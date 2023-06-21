Skoda'dan NFT hamlesi!

Tam Boyutta Gör Otomobil şirketi Skoda Auto‘nun Hindistan’daki yan kuruluşu Skoda India, Near Protocol ile ortaklaşa bir Web3 ve NFT platformu başlattı. “Skodaverse Hindistan” olarak adlandırılan platformun düşük gaz ücretlerine, çoklu platform kullanımı için birlikte çalışabilir NFT’lere ve çevre dostu ölçeklenebilir NFT’lere sahip olacağını belirtti.

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Son dönemde NFT sektörü diğer alanlara kıyasla biraz daha emin adımlarla yoluna devam ediyor. Birçok şirket NFT‘lerin ilk çıkışında bu sektöre adım atarak bir hayli yol katetti diyebiliriz. Bu kez NFT hamlesi ile gündeme gelen isim otomobil şirketi Skoda Auto oldu. Skoda Auto, NFT platformunu başlattığını açıkladı.

İlk Skoda NFT koleksiyonunun, sabit bir tarih veya teklif fiyatı olmaksızın yakında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Kullanıcılar, cüzdanlarına para eklenerek NFT düştüğünde basabilecekler.

Škoda Auto konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Škodaverse Hindistan ayrıca NFT sahipleri için ilk teslimat ayrıntılarıyla birlikte açıklanacak olan ısmarlama yardımcı programların ve deneyimlerin kilidini açacak. Tüm NFT’ler, sürdürülebilir vizyonumuza uygun olarak, karbon nötr blok zincirlerinde basılacak”

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