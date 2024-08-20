Waymo'nun altıncı nesil otonom sürüş teknolojisi daha akıllı ve yetenekli

Farklı ülkelerde sürücüsüz taksi hizmeti veren otonom araçlar zaman zaman eleştirilerin odak noktası haline gelse de bu alandaki geliştirmeler hız kesmeden devam ediyor. Waymo, altıncı nesil otonom sürüş teknolojisini tanıttı.
Yapılan açıklamada altıncı nesil otonom sürüş teknolojisinin selefine göre daha akıllı, daha ucuz ve daha yetenekli olduğu belirtiliyor. Altıncı nesil Waymo Driver, 13 adet kamera, 6 adet radar, dört adet Lidar ve harici ses alıcılarından besleniyor. Bu da markanın ifadesiyle "Güvenlikten ödün vermeden önemli ölçüde azaltılmış maliyetle daha yüksek performans" sağlıyor.
Sensör teknolojilerinde ve makine öğrenimi modellerindeki gelişmelerin yanı sıra stratejik sensör yerleşimi, Waymo'nun önceki jenerasyona göre daha az sensör kullanabilmesini sağlamış. Buna rağmen şirket, kameraların eskisine göre daha yüksek çözünürlüklü ve teknolojinin artık daha uzak mesafeleri görebildiğini ifade ediyor.
Yeni nesil Waymo Driver'da sensör temizleme yeteneklerinden de faydalanılmış. Bu da aracın kar yağışı gibi zorlu hava koşullarında dahi görevini yerine getirebilmesini sağlıyor. Bunun önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Waymo, yeni sistemin çeşitli algılama bileşenlerinin soğuk havalar gibi her operasyon alanının spesifik koşullarına uyacak şekilde değiştirilebilmesine olanak tanıdığını da sözlerine ekledi.
Waymo, yeni nesil otonom sürüş sistemini yeni tanıtmış olsa da bu sistemin çoktan simülasyonlarda milyonlarca, gerçek dünya testlerinde de binlerce kilometre yol kat ettiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.