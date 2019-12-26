Yerli otomobilden yeni video! Logo ilk kez göründü

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Bugün 14.53’te yerli otomobilin kabininden ilk görüntüyü paylaşan TOGG, söz konusu paylaşımda “saat 19.23’te yine buluşalım” mesajı vermişti. Beklenen an geldi ve tanıtımdan hemen önce yerli otomobilin kamuflajlı olarak test edildiği video paylaşıldı.

Yerli otomobilin logosunu ilk kez gördük

TOGG'un paylaştığı videoda yerli otomobilin dış tasarımını yoğun kamuflajdan dolayı göremiyoruz. Fakat iç mekana daha detaylı bakış atma fırsatı yakalıyoruz. Videodan anlaşıldığı kadarıyla, yerli otomobilin konsolunda tıpkı Byton M-Byte'daki gibi boydan boya uzanan ince bir ekran bulunacak. Ayrıca ilk defa yerli otomobilde kullanılacak logoyu da görüyoruz. Üç kollu şık direksiyonun üzerinde TOGG'un "T" ve "G" harflerinin iç içe geçmiş şekilde kullanıldığı yuvarlak bir logo bulunuyor.

Yüzde 100 elektrikli bir C-SUV olacak yerli otomobilin ilk gösterimi 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. TOGG'un resmi internet sitesine eklenen sayaç Cuma günü saat 14.30'u işaret ediyor. Dolayısıyla yerli otomobilin tanıtımının bu saatte yapılmasını veya tasarımın tamamen paylaşılmasını bekleyebiliriz. SUV modelin etkinlikte sergilenen iki prototipi, Osmangazi Köprüsü’nde test edilecek. Etkinlik, Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de gerçekleştirilecek.

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Yerli otomobilin tanıtım toplantısına katılanları bir de sürpriz bekliyor olacak. İlk yerli otomobil modeli olan SUV’un yanı sıra, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ait prototipin de görücüye çıkarılacağı konuşuluyor. Söz konusu prototip, SUV modelden sonra satışa sunulacak sedan modelin tasarımı hakkında ipuçları verecek.