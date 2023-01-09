Tam Boyutta Gör Küresel ödeme devi Mastercard, Web3 alanında yeni bir çalışmaya imza attı. Müzisyenler için Web3 projesi oluşturan şirket, altyapı için Polygon ile bir anlaşma gerçekleştirdi. Mastercard, Web3 projesi Mastercard Artist Accelerator için çalışmalarını hızlandırdı.

Dünyanın önde gelen ödeme şirketlerinden birisi olan Mastercard, Blockchain ekosistemindeki ayak izini genişletmeye devam ediyor. Mastercard tarafından yapılan açıklamada, Polygon Blockchain ağını kullanan yeni web3 hizmetinin duyurusu yapıldı.

Mastercard Artist Accelerator programı, müzik sanatçılarına web3 alanında yeni kapılar açmayı hedefliyor. Program, sanatçıların NFT’ler çıkararak çevrimiçi bir varlık oluşturmak ve bir topluluk inşa etmek için markalarını nasıl genişletebileceklerini öğrenebilmelerini sağlıyor.

TOGG ön siparişinde NFT detayı 2 gün önce eklendi

Polygon tabanlı olacak olan Mastercard Artist Accelerator, türünün ilk örneği olarak tarihe geçti. Program, sanatçılara NFT basma, sanal dünyayı aktif kullanma, Web3 deneyimlerinden yararlanma gibi imkanlar sunacak.

Bununla birlikte NFT’ler artık müzik dünyasının popüler öğelerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son olarak Mart 2021’de şarkıcı ve söz yazarı Grimes, 6 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği bir NFT koleksiyonunun satışını gerçekleştirmişti.

Mastercard açıklamasında Mastercard Artist Accelerator, şirketin sahiplerine özel müzik eğitim içeriklerine, benzersiz kaynaklara, diğer fiziksel ve dijital deneyimlere erişim sağlayacağını belirttiği “The Mastercard Music Pass” isimli sınırlı sayıda NFT’yi de içerecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Ödeme devi Mastercard yeni Web3 hizmetini duyurdu