Elon Musk’a yeni suçlama: Dogecoin'i manipüle ediyor

Musk’ın Tweet atarak Dogecoin'i manipüle ettiği ve Influencer’ların ücretli paylaşımları ve diğer tanıtım girişimlerine de yer verildi. Nisan ayında Twitter logosunun Dogecoin köpeğiyle değiştirilerek manipülasyon yapıldığını belirtildi. Twitter’ın logo hamlesiyle birlikte DOGE fiyatı yüzde 30 artış kaydetmişti.
Musk ve Tesla, Mart ayında iddiaları "hayali kurgu eseri" olarak nitelemişti. Davaya bakan hakim Alvin Hellerstein ise değiştirilen şikayetlere izin verileceğini ve önyargılı olunmayacağı yönünde karar vermişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)