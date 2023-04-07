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    Anlık Bildirim

    Twitter logosu eskiye döndü, Dogecoin çakıldı

    Dogecoin kripto parası ile oynamaya devam eden Elon Musk, Twitter logosunu önce Dogecoin yaptı sonra kuş simgesine geri döndü. Dogecoin fiyatı da yeniden çakıldı. 
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    Dogecoin
    Önemli sosyal medya platformlarının nasıl bir manipülasyon aracına dönüştürüldüğünü son dönemde sıklıkla görüyoruz. Bir dönem Dogecoin manipülasyonu yaparak piyasayı alt üst eden Elon Musk yine sahneye çıktı.

    Elon Musk yine sahnede

    Geçtiğimiz günlerde Twitter anasayfasının kuş logosu sürpriz bir şekilde Dogecoin logosuna dönüşmüştü. Bu gelişme ile Dogecoin fiyatında yüzde 30-40 civarında bir yükseliş yaşanmış ve Doge topluluğu yeniden heyecanlanmıştı.

    Elon Musk’ın farklı etkinliklerle fiyatı coşturacağını düşünen topluluk hayal kırıklığına uğradı. Bugün Twitter logosu yeniden kuş olarak değiştirildi. Dogecoin fiyatı da tepe noktadan yüzde 30 düşerek yeniden 8 cent seviyelerine geriledi. Yani olan yükselişe kanarak yüksek fiyattan giriş yapan yatırımcıya oldu.

    Özellikle kripto para borsalarına ve DeFi platformlarına ağır bir baskı uygulayan SEC’in bu duruma nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Gücü nedeniyle Elon Musk bir baskı görmezse manipülasyonları giderek artacaktır.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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