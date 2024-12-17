Warfare fragmanı yayınlandı; Ex-Machina'nın yönetmeninden yeni savaş filmi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 28 Days Later, Sunshine, Never Let Me Go gibi beğeni kazanan filmlerin senaristi olarak adını duyurduktan sonra yönetmenliğe geçen Alex Garland, kendi yazıp yönettiği filmlere bir yenisini daha ekliyor. Daha önce yönetmen olarak Ex-Machina ve Civil War gibi filmlere imza atan Garland'ın sıradaki filmi Warfare olacak. Adından da anlaşılacağı üzere bir savaş filmi olacak Warfare için bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı.

Alex Garland'ın Irak Savaşı'nda savaşmış olan eski bir asker ve belgeselci olan Ray Mendoza ile birlikte çektiği Warfare, Irak Savaşı sırasında geçiyor ve burada çatışmaya giren bir asker takımının yaşadıklarını gerçek zamanlı olarak anlatıyor. Yönetmenin bir önceki filmi olan Civil War'la benzerlikler taşıyan Warfare'ın, savaşın çirkin yüzünü gözler önüne seren, savaş karşıtı bir yapım olacağı söyleniyor.

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Warfare, 2025'te Sinemaseverlerle Buluşacak

Alex Garland imzası taşımasıyla merak uyandıran Warfare, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. Ancak şimdilik film için daha net bir vizyon tarihi açıklanmadı.

Neredeyse bir belgesel estetiğinde çekilen filmin oyuncu kadrosu genç oyunculardan oluşuyor. Filmde Charles Melton, Will Poulter, Joseph Quinn, Kit Connor, Cosmo Jarvis, D’Pharaoh Woon-A-Tai gibi isimler rol alıyor.

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