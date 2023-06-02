Elon Musk’a yeni suçlama: Dogecoin'i manipüle ediyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk, kripto yatırımcılarının radarına girmiş durumda. Birçok kripto yatırımcısı, Musk‘ın manipülasyon yaparak kripto ticareti yaptığından şüpheleniyor. Elon Musk, içeriden bilgi alarak Dogecoin ticareti yapmakla suçlandı. Manhattan federal mahkemesine yapılan başvuruda, Elon Musk ve Tesla’nın kontrolündeki Dogecoin cüzdanları aracılığıyla kârlı işlemler yapıldığı kaydedildi.

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Musk’ın Tweet atarak Dogecoin'i manipüle ettiği ve Influencer’ların ücretli paylaşımları ve diğer tanıtım girişimlerine de yer verildi. Nisan ayında Twitter logosunun Dogecoin köpeğiyle değiştirilerek manipülasyon yapıldığını belirtildi. Twitter’ın logo hamlesiyle birlikte DOGE fiyatı yüzde 30 artış kaydetmişti.

Musk ve Tesla, Mart ayında iddiaları "hayali kurgu eseri" olarak nitelemişti. Davaya bakan hakim Alvin Hellerstein ise değiştirilen şikayetlere izin verileceğini ve önyargılı olunmayacağı yönünde karar vermişti.

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