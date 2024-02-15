Reeder kripto para çıkarıyor

ReeCoin nedir?
Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ReeCoin toplamda 500 milyon adet olacak. Toplamda 105 milyon adedi özel ve halka açık şeklinde iki fazda satışa sunulacak. Yakım mekanizmasıyla hem miktar azalacak hem de değer kaybetmeyecek. Belirli bir süre sonra ReeCoin kendi blok zincirini faaliyete sokacak.
ReeCoin firmanın ekosisteminde bir dijital para olarak kullanılacak. Teknolojik ürünlerde özel indirimler, stake yapanlara bonus puanlar, yüksek işlem hızı, düşük işlem ücretleri gibi avantajları da olacak. Reeder markasının gelecek dönemdeki elektrikli araç projesinde ReeCoin nasıl bir yer tutacak şimdilik açıklanmamış ancak AVAX ve TOGG benzeri bir entegrasyon görebiliriz. ReeCoin bu ay sonu ya da gelecek ay piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.