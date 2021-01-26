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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games'ten ücretsiz olarak Star Wars Battlefront 2 alan kullanıcı sayısı belli oldu

    Epic Games'in haftalık olarak verdiği ücretsiz oyun verdiği kampanyası geçtiğimiz hafta fazlasıyla ilgi gördü. Star Wars Battlefront 2'yi 19 milyondan fazla kullanıcı almış.
    2 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Epic Games'ten ücretsiz olarak Star Wars Battlefront 2 alan kullanıcı sayısı belli oldu
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    PC oyunculuğu için önemli bir platform olma yolunda hızla ilerleyen Epic Games bildiğiniz gibi her hafta oyun veya oyunlar hediye ediyor. Popülerlik açısından genel olarak ortalama oyunlar verse de zaman zaman cidden büyük çaplı oyunlar verebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Beklenmedik bir stüdyo yeni bir Star Wars Knights of the Old Republic oyunu geliştiriyor"

    Geçtiğimiz haftalarda da Epic Games, Electronic Arts'ın son Battlefront oyunu olan Star Wars Battlefront 2'yi hediye olarak vermişti. Fazlasıyla ilgi görmesi zaten bekleniyordu. Hatta oyun ücretsiz olduktan sonra bir süreliğine de sunucular çöktü. 

    Son açıklanan sayılara göre 19 milyondan fazla kullanıcı Star Wars Battlefront 2'yi ücretsiz olarak hesabına eklemiş. Electronic Arts Star Wars hesabının yaptığı paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz. 19 milyondan fazla kullanıcının oyunu hesabına eklemiş olması da cidden müthiş bir durum. Diğer oyunları da ortalama kaç kişinin aldığı büyük merak konusu.



    https://www.dualshockers.com/battlefront-2-19-million-epic-games/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mustafacoban (mustafa coban) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    önemli olan iki ay sonra ne kadar kişi oynayacak.bu arada oyunu atmosferi güzel ama modlar bildiğimiz, yer kapmaca a noktası b noktası(multi için)
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    SilentHunterHD 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    19milyon kullanıcı var ana botlara karşı oynuyoruz ne iş
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    EA'nın bunu başta ücretsiz vermesi lazımdı. Neyse, Epic sayesinde yine oyun içi satışlardan kazanırlar.
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    T th9 53 dk. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    oyun içi satın alınacak ürün yok hocam,en azından ben görmedim.oyundaki para sadece skin alınıyor ama bütün skinler açık zaten.
    1 Yanıt Yanıtla
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    J Jevreyzist 30 dk. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    Bilip bilmeden yorum yapmışsın
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    madonos 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Steamden indirimli diye 89TRY aldıktan 2 hafta sonra Epic Games'de ücretsiz olması :( :(
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    M Musty3535123 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    öbürüde ben, kaldı 18.999.998 kişi.
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    XanthiN (Ozan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Online'i güzeldir. Origin'de oynuyordum Epic üzerinden devam ediyorum. Co-op modunu tavsiye ederim. 4 gerçek oyuncu + yapay zeka ordu olarak yapay zeka orduya karşı mücadele ediyorsunuz. Kalabalık savaş sevenler için güzel.
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    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biri de benim
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