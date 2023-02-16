Western Digital’den 22TB ve 44TB kapasiteli sürücüler

Tam Boyutta Gör Bugün depolama sürücüleri belirli bir kapasite sınırını aşamıyor ancak daha fazla kapasiteye ihtiyacı olanlar için RAID düzeninde birden çok sürücüyü bir araya getiren çözümler bulunuyor. Western Digital iki yeni depolama çözümünü duyurdu.

WD My Book 22TB ve 44TB

Western Digital tarafından WD My Book serisine dahil edilen iki yeni çözüm kapasite konusunda kullanıcıları rahatlatacak. Yapılan araştırmalar ortalama bir evde 20TB civarında veri üretildiğini ortaya koymuş. Tek diskli olan model 22TB, iki diskli olan model ise 44TB kapasite sunabiliyor.

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WD My Book çözümlerinde 2 adet USB girişi yer alıyor. Kullanıcı isterse RAID-1 konfigürasyonuna dönebileceği gibi My Book Duo modelinde iki diski birbirinden bağımsız olarak da kullanabiliyor. 22TB kapasite 600$ iken 44TB kapasite de 1500$ seviyesinde. Ülkemizde bu serinin 20TB kapasiteli modeli 12800TL civarındaydı.

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