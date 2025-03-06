Volkswagen, ucuz elektriklisi ID.Every1'i tanıttı: 20 bin eurodan satılacak!

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, ID.Every1 isimli giriş seviyesi elektrikli konseptini duyurdu. 2027 yılında 20.000 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak olan otomobilin konsept versiyonu, üretim modelinin nasıl olacağına dair bizlere bakış atma fırsatı sonuyor.

Alman üretici, 2023 yılında ID.2All konseptini sergilemiş ve ucuz elektrikli araçlar geliştirme yolunda bir adım atmıştı. ID.Every1 ise bir alt segmente konumlanacak ve ID.2All'dan bir sene sonra 2027 yılında piyasada olacak.

Volkswagen ID.Every1 neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Polo ile Up! arasında boyutlara sahip olacak olan ID.Every1, 3.880 mm uzunluğa ve 305 litre bagaj hacmine sahip olacak. Volkswagen'in yeni önden çekişli MEB platformu üzerinde inşa edilecek olan araç, 70 kW (94 beygir) gücünde elektrik motoruna ve 130 km/s son hıza sahip olacak. Batarya boyutu henüz belli olmasa da, yeni aracın 250 km menzil sunacağı açıklandı. Dolayısıyla 40 kWh'ten küçük bir batarya ile gelmesi muhtemel.

Tam Boyutta Gör ID.Every1'in tasarımına baktığımızda, sade çizgiler, çıkıntı çamurluklar ve önde Ford Capri'ye benzer siyah şerit dikkati çekiyor. Arka tarafta da aynı siyah şerit bizleri karşılıyor. İç kısımda ise iki kollu direksiyon simidi, ortada bir adet büyük bilgi eğlence ekranı ve altında klima kontrol düğmeleri yer alıyor. Ortadaki kol dayama kısımında ise ileri geri hareket edebilen bir bölme dikkat çekiyor.

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Volkswagen, ID.Every1'in üretim versiyonunun, Volkswagen Grubu içerisinde yeni yazılım mimarisini kullanan ilk model olacağını belirtiyor. Geçtiğimiz sene yazılım konusunda Rivian ile ortaklık yapan şirketin ortaklığının ilk meyvesi ID.Every1'de ortaya çıkacak gibi görünüyor.

Volkswagen, ID.Every1 ve ID.2all gibi elektrikli şehir otomobillerinin daha ayrıntılı ön izlemesini önümüzdeki sonbaharda kamuoyuna sunacağını belirtti.

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