Toyota, Mazda ve Subaru, yeni içten yanmalı motorlar için güçlerini birleştirdi

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Tam Boyutta Gör Günümüzde otomotiv dünyasının ana odak noktası bataryalı elektrikli araçlar (BEV) olsa da Japon üreticiler pek aynı fikirde değil. Toyota, Mazda ve Subaru, bugün Japonya'da düzenledikleri toplantıda yeni içten yanmalı motorların geliştirilme sürecinin hızlandırılması ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, üç şirket tarafından kullanılacak genel bir içten yanmalı motor yerine her bir üretici kendi imza motorunu geliştirmek için çaba sarf edecek. Örneğin; Toyota yeni sıralı dört silindirli motorların, Mazda rotary (Wankel) motorların, Subaru ise boxer motorların geliştirilmesine odaklanacak. Yeni motorlar, sıvı hidrojen, biyoyakıt ve sentetik yakıt gibi çeşitli karbon nötr yakıtlarla uyumlu olacak.

Tam Boyutta Gör Yeni içten yanmalı motorlar karbonsuzlaştırılırken performanstan da ödün vermeyecek. Aynı zamanda geleneksel motorlara göre daha küçük olacak. Bu da yeni otomobillerin daha aerodinamik tasarıma sahip olmasına imkan verecek. Ayrıca bu motorlara elektrikli güç ünitelerinin entegrasyonu sağlanarak yeni nesil hibrit motorlar da geliştirilecek.

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Şirketler, verdikleri sözlerin yanı sıra yeni ürünlerini sergilemeyi de ihmal etmedi. Yapılan toplantıda Subaru'nun yeni nesil hibrit sistemiyle donatılan Crosstrek'in prototipi gösterildi. Toyota ise henüz geliştirme aşamasında olan yeni 1.5 litre dört silindirli ve 2.0 litre motorla donatılan Prius prototipini sergiledi. Mazda ise şu an hibrit araçlarda bataryayı şarj etmek için jeneratör görevi gören tek ve çift rotorlu Wankel motorlarını gösterdi.

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Toyota, Mazda ve Subaru güçlerini birleştirdi