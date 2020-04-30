Western Digital dayanıklılık odaklı microSDXC kartlarını üreticilere sundu

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Depolama ürünleri pazarının büyük isimlerinden Western Digital dayanıklılık odaklı olarak hazırladığı mor rengin hakim olduğu yeni microSDXC kartlarını üreticilere tedarik etmeye başladı.

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WD Purple QD101 Ultra Endurance neler sunuyor?

WD Purple QD101 Ultra Endurance microSDXC hafıza kartları güvenlik kamerası, ağ video kaydedici veya araç kamerası gibi zorlu ortam koşullarında sürekli kayıt yapılan ortamları hedefliyor.

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WD Purple QD101 Ultra Endurance microSDXC hafıza kartları 96 katmanlı 3D TLC NAND bellek modüllerini temel alıyor. 500 programlama ve silme kapasitesi olan kartlar en üst kapasitede 256TB yazma ömrü sunuyor.

Özellikle sunucu bağlantısı koptuğunda tekrar bağlanana kadar güvenlik kameralarının yedekleme alanı olarak iş yapabilecek olan WD Purple QD101 Ultra Endurance microSDXC hafıza kartları 7x24 saat çalışma garantisi veriyor. Kartlar 32GB-64GB-128GB-256GB-512GB kapasitelere sahip ve kamera üreticilerine tedarik edilmeye başladı. Kısa süre içerisinde ilk cihazlarda yerini almaya başlayacak.

https://www.techpowerup.com/266387/western-digital-announces-wd-purple-qd101-ultra-endurance-microsdxc-cards

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