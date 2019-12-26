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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilden yeni video! Logo ilk kez göründü

    TOGG, yerli otomobilin yarınki tanıtımı öncesi ipucu paylaşımlarına hız verdi. Öğlen saatlerinde yerli otomobilin kokpitinden görüntü paylaşan şirket, şimdi de yeni bir video paylaştı
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    5b
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    67
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobilden yeni video! Logo ilk kez göründü
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    Bugün 14.53’te yerli otomobilin kabininden ilk görüntüyü paylaşan TOGG, söz konusu paylaşımda “saat 19.23’te yine buluşalım” mesajı vermişti. Beklenen an geldi ve tanıtımdan hemen önce yerli otomobilin kamuflajlı olarak test edildiği video paylaşıldı.

    Yerli otomobilin logosunu ilk kez gördük

    TOGG'un paylaştığı videoda yerli otomobilin dış tasarımını yoğun kamuflajdan dolayı göremiyoruz. Fakat iç mekana daha detaylı bakış atma fırsatı yakalıyoruz. Videodan anlaşıldığı kadarıyla, yerli otomobilin konsolunda tıpkı Byton M-Byte'daki gibi boydan boya uzanan ince bir ekran bulunacak. Ayrıca ilk defa yerli otomobilde kullanılacak logoyu da görüyoruz. Üç kollu şık direksiyonun üzerinde TOGG'un "T" ve "G" harflerinin iç içe geçmiş şekilde kullanıldığı yuvarlak bir logo bulunuyor.

    Yüzde 100 elektrikli bir C-SUV olacak yerli otomobilin ilk gösterimi 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. TOGG'un resmi internet sitesine eklenen sayaç Cuma günü saat 14.30'u işaret ediyor. Dolayısıyla yerli otomobilin tanıtımının bu saatte yapılmasını veya tasarımın tamamen paylaşılmasını bekleyebiliriz. SUV modelin etkinlikte sergilenen iki prototipi, Osmangazi Köprüsü’nde test edilecek. Etkinlik, Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de gerçekleştirilecek.

    Ayrıca Bkz. "Rivian, elektrikli araçlarının "tank dönüşü" özelliğini video ile gösterdi"

    Yerli otomobilin tanıtım toplantısına katılanları bir de sürpriz bekliyor olacak. İlk yerli otomobil modeli olan SUV’un yanı sıra, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ait prototipin de görücüye çıkarılacağı konuşuluyor. Söz konusu prototip, SUV modelden sonra satışa sunulacak sedan modelin tasarımı hakkında ipuçları verecek.



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    Sembroni 1 sa. en beğenilen Elma
    Dostum otomobilin çıkmasını istemiyor musun? Paylaşılması şahsen benim hoşuma gidiyor. Topluca birleşebileceğimiz bir konu. Hepimizin menfaatine. Desteklememiz lazım. Kötüleyerek bir yere varılmaz.
    Dostum otomobilin çıkmasını istemiyor musun? Paylaşılması şahsen benim hoşuma gidiyor. Topluca birleşebileceğimiz bir konu. Hepimizin menfaatine. Desteklememiz...
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    Yanıtla +65
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    ___Lawyer___ 1 sa. Elma
    Uganda'nın arabası değil o Türkiye'nin arabası yapan Ak Parti değil yapan Türkiye Cumhuriyeti Devrim neyse bu da odur. Hangi konularda milli olunur hangi konularda politik olunur ilim meselesidir bu. O kendini bilmez kendilerine yayıncı diyen paralı şarlatanların logosunu burada kullanmak abesle iştigal bir durum.
    Uganda'nın arabası değil o Türkiye'nin arabası yapan Ak Parti değil yapan Türkiye Cumhuriyeti Devrim neyse bu da odur. Hangi konularda milli olunur hangi konula...
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    Yanıtla +52
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    pro-black 1 sa.
    Ufkunda heykel yapmaktan başka bir hayal olmayanlar kendilerini belli etmişler.



    Bu ülke için bir toplu iğne yapana bile sonsuz şükranlar.



