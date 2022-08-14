Voyager Digital platformuna ponzi davası

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Kripto para dünyasında yaşanan düşüş bir yana Terra Luna platformunun akıl almaz bir şekilde adeta sıfırlanması pek çok yatırımcının mağdur olmasına sebep oldu. Yatırımlarını LUNA ve UST olarak saklayan kripto para finans platformlarında ise zincirleme çöküş yaşandı. Yine olan yatırımcıya oldu.

Voyager Digital davalık oldu

New Jersey kaynaklı merkeziyetsiz finans platformu olan Voyager Digital, 3AC platformuna verdiği 600 milyon dolarlık borç nedeniyle büyük zarara girdi. Zira 3AC de yatırımını Terra Luna ürünlerinde yapınca iflas etti. Hemen ardından Voyager Digital de iflas başvurusu yaptı.

Voyager Digital, iflas başvurusunda bulundu 1 ay önce eklendi

Voyager Digital platformunda zarara uğrayan mağdurlar bir araya gelerek Florida eyaletinde dava açtılar. Davacı taraf ünlü milyarder Marc Cuban ve takımı Dallas Mavericks’in reklam yoluyla Voyager Digital platformuna müşteri çektiği ve sonrasında 3.5 milyon yatırımcının 5 milyar dolarlık kayıp ile ortada kaldığını iddia ediyor.

Komisyona kayıtlı bir menkul kıymet olmadığı için platformun ticaret yapanlara verdiği farklı ödüllerin de aldatmacadan ibaret olduğu ifade ediliyor. Mark Cuban bu kampanyada bizzat Voyager Digital müşterisi olduğunu vurgulamıştı.

Elbette bu kadar büyük ihmallerin mevcut olmasına karşın yatırımcıların nasıl bunları görmezden gelerek yatırım yaptığı en büyük soru işareti. Zira kayıtsız menkul kıymet platformlarında işlem yapmak zaten başlı başına büyük bir risk almak demek. Seppinni LLP avukatlık ofisi mağdurlar adına davayı yürütecek.

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Voyager Digital yatırımcıları dava açtı