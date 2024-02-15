Reeder kripto para çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde elektrikli araç sektörüne gireceğini açıklayan Reeder firması şaşırtmaya devam ediyor. Firmanın KAP başvurusu, kripto para piyasasına yeni bir oyuncunun gireceğini haber veriyor.

ReeCoin nedir?

Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ReeCoin toplamda 500 milyon adet olacak. Toplamda 105 milyon adedi özel ve halka açık şeklinde iki fazda satışa sunulacak. Yakım mekanizmasıyla hem miktar azalacak hem de değer kaybetmeyecek. Belirli bir süre sonra ReeCoin kendi blok zincirini faaliyete sokacak.

Reeder yerli elektrikli araç üretecek! Tarih verildi 1 hf. önce eklendi

ReeCoin firmanın ekosisteminde bir dijital para olarak kullanılacak. Teknolojik ürünlerde özel indirimler, stake yapanlara bonus puanlar, yüksek işlem hızı, düşük işlem ücretleri gibi avantajları da olacak. Reeder markasının gelecek dönemdeki elektrikli araç projesinde ReeCoin nasıl bir yer tutacak şimdilik açıklanmamış ancak AVAX ve TOGG benzeri bir entegrasyon görebiliriz. ReeCoin bu ay sonu ya da gelecek ay piyasaya sürülecek.

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