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    Anlık Bildirim

    Western Digital ve Kioxia birleşiyor

    NAND sektörünün ilk önemli ası Western Digital ve Kioxia başarısız olan ilk denemenin ardından bu kez daha ciddi bir şekilde tek bir firma olmak için görüşüyor.
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    NAND Tam Boyutta Gör
    Bellek dünyasının lideri iken rekabete direnemeyen ve kan kaybeden Toshiba, bellek bölümünü Kioxia adıyla kurulan yeni bir konsorsiyuma devretmişti. Kioxia yavaş yavaş en büyük bellek üreticisi olma yolunda ilerliyor.

    Kioxia ve Western Digital birleşimi

    Yıllarca Toshiba’nın ayrıcalıklı ortağı olarak faaliyet gösteren Western Digital, Kioxia kurulduğunda ortaklığını buraya taşımış ve aynı tesislerde üretim yapmıştı. 2021 yılında iki firma 20 milyar dolarlık bir birleşme görüşmesi yapmış ancak sonuçsuz ayrılmıştı.

    Şimdi iki firmanın yeniden görüşmelere başladığı belirtiliyor. Bu birleşim ABD borsasında işlem gören bir çatı firma haline gelecek. Ayrıca Japonya’da da bir listeleme olacağı bilgisi geldi. Western Digital üst yöneticilerinden oluşan bir ekip bu birleşimi yönetecek ve ülkelerdeki düzenleyici kuruluşların onay sürecinde lobi yapacak. Eğer anlaşma olursa ortaya çıkacak olan birleşim NAND sektörünün ilk beşi arasına girecek.

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    MaDMaxiBo 6 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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