Epic Games'ten ücretsiz olarak Star Wars Battlefront 2 alan kullanıcı sayısı belli oldu

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PC oyunculuğu için önemli bir platform olma yolunda hızla ilerleyen Epic Games bildiğiniz gibi her hafta oyun veya oyunlar hediye ediyor. Popülerlik açısından genel olarak ortalama oyunlar verse de zaman zaman cidden büyük çaplı oyunlar verebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Beklenmedik bir stüdyo yeni bir Star Wars Knights of the Old Republic oyunu geliştiriyor"

Geçtiğimiz haftalarda da Epic Games, Electronic Arts'ın son Battlefront oyunu olan Star Wars Battlefront 2'yi hediye olarak vermişti. Fazlasıyla ilgi görmesi zaten bekleniyordu. Hatta oyun ücretsiz olduktan sonra bir süreliğine de sunucular çöktü.

Son açıklanan sayılara göre 19 milyondan fazla kullanıcı Star Wars Battlefront 2'yi ücretsiz olarak hesabına eklemiş. Electronic Arts Star Wars hesabının yaptığı paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz. 19 milyondan fazla kullanıcının oyunu hesabına eklemiş olması da cidden müthiş bir durum. Diğer oyunları da ortalama kaç kişinin aldığı büyük merak konusu.

https://www.dualshockers.com/battlefront-2-19-million-epic-games/

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