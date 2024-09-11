- Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 için tarih verildi
- Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 neler sunacak?
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Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 için tarih verildi
Apple analisti Ming-Chi Kuo, yakın tarihli Apple etkinliğinin ardından Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı. Hatırlayanlar olacaktır, yaklaşık bir yıl önce Kuo, 2024 yılında bir Apple Watch Ultra 3 çıkmayabileceğini belirtmişti. Şimdi ise ünlü analist, her iki modelin de 2025 yılında tanıtılacağını söyledi.
Sonuç olarak, kullanıcıların yeni nesil Apple Watch Ultra ve Apple Watch SE modelleri için önümüzdeki eylül ayına kadar beklemeleri gerekecek. Bu süreçte ise Apple Watch Ultra 2'nin siyah renk seçeneği ile güncellendiğini hatırlatalım. Ayrıca uyku apnesi takibi özelliği de saatin Black modelinde kullanılabilir olacak.
Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 neler sunacak?
Apple Watch Ultra 3'ün tasarımı büyük ölçüde değişmeyecek gibi görünüyor. Mark Gurman, yakın zamanda üçüncü nesil Apple Watch Ultra'nın ilk modelle hemen hemen aynı görünüme sahip olacağını söyledi. Bunun yanı sıra saatin artırılmış parlaklık seviyesi, daha iyi kontrast ve geliştirilmiş pil verimliliği sağlayacak microLED ekrandan destek alması bekleniyor. Ayrıca Series 10'da olduğu gibi uyku apnesi tespiti gibi gelişmiş sağlık takibi özellikleriyle gelmesi bekleniyor.
Apple Watch SE 3'e gelirsek, en uygun fiyatlı Apple Watch modeli ancak birçok özellikten yoksun olacak. EKG uygulaması, kan oksijen uygulaması, her zaman açık ekran, sıcaklık takibi gibi özellikler içermemesiyle fiyatı diğer modellere kıyasla daha uygun. Ayrıca Apple Watch Series 7, 8 gibi daha pahalı modellere kıyasla daha kalın çerçeve ve daha küçük kasa boyutuna sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.