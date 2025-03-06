Volkswagen, ucuz elektriklisi ID.Every1'i tanıttı: 20 bin eurodan satılacak!

Alman üretici, 2023 yılında ID.2All konseptini sergilemiş ve ucuz elektrikli araçlar geliştirme yolunda bir adım atmıştı. ID.Every1 ise bir alt segmente konumlanacak ve ID.2All'dan bir sene sonra 2027 yılında piyasada olacak.
Volkswagen ID.Every1 neler sunacak?
Volkswagen, ID.Every1'in üretim versiyonunun, Volkswagen Grubu içerisinde yeni yazılım mimarisini kullanan ilk model olacağını belirtiyor. Geçtiğimiz sene yazılım konusunda Rivian ile ortaklık yapan şirketin ortaklığının ilk meyvesi ID.Every1'de ortaya çıkacak gibi görünüyor.
Volkswagen, ID.Every1 ve ID.2all gibi elektrikli şehir otomobillerinin daha ayrıntılı ön izlemesini önümüzdeki sonbaharda kamuoyuna sunacağını belirtti.
İzlerken gu-rur-lan-dım...
en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım