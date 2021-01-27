Warner Bros. canlı servis oyunlarına daha fazla ağırlık vermek istiyor

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Eğlence sektörünün en büyük şirketlerinden biri olan Warner Bros. Interactive Entertainment, geçtiğimiz günlerde açığa çıkan bir ilana göre şirket canlı servis oyunlara odaklanmak istiyor.

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Açığa çıkan bilgilere göre Warner Bros. Interactive Entertainment; konsollar, bilgisayar ve mobil cihazlarda canlı servis oyunlara odaklanmak istiyor. Canlı servis oyunlar yani live service; oyun çıktıktan sonra gelen hikaye, karakter ve yeni özellikler gibi ücretli yeniliklerin bulunduğu ve oyuna desteğin sürekli devam ettiği oyunlar için verilen bir isim. Yani bir kez para verdiğiniz bir oyuna daha fazla para yatırarak daha fazla içerik açabiliyorsunuz.

Bu tarz oyunlar oyun dünyasında aslında fazlasıyla popüler ancak oyuncuların pek de sevdiği bir durum değil. En son Marvel's Avengers bu tarzda bir oyunda ancak Marvel's Avengers çıktıktan kısa bir süre sonra neredeyse tüm oyuncularını kaybetti.

Warner Bros. Interactive Entertainment'ın şu anda geleceği bilinen oyunları LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Back 4 Blood,) Gotham Kinghts, Hogwarts Legacy ve Suicide Squad: Kill The Justice league. Gotham Knights'ın canlı servis oyunu olduğu düşünülüyordu ancak stüdyo üstünde durarak bir canlı servis oyunu olmadığını belirtti.

https://www.ign.com/articles/warner-bros-games-live-service-hogwarts-legacy-back-4-blood-gotham-knights

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