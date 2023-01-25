Western Digital ve Kioxia birleşiyor

Kioxia ve Western Digital birleşimi
Yıllarca Toshiba’nın ayrıcalıklı ortağı olarak faaliyet gösteren Western Digital, Kioxia kurulduğunda ortaklığını buraya taşımış ve aynı tesislerde üretim yapmıştı. 2021 yılında iki firma 20 milyar dolarlık bir birleşme görüşmesi yapmış ancak sonuçsuz ayrılmıştı.
Şimdi iki firmanın yeniden görüşmelere başladığı belirtiliyor. Bu birleşim ABD borsasında işlem gören bir çatı firma haline gelecek. Ayrıca Japonya’da da bir listeleme olacağı bilgisi geldi. Western Digital üst yöneticilerinden oluşan bir ekip bu birleşimi yönetecek ve ülkelerdeki düzenleyici kuruluşların onay sürecinde lobi yapacak. Eğer anlaşma olursa ortaya çıkacak olan birleşim NAND sektörünün ilk beşi arasına girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?