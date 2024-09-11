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Tam Boyutta Gör Apple, yakın tarihli "It's Glowtime" etkinliği kapsamında merakla beklenen iPhone 16 ve Apple Watch 10'u duyurdu. Watch Ultra 3 ve Watch SE 3 ile ilgili herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı. Şimdi bu bekleyiş sürerken, markanın diğer beklenen ürünleri için de zaman çizelgesi belli olmaya başladı. Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı.

Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 için tarih verildi

Apple analisti Ming-Chi Kuo, yakın tarihli Apple etkinliğinin ardından Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı. Hatırlayanlar olacaktır, yaklaşık bir yıl önce Kuo, 2024 yılında bir Apple Watch Ultra 3 çıkmayabileceğini belirtmişti. Şimdi ise ünlü analist, her iki modelin de 2025 yılında tanıtılacağını söyledi.

Sonuç olarak, kullanıcıların yeni nesil Apple Watch Ultra ve Apple Watch SE modelleri için önümüzdeki eylül ayına kadar beklemeleri gerekecek. Bu süreçte ise Apple Watch Ultra 2'nin siyah renk seçeneği ile güncellendiğini hatırlatalım. Ayrıca uyku apnesi takibi özelliği de saatin Black modelinde kullanılabilir olacak.

Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 neler sunacak?

Apple Watch Ultra 3'ün tasarımı büyük ölçüde değişmeyecek gibi görünüyor. Mark Gurman, yakın zamanda üçüncü nesil Apple Watch Ultra'nın ilk modelle hemen hemen aynı görünüme sahip olacağını söyledi. Bunun yanı sıra saatin artırılmış parlaklık seviyesi, daha iyi kontrast ve geliştirilmiş pil verimliliği sağlayacak microLED ekrandan destek alması bekleniyor. Ayrıca Series 10'da olduğu gibi uyku apnesi tespiti gibi gelişmiş sağlık takibi özellikleriyle gelmesi bekleniyor.

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Apple Watch SE 3'e gelirsek, en uygun fiyatlı Apple Watch modeli ancak birçok özellikten yoksun olacak. EKG uygulaması, kan oksijen uygulaması, her zaman açık ekran, sıcaklık takibi gibi özellikler içermemesiyle fiyatı diğer modellere kıyasla daha uygun. Ayrıca Apple Watch Series 7, 8 gibi daha pahalı modellere kıyasla daha kalın çerçeve ve daha küçük kasa boyutuna sahip olacak.

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Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 için tarih verildi