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    Elon Musk'ın radarındaki Wall Street Memes ön satışı 15 milyon dolara yaklaştı

    Elon Musk’ın radarında olduğu söylenen Wall Street Memes'in ön satışı başlamıştı. Şu ana kadar ön satışta 15 milyon dolara yakın token satışı gerçekleşti.             
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    Wall Street Memes ön satışı 15 milyon dolara yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Dogecoin’in babası olarak tanınan ve kripto ekosistemine karşı ilgisiyle bilinen Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk’ın radarında olduğu söylenen Wall Street Memes ön satış etkinliğinde toplanan fonlar 15 milyon dolara yaklaştı.

    Topluluk odaklı bir proje olarak konumlanan ve farklı sosyal medya platformlarındaki takipçi sayısı 1 milyonu aşan Wall Street Memes projesinin ön satış etkinliği beklenenden hızlı ilerliyor.

    Aşamalı olarak fiyatın artırıldığı ön satışta indirimli fiyatlardan Wall Street Memes token satın almak isteyen yatırımcıların erken hareket ettiği gözlemlenirken projenin ilgi görmesinin sebepleri arasında ünlü milyarder Elon Musk da yer alıyor.

    15 milyon dolara yaklaşan ön satış etkinliği ve Elon Musk ilgisiyle “Sıradaki Dogecoin, Wall Street Memes mi olacak?” sorularına yol açan proje, kripto topluluğunun dikkatini çekiyor.

    Wall Street Memes projesi yatırımcılara ne vadediyor ve Elon Musk’ın bu projeyle ne tür bir ilgisi bulunuyor?

    Wall Street Memes Projesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

    Kripto ekosisteminde yer alan pratik fayda sunan coin’lerin aksine Wall Street Memes projesinin native tokeni olan WSM tokenin herhangi bir işlevi bulunmuyor. Proje ekibi, Wall Street Memes coin projesinde pratik faydaya değil tamamen topluluğa odaklanıyor.

    Wall Street Memes token satın almak isteyen yatırımcılarla ön satış etkinliği kanalıyla buluşan proje, kendisine çıkış noktası olarak 2021 yılında gerçekleşen tarihi bir olayı alıyor. 

    Sayısız küçük yatırımcının Wall Street’e kafa tuttuğu ve hatta Melvin Capital serbest yatırım fonunu kapanmaya zorladığı GameStop olayını başlangıç kabul eden proje ekibi, Wall Street Memes ile bu hareketi tokenize etmeyi hedefliyor.

    Wall Street Memes projesi yatırımcılara viral popülerlik sayesinde gelir elde etme imkanı sunmayı amaçlıyor ve gücünü, arkasındaki 1 milyonu aşan üyeye sahip topluluktan alıyor. 

    Toplam token arzının yüzde 30’luk gibi ciddi bir bölümünün topluluğa ayrılmış olması ise projenin odak noktasında topluluğun olduğu bilgisini destekliyor. 

    Wall Street Memes, meme coin çılgınlığını kaçıran veya Dogecoin ve Shiba Inu gibi yatırımcısının yüzünü güldüren meme coin projeleri için geç kalan kripto meraklıları da dahil olmak üzere çok sayıda yatırımcının ilgisini çekiyor gibi görünüyor.

    Elon Musk’ın Wall Street Memes İle Bağlantısı Ne?

    Ön satış etkinliğinde borsa listelemeleri öncesinde Wall Street Memes token satın alma fırsatı sunulurken henüz 25 Mayıs’ta başlayan bir etkinlikte 15 milyon eşiğine bu kadar kısa sürede yaklaşılmış olmasında Elon Musk’ın büyük etkisi olduğu söyleniyor.

    Nitekim daha önce pek tanınmayan Dogecoin ile ilgili paylaşımları sebebiyle meme coin’in değerinin 5 cent’ten 75 cent’e yükselmesine yol açtığı bilinen Elon Musk’ın, Wall Street Memes projesinin Twitter hesabıyla birden fazla kez etkileşime geçmiş olduğu görülüyor.

    18 Mart ve 22 Nisan 2023 olmak üzere iki farklı tarihte Wall Street Memes paylaşımlarına yanıt verdiği ve bu yanıtlarda eğlenceli bir tavır takındığı gözlemlenen Elon Musk’ın adının projeyle anılması, kripto topluluğu arasında güven emaresi olarak yorumlanıyor.

    Elon Musk’ın yeni favori coin projesinin hangisi olacağını merak eden ve ünlü iş insanının paylaşımlarını büyük bir titizlikle takip eden kripto meraklıları, Musk’ın etkileşime geçtiği bu projeye yoğun ilgi gösteriyor.

    Musk’ın coin projeleriyle ilgili lafını sakınmaması, geçtiğimiz ay “ExplainThisBob” isimli bir coin projesini ifşa etmekten kaçınmamış olması ve bu projenin Twitter hesabının kaldırıldığını bildirmesi de yine kripto topluluğu arasında Wall Street Memes projesi için güven inşa edilmesine katkı sağlıyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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