Web3 destekli iş platformu DeeLance'ten NFT pazarı

Tam Boyutta Gör Serbest çalışma modeline büyük bir ivme kazandıran COVID-19 pandemisi, uzaktan çalışanlar ile işverenleri bir araya getiren kariyer platformlarının yükselişini de hızlandırdı. Küresel iş gücünün yüzde 38’den fazlasını serbest çalışanların oluşturduğu günümüzde, giderek çok daha fazla sayıda insan uzaktan çalışma imkanı sunan bir hayat tarzı benimsemeye ve freelance iş platformlarına üye olmaya başladı.

Bu konuya verilebilecek en iyi örneklerden biri Fiverr oldu. İşe alım platformu Fiverr’ın 2019 yılında 0,75 milyar dolar olan değerinin 2023’te 1,34 milyar dolara yükseldiği görüldü.

Ancak bir taraftan Freelancer, Fiverr ve Upwork gibi platformların kullanıcı sayısında ve değerinde ciddi artışlar yaşanırken diğer taraftan bu platformlarda yaşanan sıkıntılar daha sık gündeme gelmeye başladı.

Ortaya çıkan işlerle ilgili fikri mülkiyet problemlerinden geç yapılan ödemelere ve yüksek maliyetlere kadar bir dizi sorunun karşımıza çıktığı platformlara alternatif projeler geliştirilmesi gerekliliği doğdu.

Tam da bu sorunları hedefleyen ve blok zinciri teknolojisini arkasına alarak hareket eden bir kripto projesi olan DeeLance, projenin native tokeni olan DeeLance token satın almak isteyen erken dönem yatırımcıların beğenisine sunuldu.

761 milyar dolarlık insan kaynakları ve işe alım sektörünü kökünden değiştirmeye odaklanan projenin Web3 teknolojileri ile şartları her iki taraf için de iyileştirmek istemesi, yatırımcıların dikkatini çekmesine yol açtı.

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NFT alım satımının yapılabildiği NFT pazar yerinden Metaverse’te ofis kiralama imkanına kadar bir dizi yeniliğe ev sahipliği yapan DeeLance projesi, alternatif ve son teknolojinin desteklediği bir kariyer platformu olarak karşımıza çıktı.

Web3 Destekli İş Platformu DeeLance Ne Vaat Ediyor?

Web3 destekli DeeLance projesinin arkasındaki ekip, işe alım platformlarıyla karşılaştırıldığında hem işveren hem de uzaktan çalışanlar için önemli avantajlar sağlamayı hedefliyor.

DeeLance’in çözmeyi amaçladığı sorunların başında ödeme gecikmeleri geliyor. Kripto para biriminin yanı sıra itibari para birimleri ile de ödeme yapılabilecek olan platformda maliyetli döviz ödemelerinin ve ödeme gecikmelerinin engellenmesi planlanıyor.

Yatırımcıların DeeLance token satın almak için düzenlenen ön satış etkinliğine ilgi göstermesinin gerekçelerinden biri olarak gösterilen bir diğer konu başlığı ise NFT tokenizasyonu olarak kabul ediliyor.

Günümüzün kariyer platformlarında en sık yaşanan problemlerin yapılan dijital işlerin fikri mülkiyet hakları ile ilgili olduğu biliniyor. DeeLance ekibi bu sorunu çözmek için NFT tokenizasyon sistemini devreye almayı planlıyor.

İşi üreten tarafından ortaya koyduğu yazılı içerikler veya yazılım kodları, benzersiz bir NFT ile temsil ediliyor ve işverenin gerekli ücreti ödemesi halinde bu NFT’nin mülkiyeti hizmeti verenden alan tarafa geçiyor. Bu uygulama dijital içeriğin mülkiyetini garanti altına alırken üretilen çalışmaların kullanımına ilişkin kısıtlamaları da ortadan kaldırmış oluyor.

DeeLance projesi NFT’nin yanı sıra Metaverse ile ilgilenen yatırımcıları da hedefliyor. DeeLance Metaverse’ünde kullanıcıların toplantı ve mülakat yapmasına, ofis kiralamasına ve hatta işe alım süreçlerini desteklemek için sanal reklam satın almasına bile izin verilmesi planlanıyor.

DeeLance NFT Pazar Yeri İlgi Görüyor

DeeLance projesinin NFT ile ilişkisi yalnızca yapılan dijital işlerin sahipliğiyle sınırlı kalmıyor. DeeLance platformu aynı zamanda bir NFT pazar yeri geliştirmeyi ve bu pazar yerinde NFT oluşturma, alma, satma, teklif verme, takas etme ve sergileme imkanı sunmayı hedefliyor.

DeeLance ekibinin NFT pazar yerinde sanattan fotoğrafçılığa, müzikten sanal dünyaya kadar pek çok konuda NFT’ler baştan olmak üzere popüler dijital varlıklara ev sahipliği yapması bekleniyor.

DeeLance platformunun NFT pazar yeri ile ilgili bir NFT vitrini ve NFT katalogları geliştirme niyeti olduğu görülüyor. NFT vitrini ile kullanıcılar halka açık satışla dijital varlık satın alabiliyor veya bu varlıkları satışa çıkarabiliyor.

Esnek fiyatlar ile NFT yaratıcıları ayrıca sabit bir fiyattan NFT’lerini sergileyebiliyor veya zamanlanmış bir açık artırma düzenleyebiliyor. NFT katalogları ise en popüler koleksiyonlara veya yeni NFT’lere ev sahipliği yapıyor.

DeeLance Ön Satış Etkinliği İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Web3 tabanlı merkeziyetsiz bir iş platformu olan DeeLance ekosisteminin odak noktasında Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan DLANCE token bulunuyor.

NFT pazar yerinden Metaverse’e kadar platformun her özelliği için kullanılan DLANCE tokenin toplamda 1 milyar adet token arzı bulunuyor ve teknik analiz dokümanına göre bu miktarın yüzde 30’una denk gelen 300 milyon adet DLANCE token ön satış etkinliği ile indirimli bir şekilde satın alınabiliyor.

DLANCE ön satış etkinliği aşamalı olarak ilerliyor ve her aşamada tokenin fiyatı belirli oranlarda artırılıyor.

Projeye ilgi gösteren yatırımcılar Transak ödeme ağı üzerinden Ethereum (ETH), Tether (USDT) veya kart kullanarak DeeLance token satın alma fırsatı bulabiliyor.

Proje ön satış sayfasına göre şu ana kadar toplanan fonların 1,5 milyon dolar civarında olduğu görülüyor. DeeLance projesine, hem uzaktan çalışmanın geleceğine hem de Web3 tabanlı platformlara inanan yatırımcıların ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

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Web3 destekli iş platformu DeeLance'ten NFT pazarı