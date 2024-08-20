Waymo'nun altıncı nesil otonom sürüş teknolojisi daha akıllı ve yetenekli

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Farklı ülkelerde sürücüsüz taksi hizmeti veren otonom araçlar zaman zaman eleştirilerin odak noktası haline gelse de bu alandaki geliştirmeler hız kesmeden devam ediyor. Waymo, altıncı nesil otonom sürüş teknolojisini tanıttı.

Yapılan açıklamada altıncı nesil otonom sürüş teknolojisinin selefine göre daha akıllı, daha ucuz ve daha yetenekli olduğu belirtiliyor. Altıncı nesil Waymo Driver, 13 adet kamera, 6 adet radar, dört adet Lidar ve harici ses alıcılarından besleniyor. Bu da markanın ifadesiyle "Güvenlikten ödün vermeden önemli ölçüde azaltılmış maliyetle daha yüksek performans" sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Waymo'nun açıklamasına göre yeni sistem, aracın çevresinde "görüş alanlarının örtüşmesini" sağlayarak 500 metreye kadar mesafedeki nesnelerin tespit edilmesine olanak tanıyor. Görüş alanlarının örtüşmesi otonom araçlarda önemli bir durum. Gelişmiş algılama, yüksek doğruluk, hata toleransı, veri birleştirme, koordinasyon ve farkındalık gibi kavramların iyileştirilmesini sağlıyor.

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Sensör teknolojilerinde ve makine öğrenimi modellerindeki gelişmelerin yanı sıra stratejik sensör yerleşimi, Waymo'nun önceki jenerasyona göre daha az sensör kullanabilmesini sağlamış. Buna rağmen şirket, kameraların eskisine göre daha yüksek çözünürlüklü ve teknolojinin artık daha uzak mesafeleri görebildiğini ifade ediyor.

Yeni nesil Waymo Driver'da sensör temizleme yeteneklerinden de faydalanılmış. Bu da aracın kar yağışı gibi zorlu hava koşullarında dahi görevini yerine getirebilmesini sağlıyor. Bunun önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Waymo, yeni sistemin çeşitli algılama bileşenlerinin soğuk havalar gibi her operasyon alanının spesifik koşullarına uyacak şekilde değiştirilebilmesine olanak tanıdığını da sözlerine ekledi.

Waymo, yeni nesil otonom sürüş sistemini yeni tanıtmış olsa da bu sistemin çoktan simülasyonlarda milyonlarca, gerçek dünya testlerinde de binlerce kilometre yol kat ettiği belirtiliyor.

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Waymo, altıncı nesil otonom sürüş teknolojisini tanıttı