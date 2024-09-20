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    Anlık Bildirim

    İddiaya göre Waymo, robotaxi hizmeti için Hyundai ile görüşüyor

    Altıncı nesil Waymo Driver sistemini Çinli Zeekr modelleri üzerinde test eden firmanın ABD'deki Çinli otomobillere yönelik kısıtlama nedeniyle yönünü Hyundai'ye çevirdiği söyleniyor.

    Otonom sürüş teknolojisiyle donatılan araçlarla Amerika'nın birçok noktasında otonom taksi hizmeti veren Waymo'nun yeni Robotaxi'leri için Hyundai ile görüştüğü belirtiliyor. Kore'den gelen bilgilere göre Waymo, şirketin Ioniq 5 modeliyle ilgileniyor.

    Reuters'ın haberine göre şirket yetkilileri Hyundai'nin yolcu taşıma hizmetlerinde kullanabileceği özel donanımlara sahip Ioniq 5'ler üretmesi konusunda en az üç kez bir araya geldi.

    İddiaya göre Waymo, robotaxi hizmeti için Hyundai ile görüşüyor Tam Boyutta Gör
    İlk olarak kullandığı Chrysler Pasifica modellerini geçen yıl emekliye ayıran Waymo şu anda Jaguar'ın %100 elektrikli modeli I-Pace'i kullanıyor. Öte yandan şirket kısa süre önce altıncı nesil otonom sürüş sistemini Zeekr'ın MPV modelleri üzerinde de test etmeye başladı.

    Ancak son dönemde özellikle elektrikli araçlar üzerinden Çin'e yönelik ticaret kısıtlamaları söz konusu ve Zeekr modelleri de Çin'de üretiliyor. Dolayısıyla test edilen Zeekr modelleri yerine Hyundai Ioniq 5'ler ile çalışılabileceği söyleniyor.

    Şirketin yeni nesil sistemi 13 kamera, 4 Lidar, 6 radar ve çeşitli harici ses alıcılardan oluşuyor. Üstelik bu sistemin öncekine göre daha ucuza mâl olmasının yanı sıra farklı hava koşullarıyla başa çıkabilme kabiliyetinin de iyileştirildiği ifade ediliyor.

    Waymo, Hyundai ile görüşüldüğüne ilişkin haberlere yanıt vermedi ancak Zeekr platformu üzerine yükselen altıncı nesil Waymo Driver'ın hazır olduğunda filoya dahil edileceğini söyledi. Öte yandan Geely çatısı altındaki Zeekr da anlaşmada bir değişiklik olmadığını, iki şirketin aktif şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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