Arcane'in 2. sezonundan beklenen fragman geldi

Arcane dizsi büyük başarı yakalamış olsa da bu, dizinin uzun yıllar devam edeceği anlamına gelmiyor. Aksine sevilen dizi bu yıl yayınlanacak 2. sezonuyla ekranlara veda edecek.
Arcane 2. Sezon, Kasım Ayında Ekrana Gelecek
2. sezon aynı zamanda dizinin son sezonu olacağı için, yeni sezonda hikâyenin büyük finaline doğru adım adım ilerlemesini izleyeceğiz. Yeni sezondan yayınlanan bu ilk fragman, Vi ile Jinx arasındaki kaçınılmaz yüzleşmenin de bu hikâyenin bir parçası olacağını gösteriyor.
Arcane 2. sezon, gerek yaratıcı ekibiyle gerekse seslendirme kadrosuyla ilk sezondaki ekibi büyük ölçüde koruyor. Dizinin 2. sezonunda da Jinx'i Ella Purnell, Vi'yi ise Hailee Steinfeld seslendiriyor. 2. sezonda hikâyeye dâhil olacak yeni League of Legends şampiyonlarını kimlerin seslendireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.