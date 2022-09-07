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Kripto para piyasasında çok ciddi düşüşler görülmeye devam ediyor. Ayı piyasasına rağmen birçok ünlü marka NFT, Metaverse ve Web3 alanı odaklı ticari marka başvurusu yaptı.

2022’de Metaverse ve kripto işletmelerine bağlı toplamda yaklaşık 4 binticari marka başvurusu yapıldı.

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2022’de Ticari Marka Başvuru Sayısı Arttı

Ticari marka vekili Mike Kondoudis tarafından paylaşılan verilere göre göre 2022 yılında şimdiye kadar raporlanan metaverse ve NFT alanlarındaki ticari marka başvuruları, 2021'in tamamındaki başvuru sayısını çoktan geride bırakmış durumda. Ocak – Ağustos ayları arasında metaverse, NFT ve web3 alanlarında ticari markalar ürün ve hizmetler için ABD'de 4 bin 182 farklı ticari marka başvurusu yaptı.

Rakamlar ayda ortalama 523 olarak görülürken Mart 2022’de yapılan 759 başvuru ile zirveye ulaştı. Geçtiğimiz yılın tamamında bin 866 ticari marka başvurusu yapılmıştı.

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NFT ve Metaverse ticari marka başvuruları rekor kırdı