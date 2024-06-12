Arcane'in 2. sezonundan beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar çekilen en iyi oyun uyarlamalarından biri olan Arcane, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. 2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanan dizinin heyecanla beklenen 2. sezonu, kasım ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak. Çıkış tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün yeni sezondan ilk fragmanı yayınladı.

Arcane dizsi büyük başarı yakalamış olsa da bu, dizinin uzun yıllar devam edeceği anlamına gelmiyor. Aksine sevilen dizi bu yıl yayınlanacak 2. sezonuyla ekranlara veda edecek.

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Arcane 2. Sezon, Kasım Ayında Ekrana Gelecek

2. sezon aynı zamanda dizinin son sezonu olacağı için, yeni sezonda hikâyenin büyük finaline doğru adım adım ilerlemesini izleyeceğiz. Yeni sezondan yayınlanan bu ilk fragman, Vi ile Jinx arasındaki kaçınılmaz yüzleşmenin de bu hikâyenin bir parçası olacağını gösteriyor.

Arcane 2. sezon, gerek yaratıcı ekibiyle gerekse seslendirme kadrosuyla ilk sezondaki ekibi büyük ölçüde koruyor. Dizinin 2. sezonunda da Jinx'i Ella Purnell, Vi'yi ise Hailee Steinfeld seslendiriyor. 2. sezonda hikâyeye dâhil olacak yeni League of Legends şampiyonlarını kimlerin seslendireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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