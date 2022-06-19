Tam Boyutta Gör

Birçok şirket Web3 teknolojisi ve NFT sektörünü yakından takip etmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Son olarak NFT ölçeklendirme platformu Immutable’dan bir hamle geldi. Immutable, Web3 oyunlarına ve NFT projelerine odaklanan 500 milyon dolarlık bir girişim fonu başlattığını duyurdu.

Ethereum üzerinde layer 2 ölçekleme çözümü olan Immutable, Web3 oyunlarını ve NFT projelerini geliştirmek için yeni bir adım attı. Immutable, bu konudaki çalışmalarını hızlandırmak için 500 milyon dolarlık bir girişim fonu başlattı. Bu yeni girişim fonu, token hibeleri ve yatırımlar yoluyla Immutable X protokolünü de geliştirmeyi hedefliyor.

Voyager Digital borç anlaşması yaptı 4 sa. önce eklendi

Bunun yanında Immutable fonu, BITKRAFT, Animoca, Arrington Capital, Double Peak, Airtree, King River Capital ve GameStop gibi kripto ve oyun yatırımcılarıyla iş birliği yapacak.

Ek olarak Immutable Ventures; Starkware, Stardust, PlanetQuest ve Topology dahil olmak üzere Web3 şirketlerine ve NFT girişimlerine yatırım yaptı. Son olarak hatırlatmak gerekirse bu yılın başlarında GameStop, NFT pazarının lansmanı için Immutable ile ortaklık kurmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Web3 ve NFT projeleri için 500 milyon dolarlık girişim fonu