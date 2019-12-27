VW, otonom olarak işleyen bir şarj robotu duyurusu yaptı

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Alman otomobil devi Volkswagen (VW), elektrikli otomobilleri kısıtlı sayıda bulanan şarj istasyonlarını arama ve burada araçları şarj etme derdinden kurtaracak otonom bir robot duyurusu yaptı.

Söz konusu şarj robotu, kendisini “pil vagonu” adı verilen enerji depolarına bağlayarak dolum ihtiyacı olan otomobile otonom bir şekilde ulaşabiliyor. Mobil uygulama veya V2X protokolü aracılığıyla bağlantı kurulan robot, sırtladığı batarya ile araçlara 50 kW enerji transfer edebiliyor. Çoğu aracı tam olarak doldurması güç olan bu kapasite, şehir içi ortamlarda sürücülerin evlerine ulaşması için ise oldukça yeterli.

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Şebekeye bağlı elektrik hattı bulunan park alanlarına ihtiyaç duyan ve bunun haricinde herhangi bir yapısal değişiklik zorunluluğu getirmeyen sistem, robotun sahip olduğu kamera, lazer tarayıcı ve ultrasonik senserlör yardımıyla işliyor. Aracı park ettiği yerde tespit eden robot, şarj ünitesini arabaya bağlayarak işlemi başlatıyor ve istasyonuna geri dönüyor. Otonom araç, işlem tamamlandıktan sonra ise boş üniteyi istasyona geri götürüyor.

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Sistemin ne zaman hizmete gireceği ile ilgili net bir tarih vermeyen VW’nin belli kriterleri hayata geçirmesi ise önemli. Zira kalabalık bir otoparkta otonom olarak işleyen bir sistemin faydalı olabilmesi için farklı tipteki şarj soketlerini desteklemesi gerekiyor.

Önemli bir potansiyel barındıran ve elektrikli araç sahiplerini araca özel şarj istasyonu derdinden kurtarabilecek sistemle ile yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şarj robotunun tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/12/26/vw-ev-charging-robot/