 km menzil sunacağı açıklandı. Dolayısıyla 40 kWh'ten küçük bir batarya ile gelmesi muhtemel.
    Volkswagen, ucuz elektrikli modeli ID.Every1'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    ID.Every1'in tasarımına baktığımızda, sade çizgiler, çıkıntı çamurluklar ve önde Ford Capri'ye benzer siyah şerit dikkati çekiyor. Arka tarafta da aynı siyah şerit bizleri karşılıyor. İç kısımda ise iki kollu direksiyon simidi, ortada bir adet büyük bilgi eğlence ekranı ve altında klima kontrol düğmeleri yer alıyor. Ortadaki kol dayama kısımında ise ileri geri hareket edebilen bir bölme dikkat çekiyor.

    Volkswagen, ID.Every1'in üretim versiyonunun, Volkswagen Grubu içerisinde yeni yazılım mimarisini kullanan ilk model olacağını belirtiyor. Geçtiğimiz sene yazılım konusunda Rivian ile ortaklık yapan şirketin ortaklığının ilk meyvesi ID.Every1'de ortaya çıkacak gibi görünüyor.

    Volkswagen, ID.Every1 ve ID.2all gibi elektrikli şehir otomobillerinin daha ayrıntılı ön izlemesini önümüzdeki sonbaharda kamuoyuna sunacağını belirtti.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2025/03/vw-id-every1-concept-previews-2027s-20k-electric-up-replacement/ https://www.volkswagen-newsroom.com/en/id-every1-concept-car-19010
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Profil resmi
    turkelvis 5 saat önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    X
    XingO 7 saat önce

    en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fırının ışığı yanıyor ama ısıtmıyor annesini kaybedenlerin psikolojisi mini pc tavsiye en az yakan 2. el eski arabalar 243 nerenin kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum