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    Anlık Bildirim

    Arcane'in 2. sezonundan beklenen fragman geldi

    Arcane'in 2021'den beri heyecanla beklenen 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Aynı zamanda dizinin son sezonu olacak 2. sezon, kasım ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak.
    Arcane 2. sezon fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar çekilen en iyi oyun uyarlamalarından biri olan Arcane, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. 2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanan dizinin heyecanla beklenen 2. sezonu, kasım ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak. Çıkış tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün yeni sezondan ilk fragmanı yayınladı.

    Arcane dizsi büyük başarı yakalamış olsa da bu, dizinin uzun yıllar devam edeceği anlamına gelmiyor. Aksine sevilen dizi bu yıl yayınlanacak 2. sezonuyla ekranlara veda edecek.

    Arcane 2. Sezon, Kasım Ayında Ekrana Gelecek

    2. sezon aynı zamanda dizinin son sezonu olacağı için, yeni sezonda hikâyenin büyük finaline doğru adım adım ilerlemesini izleyeceğiz. Yeni sezondan yayınlanan bu ilk fragman, Vi ile Jinx arasındaki kaçınılmaz yüzleşmenin de bu hikâyenin bir parçası olacağını gösteriyor.

    Arcane 2. sezon, gerek yaratıcı ekibiyle gerekse seslendirme kadrosuyla ilk sezondaki ekibi büyük ölçüde koruyor. Dizinin 2. sezonunda da Jinx'i Ella Purnell, Vi'yi ise Hailee Steinfeld seslendiriyor. 2. sezonda hikâyeye dâhil olacak yeni League of Legends şampiyonlarını kimlerin seslendireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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