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    Anlık Bildirim

    Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 için tarih verildi

    Apple, yakın tarihli "It's Glowtime" etkinliği kapsamında iPhone 16 ve Apple Watch 10'u duyurdu. Peki Apple Watch Ultra 3 ve Watch SE 3 ne zaman tanıtılacak? İşte beklenen tarih...
    Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Apple, yakın tarihli "It's Glowtime" etkinliği kapsamında merakla beklenen iPhone 16 ve Apple Watch 10'u duyurdu. Watch Ultra 3 ve Watch SE 3 ile ilgili herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı. Şimdi bu bekleyiş sürerken, markanın diğer beklenen ürünleri için de zaman çizelgesi belli olmaya başladı. Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı. 

    Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 için tarih verildi

    Apple analisti Ming-Chi Kuo, yakın tarihli Apple etkinliğinin ardından Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı. Hatırlayanlar olacaktır, yaklaşık bir yıl önce Kuo, 2024 yılında bir Apple Watch Ultra 3 çıkmayabileceğini belirtmişti. Şimdi ise ünlü analist, her iki modelin de 2025 yılında tanıtılacağını söyledi. 

    Sonuç olarak, kullanıcıların yeni nesil Apple Watch Ultra ve Apple Watch SE modelleri için önümüzdeki eylül ayına kadar beklemeleri gerekecek. Bu süreçte ise Apple Watch Ultra 2'nin siyah renk seçeneği ile güncellendiğini hatırlatalım. Ayrıca uyku apnesi takibi özelliği de saatin Black modelinde kullanılabilir olacak.

    Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 neler sunacak?

    Apple Watch Ultra 3'ün tasarımı büyük ölçüde değişmeyecek gibi görünüyor. Mark Gurman, yakın zamanda üçüncü nesil Apple Watch Ultra'nın ilk modelle hemen hemen aynı görünüme sahip olacağını söyledi. Bunun yanı sıra saatin artırılmış parlaklık seviyesi, daha iyi kontrast ve geliştirilmiş pil verimliliği sağlayacak microLED ekrandan destek alması bekleniyor. Ayrıca Series 10'da olduğu gibi uyku apnesi tespiti gibi gelişmiş sağlık takibi özellikleriyle gelmesi bekleniyor. 

    Apple Watch SE 3'e gelirsek, en uygun fiyatlı Apple Watch modeli ancak birçok özellikten yoksun olacak. EKG uygulaması, kan oksijen uygulaması, her zaman açık ekransıcaklık takibi gibi özellikler içermemesiyle fiyatı diğer modellere kıyasla daha uygun. Ayrıca Apple Watch Series 7, 8 gibi daha pahalı modellere kıyasla daha kalın çerçeve ve daha küçük kasa boyutuna sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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