Toyota, Mazda ve Subaru, yeni içten yanmalı motorlar için güçlerini birleştirdi

Yapılan açıklamaya göre, üç şirket tarafından kullanılacak genel bir içten yanmalı motor yerine her bir üretici kendi imza motorunu geliştirmek için çaba sarf edecek. Örneğin; Toyota yeni sıralı dört silindirli motorların, Mazda rotary (Wankel) motorların, Subaru ise boxer motorların geliştirilmesine odaklanacak. Yeni motorlar, sıvı hidrojen, biyoyakıt ve sentetik yakıt gibi çeşitli karbon nötr yakıtlarla uyumlu olacak.
Şirketler, verdikleri sözlerin yanı sıra yeni ürünlerini sergilemeyi de ihmal etmedi. Yapılan toplantıda Subaru'nun yeni nesil hibrit sistemiyle donatılan Crosstrek'in prototipi gösterildi. Toyota ise henüz geliştirme aşamasında olan yeni 1.5 litre dört silindirli ve 2.0 litre motorla donatılan Prius prototipini sergiledi. Mazda ise şu an hibrit araçlarda bataryayı şarj etmek için jeneratör görevi gören tek ve çift rotorlu Wankel motorlarını gösterdi.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.