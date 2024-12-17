Warfare fragmanı yayınlandı; Ex-Machina'nın yönetmeninden yeni savaş filmi

Alex Garland'ın Irak Savaşı'nda savaşmış olan eski bir asker ve belgeselci olan Ray Mendoza ile birlikte çektiği Warfare, Irak Savaşı sırasında geçiyor ve burada çatışmaya giren bir asker takımının yaşadıklarını gerçek zamanlı olarak anlatıyor. Yönetmenin bir önceki filmi olan Civil War'la benzerlikler taşıyan Warfare'ın, savaşın çirkin yüzünü gözler önüne seren, savaş karşıtı bir yapım olacağı söyleniyor.
Warfare, 2025'te Sinemaseverlerle Buluşacak
Alex Garland imzası taşımasıyla merak uyandıran Warfare, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. Ancak şimdilik film için daha net bir vizyon tarihi açıklanmadı.
Neredeyse bir belgesel estetiğinde çekilen filmin oyuncu kadrosu genç oyunculardan oluşuyor. Filmde Charles Melton, Will Poulter, Joseph Quinn, Kit Connor, Cosmo Jarvis, D’Pharaoh Woon-A-Tai gibi isimler rol alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
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