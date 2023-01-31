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    Western Digital çift kafalı HDD sürücüsünü tanıttı

    WD Ultrastar DC HS760 HDD sürücüsü çift okuyucu kafası ile geleneksel tek kafalı sistemlere göre 1.7 kat daha hızlı veri aktarım hızları ile avantaj sunuyor.    
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    WD Ultrastar DC HS760
    SSD karşısında kan kaybetmeye devam eden HDD sektörü için üreticiler farklı teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Verimlilik ve hızları arttırmanın yollarından birisi de çift okuyucu kafası.

    WD Ultrastar DC HS760 neler sunuyor?

    Son birkaç yıldır geliştirilen çift okuyucu kafa teknolojisi yani dual actuator, geleneksel tek okuyucu kafası yerine çift okuyucu kafasını koyuyor. Veriyi paralel olarak işleyen yeni sistem sayesinde 1.7 kat daha hızlı veri transferi elde edilebiliyor.

    Sürücüde geleneksel kayıt yöntemi kullanılırken 7200RPM dönüş hızına ulaşılabiliyor. Hatalar arası zaman dilimi 2.5 milyon saat iken plaka kapasitesi de 2.2TB olarak belirlenmiş. Sürücü 5 yıllık garanti ile sunuluyor.

    20TB kapasite ile satılacak olan sürücüde entegre NAND bellek tamponu kullanan OptiNAND, helyum gazı ile mühürleme yapan HelioSeal, plakalardaki yüzey yoğunluğunu arttıran ePMR teknolojileri de sunuluyor. WD Ultrastar DC HS760 modeli yakın dönemde kurumsal müşteriler için satışa çıkacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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