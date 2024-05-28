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    Toyota, Mazda ve Subaru, yeni içten yanmalı motorlar için güçlerini birleştirdi

    Her şirket kendi motor türüne odaklanmaya devam edecek ancak özellikle karbon nötr motorlar hedefiyle çıktıkları yolda geliştirme sürecini kısaltmak ve maliyetleri azaltmak için birlikte çalışacak.
    Toyota, Mazda ve Subaru güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    Günümüzde otomotiv dünyasının ana odak noktası bataryalı elektrikli araçlar (BEV) olsa da Japon üreticiler pek aynı fikirde değil. Toyota, Mazda ve Subaru, bugün Japonya'da düzenledikleri toplantıda yeni içten yanmalı motorların geliştirilme sürecinin hızlandırılması ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik iş birliği yapacaklarını açıkladı.

    Yapılan açıklamaya göre, üç şirket tarafından kullanılacak genel bir içten yanmalı motor yerine her bir üretici kendi imza motorunu geliştirmek için çaba sarf edecek. Örneğin; Toyota yeni sıralı dört silindirli motorların, Mazda rotary (Wankel) motorların, Subaru ise boxer motorların geliştirilmesine odaklanacak. Yeni motorlar, sıvı hidrojen, biyoyakıt ve sentetik yakıt gibi çeşitli karbon nötr yakıtlarla uyumlu olacak.

    Toyota, Mazda ve Subaru güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    Yeni içten yanmalı motorlar karbonsuzlaştırılırken performanstan da ödün vermeyecek. Aynı zamanda geleneksel motorlara göre daha küçük olacak. Bu da yeni otomobillerin daha aerodinamik tasarıma sahip olmasına imkan verecek. Ayrıca bu motorlara elektrikli güç ünitelerinin entegrasyonu sağlanarak yeni nesil hibrit motorlar da geliştirilecek.

    Şirketler, verdikleri sözlerin yanı sıra yeni ürünlerini sergilemeyi de ihmal etmedi. Yapılan toplantıda Subaru'nun yeni nesil hibrit sistemiyle donatılan Crosstrek'in prototipi gösterildi. Toyota ise henüz geliştirme aşamasında olan yeni 1.5 litre dört silindirli ve 2.0 litre motorla donatılan Prius prototipini sergiledi. Mazda ise şu an hibrit araçlarda bataryayı şarj etmek için jeneratör görevi gören tek ve çift rotorlu Wankel motorlarını gösterdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    günde 2 kere büyük tuvalete çıkmak normal midir uydudan canlı görüntü nasıl izlenir accent era otomatik alınır mı plastik midede erir mi salam pişirilir mi

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