    Gurur duydum görüntülerle
    Ufkunda heykel yapmaktan başka bir hayal olmayanlar kendilerini belli etmişler. Bu ülke için bir toplu iğne yapana bile sonsuz şükranlar. ...
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    Yanıtla +37
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    curufperlit 1 sn.
    Araç harika, ama bu aracı parçalasan 300-400 bin tl eder.sanırım teslaya rakip yaptılar ve gerçekten beni benden aldı.arkadaşlar

    3 versiyon var , suv bence pahalı olcak çünkü araç harika.

    Bir sedan bir suvda ucuz versiyon bekliyorum.ama 1. Araçtaki donanim diğer ikisinde olmaz.hatta ucuzlardan biriside içten yanmalı benzinli motor olur.bem pil maliyetlerini bizim kullancımızın bütçesini aşacağını düşünüyorum.asıl satış rakamlarıda içten yanmalı işin olur.



    Ön satış açıp para toplayacaklarıda aşikar.hatta fabrikanın maliyetinin bir bölümünü burdan karşılamak istiyor olabilirler.prototip teknolojisi ve tasarımıyla büyüleyici ama herşey dışardan .italyada üretilmesine takılmıyoru.ucuz elektrikli arça olsun çinden gelsin gerekirse.umrumda değil.mazota 6 tl vermeyeyimde
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    Portraitclub 2 dk.
    İnşallah saçma bir fiyat ile çıkmaz da insanları soğutmazlar bir çok kişi kendi aracını satıp destek olmak için alabilir ama fiyat iyi olmalı. Yoksa sadece bakılacak araç olmaktan öteye gidemez
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    Marrusia 4 dk.
    Min 200K olur.2022 de cok gec 2021 olsaydi bari.Bu araba eger uretime gecerse tutsun tutmasin artik ulke capinda sarj istasyonu yayginlasacak.Buda cok guzel bir gelisme olacak yani araba tutsun tutmasin olumlu isler olacak.
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    emchimucha 13 dk.
    Heyecan bastı,çok güzel olur inşallah:)
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    Rocksolidv 15 dk.
    Şu sözde yerli arabayı alkışlayanların alayı asgari ücretleriyle 10 yıl çalışsalar alamazlar bu aracı. Biraz otomobillerden anlayan biri zaten bu aracın ucuz olamayacağını anlamıştır. Neyse canım metrobüs camından bakıp gururlanırsınız artık hem 2053 e ne kaldı 33 sene bir şey değil
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    DenzeL_28 9 dk. Rocksolidv
    Bir iki yorumuna denk geldim boş adamsın vesselam, böyle klavyeden bol keseden sallamaya devam edin.
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    kaanbora 23 dk.
    Seri üretime geçilebileceğine dair çok ümidim yok eğer olurda seri üretime geçerse Reis maybach leri satıp makam aracını yerli otodan yapmalıki millete örnek olsun daha kendi ülkesinin ürettiği mala güvenmeyip kendi CB nı bile binmiyor biz neden binelim diyerek o mala kimse tenezzül etmez
    Yanıtla +1
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    monacomen 24 dk. yeni yorumcu
    Umarım sabote edilmez. Marmaray da ilk açıldığında sırf işler aksıyor çalışmıyor göstermek için imdat frenini çekenlerle dolmuştu. Binmem buna vapurla giderim denize batar, boğulursunuz diyen de çoktu. Kim yaparsa yapsın çelme takmak, sabote etmek, olmadık yalanlar ile trollük yapmayı doğru bulmuyorum, ha kötü olur ise başarısız olur ise tekrar denerler, ilk kez yapılıyor illa ki aksamaları olacak, hasetlik kötü. Keskin sirke küpüne zarar.
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    DokuzKuyrukluTilki 28 dk. zengier
    Hani en azından tasarımı bize ait olsa diye söylüyorum. Mesajı tekrar oku.
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    Peacifullord 31 dk.
    Muhtemelen Doğan veya Şahinden yerli olmayacak ve ucuz bir araba da olmayacak. Ama şakşaklayanlar şahine binenler olacak

    Not: Ucuz ve yerli olursa alırım ve alkışlarım tabi
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    Carsever 33 dk.
    Yalnız her test videosunda ve gorselde bu arabanın yaninda hibrit Kia Niro da var. Birlikte dolasiyolar.

    Neden acaba?
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