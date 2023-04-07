Twitter logosu eskiye döndü, Dogecoin çakıldı

Önemli sosyal medya platformlarının nasıl bir manipülasyon aracına dönüştürüldüğünü son dönemde sıklıkla görüyoruz. Bir dönem Dogecoin manipülasyonu yaparak piyasayı alt üst eden Elon Musk yine sahneye çıktı.

Elon Musk yine sahnede

Geçtiğimiz günlerde Twitter anasayfasının kuş logosu sürpriz bir şekilde Dogecoin logosuna dönüşmüştü. Bu gelişme ile Dogecoin fiyatında yüzde 30-40 civarında bir yükseliş yaşanmış ve Doge topluluğu yeniden heyecanlanmıştı.

Twitter’dan Dogecoin sürprizi 4 gün önce eklendi

Elon Musk’ın farklı etkinliklerle fiyatı coşturacağını düşünen topluluk hayal kırıklığına uğradı. Bugün Twitter logosu yeniden kuş olarak değiştirildi. Dogecoin fiyatı da tepe noktadan yüzde 30 düşerek yeniden 8 cent seviyelerine geriledi. Yani olan yükselişe kanarak yüksek fiyattan giriş yapan yatırımcıya oldu.

Özellikle kripto para borsalarına ve DeFi platformlarına ağır bir baskı uygulayan SEC’in bu duruma nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Gücü nedeniyle Elon Musk bir baskı görmezse manipülasyonları giderek artacaktır.

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