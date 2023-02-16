Western Digital’den 22TB ve 44TB kapasiteli sürücüler

WD My Book 22TB ve 44TB
Western Digital tarafından WD My Book serisine dahil edilen iki yeni çözüm kapasite konusunda kullanıcıları rahatlatacak. Yapılan araştırmalar ortalama bir evde 20TB civarında veri üretildiğini ortaya koymuş. Tek diskli olan model 22TB, iki diskli olan model ise 44TB kapasite sunabiliyor.
WD My Book çözümlerinde 2 adet USB girişi yer alıyor. Kullanıcı isterse RAID-1 konfigürasyonuna dönebileceği gibi My Book Duo modelinde iki diski birbirinden bağımsız olarak da kullanabiliyor. 22TB kapasite 600$ iken 44TB kapasite de 1500$ seviyesinde. Ülkemizde bu serinin 20TB kapasiteli modeli 12800TL civarındaydı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah