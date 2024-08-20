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    Waymo'nun altıncı nesil otonom sürüş teknolojisi daha akıllı ve yetenekli

    Yapılan tüm geliştirmelerin yanı sıra sensör temizleme teknolojisi de kullanan yeni sistem, bu sayede kar yağışı gibi zorlu hava koşullarında dahi görevini yerine getirebiliyor.

    Farklı ülkelerde sürücüsüz taksi hizmeti veren otonom araçlar zaman zaman eleştirilerin odak noktası haline gelse de bu alandaki geliştirmeler hız kesmeden devam ediyor. Waymo, altıncı nesil otonom sürüş teknolojisini tanıttı.

    Yapılan açıklamada altıncı nesil otonom sürüş teknolojisinin selefine göre daha akıllı, daha ucuz ve daha yetenekli olduğu belirtiliyor. Altıncı nesil Waymo Driver, 13 adet kamera, 6 adet radar, dört adet Lidar ve harici ses alıcılarından besleniyor. Bu da markanın ifadesiyle "Güvenlikten ödün vermeden önemli ölçüde azaltılmış maliyetle daha yüksek performans" sağlıyor.

    Waymo, altıncı nesil otonom sürüş teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Waymo'nun açıklamasına göre yeni sistem, aracın çevresinde "görüş alanlarının örtüşmesini" sağlayarak 500 metreye kadar mesafedeki nesnelerin tespit edilmesine olanak tanıyor. Görüş alanlarının örtüşmesi otonom araçlarda önemli bir durum. Gelişmiş algılama, yüksek doğruluk, hata toleransı, veri birleştirme, koordinasyon ve farkındalık gibi kavramların iyileştirilmesini sağlıyor.

    Sensör teknolojilerinde ve makine öğrenimi modellerindeki gelişmelerin yanı sıra stratejik sensör yerleşimi, Waymo'nun önceki jenerasyona göre daha az sensör kullanabilmesini sağlamış. Buna rağmen şirket, kameraların eskisine göre daha yüksek çözünürlüklü ve teknolojinin artık daha uzak mesafeleri görebildiğini ifade ediyor.

    Yeni nesil Waymo Driver'da sensör temizleme yeteneklerinden de faydalanılmış. Bu da aracın kar yağışı gibi zorlu hava koşullarında dahi görevini yerine getirebilmesini sağlıyor. Bunun önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Waymo, yeni sistemin çeşitli algılama bileşenlerinin soğuk havalar gibi her operasyon alanının spesifik koşullarına uyacak şekilde değiştirilebilmesine olanak tanıdığını da sözlerine ekledi.

    Waymo, yeni nesil otonom sürüş sistemini yeni tanıtmış olsa da bu sistemin çoktan simülasyonlarda milyonlarca, gerçek dünya testlerinde de binlerce kilometre yol kat ettiği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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