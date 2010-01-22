Western Digital MyBook 3.0 ile USB 3.0 desteği sunan ilk harici disk modelini üretti

Western Digital, USB 3.0 destekli ilk harici sabit diskini üretti

USB 3.0, 2008 yılında yapılan tanıtımında, önceki versiyonu olan USB 2.0 ile arasındaki teorik hız farkıyla dikkatleri üzerine toplamıştı zira USB 3.0 arabiriminin günümüzde kullanılan 2.0 arabimine oranla 10 kata varan hız farkı gerçekten kullanıcıları etkileyecek seviyedeydi. Bugüne kadar bu yeni arabirimin aktif olarak kullanıldığı sistemlerle çok sık olarak karşılaşmamış olsakta artık dahili ve harici depolama ünitelerinin USB 3.0 nimetlerinden faydalanacağını tahmin etmek hiçte zor olmasa gerek.

Dünya'nın önde gelen sabit disk üreticilerinden olan Western Digital, USB 3.0 arabirimi destekli ilk harici sabit diskini üretti. Klasik Mybook tasarımının kullanıldığı bu modelin 1TB ve 2TB'lik seçeneklerinin olacağı belirtildi. Geriye uyumlu olarak hazırlanan MYBook 3.0'ın USB 2.0 ve 1.1 arabimlerini de destekleyeceği fakat bu tarz kullanımlar sırasında kullanılan arabirimin hız değerlerini kullanacağı ifade edildi. Western Digital'in bilgisayarlarında USB 3.0 girişleri olmayan kullanıcılarıda düşünerek MYBook 3.0 harici harddisklerinin kutu içeriğine ek bir ücret karşılığında USB 3.0 PCIe kart dahil edeceği bildirildi. Bu ürünün fiyatıyla ilgili bilgi verecek olursak 1 TB'lik modelin 180$ olacağı 2TB'lik MYBook 3.0 modelinin ise 280$ olacağı belirtildi. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz USB 3.0 PCIe kart'ın fiyatı ise 20$ olarak belirlendi yani 1TB'lik modeli almak isteyen bilgisayarlarında USB 3.0 arabirimi olmayan kullanıcılara bu ürün 200$'a mal olacak, 2TB'li modeli tercih edenler içinse fiyatı 300$'a çıkacak.

USB 3.0 destekli WD MyBook

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