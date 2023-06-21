Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Skoda'dan NFT hamlesi!

    Otomobil devi Skoda, NFT ve Web3'e katılıyor. Skoda'nın Hindistan birimi NFT ve Web3 odaklı platformu hayata geçiriyor.                                            
    Oy Ver
    Skoda'dan NFT hamlesi! Tam Boyutta Gör
    Otomobil şirketi Skoda Auto‘nun Hindistan’daki yan kuruluşu Skoda India, Near Protocol ile ortaklaşa bir Web3 ve NFT platformu başlattı. “Skodaverse Hindistan” olarak adlandırılan platformun düşük gaz ücretlerine, çoklu platform kullanımı için birlikte çalışabilir NFT’lere ve çevre dostu ölçeklenebilir NFT’lere sahip olacağını belirtti.

    Son dönemde NFT sektörü diğer alanlara kıyasla biraz daha emin adımlarla yoluna devam ediyor. Birçok şirket NFT‘lerin ilk çıkışında bu sektöre adım atarak bir hayli yol katetti diyebiliriz. Bu kez NFT hamlesi ile gündeme gelen isim otomobil şirketi Skoda Auto oldu. Skoda Auto, NFT platformunu başlattığını açıkladı.

    İlk Skoda NFT koleksiyonunun, sabit bir tarih veya teklif fiyatı olmaksızın yakında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Kullanıcılar, cüzdanlarına para eklenerek NFT düştüğünde basabilecekler. 

    Škoda Auto konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı: 

    “Škodaverse Hindistan ayrıca NFT sahipleri için ilk teslimat ayrıntılarıyla birlikte açıklanacak olan ısmarlama yardımcı programların ve deneyimlerin kilidini açacak. Tüm NFT’ler, sürdürülebilir vizyonumuza uygun olarak, karbon nötr blok zincirlerinde basılacak”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat freemont yorum alüminyum kaç derecede erir doğalgaz sayacından ses gelmesi lustral hayatımı değiştirdi ünlem sigorta mülakat soruları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    TECNO CAMON 19 Neo
    TECNO CAMON 19 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız