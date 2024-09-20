İddiaya göre Waymo, robotaxi hizmeti için Hyundai ile görüşüyor

Otonom sürüş teknolojisiyle donatılan araçlarla Amerika'nın birçok noktasında otonom taksi hizmeti veren Waymo'nun yeni Robotaxi'leri için Hyundai ile görüştüğü belirtiliyor. Kore'den gelen bilgilere göre Waymo, şirketin Ioniq 5 modeliyle ilgileniyor.
Reuters'ın haberine göre şirket yetkilileri Hyundai'nin yolcu taşıma hizmetlerinde kullanabileceği özel donanımlara sahip Ioniq 5'ler üretmesi konusunda en az üç kez bir araya geldi.
Ancak son dönemde özellikle elektrikli araçlar üzerinden Çin'e yönelik ticaret kısıtlamaları söz konusu ve Zeekr modelleri de Çin'de üretiliyor. Dolayısıyla test edilen Zeekr modelleri yerine Hyundai Ioniq 5'ler ile çalışılabileceği söyleniyor.
Şirketin yeni nesil sistemi 13 kamera, 4 Lidar, 6 radar ve çeşitli harici ses alıcılardan oluşuyor. Üstelik bu sistemin öncekine göre daha ucuza mâl olmasının yanı sıra farklı hava koşullarıyla başa çıkabilme kabiliyetinin de iyileştirildiği ifade ediliyor.
Waymo, Hyundai ile görüşüldüğüne ilişkin haberlere yanıt vermedi ancak Zeekr platformu üzerine yükselen altıncı nesil Waymo Driver'ın hazır olduğunda filoya dahil edileceğini söyledi. Öte yandan Geely çatısı altındaki Zeekr da anlaşmada bir değişiklik olmadığını, iki şirketin aktif şekilde çalıştıklarını dile getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...