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Otonom sürüş teknolojisiyle donatılan araçlarla Amerika'nın birçok noktasında otonom taksi hizmeti veren Waymo'nun yeni Robotaxi'leri için Hyundai ile görüştüğü belirtiliyor. Kore'den gelen bilgilere göre Waymo, şirketin Ioniq 5 modeliyle ilgileniyor.

Reuters'ın haberine göre şirket yetkilileri Hyundai'nin yolcu taşıma hizmetlerinde kullanabileceği özel donanımlara sahip Ioniq 5'ler üretmesi konusunda en az üç kez bir araya geldi.

Tam Boyutta Gör İlk olarak kullandığı Chrysler Pasifica modellerini geçen yıl emekliye ayıran Waymo şu anda Jaguar'ın %100 elektrikli modeli I-Pace'i kullanıyor. Öte yandan şirket kısa süre önce altıncı nesil otonom sürüş sistemini Zeekr'ın MPV modelleri üzerinde de test etmeye başladı.

Ancak son dönemde özellikle elektrikli araçlar üzerinden Çin'e yönelik ticaret kısıtlamaları söz konusu ve Zeekr modelleri de Çin'de üretiliyor. Dolayısıyla test edilen Zeekr modelleri yerine Hyundai Ioniq 5'ler ile çalışılabileceği söyleniyor.

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Şirketin yeni nesil sistemi 13 kamera, 4 Lidar, 6 radar ve çeşitli harici ses alıcılardan oluşuyor. Üstelik bu sistemin öncekine göre daha ucuza mâl olmasının yanı sıra farklı hava koşullarıyla başa çıkabilme kabiliyetinin de iyileştirildiği ifade ediliyor.

Waymo, Hyundai ile görüşüldüğüne ilişkin haberlere yanıt vermedi ancak Zeekr platformu üzerine yükselen altıncı nesil Waymo Driver'ın hazır olduğunda filoya dahil edileceğini söyledi. Öte yandan Geely çatısı altındaki Zeekr da anlaşmada bir değişiklik olmadığını, iki şirketin aktif şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

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İddiaya göre Waymo, robotaxi hizmeti için Hyundai ile görüşüyor