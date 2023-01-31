Western Digital çift kafalı HDD sürücüsünü tanıttı

SSD karşısında kan kaybetmeye devam eden HDD sektörü için üreticiler farklı teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Verimlilik ve hızları arttırmanın yollarından birisi de çift okuyucu kafası.

WD Ultrastar DC HS760 neler sunuyor?

Son birkaç yıldır geliştirilen çift okuyucu kafa teknolojisi yani dual actuator, geleneksel tek okuyucu kafası yerine çift okuyucu kafasını koyuyor. Veriyi paralel olarak işleyen yeni sistem sayesinde 1.7 kat daha hızlı veri transferi elde edilebiliyor.

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Sürücüde geleneksel kayıt yöntemi kullanılırken 7200RPM dönüş hızına ulaşılabiliyor. Hatalar arası zaman dilimi 2.5 milyon saat iken plaka kapasitesi de 2.2TB olarak belirlenmiş. Sürücü 5 yıllık garanti ile sunuluyor.

20TB kapasite ile satılacak olan sürücüde entegre NAND bellek tamponu kullanan OptiNAND, helyum gazı ile mühürleme yapan HelioSeal, plakalardaki yüzey yoğunluğunu arttıran ePMR teknolojileri de sunuluyor. WD Ultrastar DC HS760 modeli yakın dönemde kurumsal müşteriler için satışa çıkacak.

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WD Ultrastar DC HS760 çift okuyucu kafası ile geliyor