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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Warner Bros. canlı servis oyunlarına daha fazla ağırlık vermek istiyor

    Birçok önemli markaya sahiplik eden Warner Bros., oyun tarafında oyuncuların pek de mutlu olmadığı bir tarafa yönelmeyi düşünüyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    5
    5
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Warner Bros. canlı servis oyunlarına daha fazla ağırlık vermek istiyor
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    Eğlence sektörünün en büyük şirketlerinden biri olan Warner Bros. Interactive Entertainment, geçtiğimiz günlerde açığa çıkan bir ilana göre şirket canlı servis oyunlara odaklanmak istiyor.

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    Açığa çıkan bilgilere göre Warner Bros. Interactive Entertainment; konsollar, bilgisayar ve mobil cihazlarda canlı servis oyunlara odaklanmak istiyor. Canlı servis oyunlar yani live service; oyun çıktıktan sonra gelen hikaye, karakter ve yeni özellikler gibi ücretli yeniliklerin bulunduğu ve oyuna desteğin sürekli devam ettiği oyunlar için verilen bir isim. Yani bir kez para verdiğiniz bir oyuna daha fazla para yatırarak daha fazla içerik açabiliyorsunuz.

    Bu tarz oyunlar oyun dünyasında aslında fazlasıyla popüler ancak oyuncuların pek de sevdiği bir durum değil. En son Marvel's Avengers bu tarzda bir oyunda ancak Marvel's Avengers çıktıktan kısa bir süre sonra neredeyse tüm oyuncularını kaybetti. 

    Warner Bros. Interactive Entertainment'ın şu anda geleceği bilinen oyunları LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Back 4 Blood,) Gotham Kinghts, Hogwarts Legacy ve Suicide Squad: Kill The Justice league. Gotham Knights'ın canlı servis oyunu olduğu düşünülüyordu ancak stüdyo üstünde durarak bir canlı servis oyunu olmadığını belirtti.



    https://www.ign.com/articles/warner-bros-games-live-service-hogwarts-legacy-back-4-blood-gotham-knights Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Ornitorenk_Perry 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu tür oyunlar hiçbir zaman başarı sağlayamaz inşallah. Aksi halde kötü bir gelecek bizi bekler. Ellerini atıp da canlı servis yapmak istedikleri her oyunun patlaması dileğiyle.
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    Chromer 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Telefon oyunu gibi bilgisayar oyunları gelecek. Oyun oynamayı seven insanların bu adamlara bir kuruş bile vermemesi lazım.
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    O Outrageous2344 (on ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Marvel Avengers anthem den ders almıyor bunlar heralde
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    0900'lü oyunlar
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    ContEmpor4ry (Çağdaş Acar) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Canlı servis?
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