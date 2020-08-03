WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler

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Çoğu zaman kelimelerle ifade edemediğimiz durumlarda ya da o anki ruh halimizi daha iyi anlatmak için kullandığımız WhatsApp emojilerine yenileri ekleniyor.

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WhatsApp'ın Android için geliştirilen 2.20.197.6 numaralı beta sürümünde, 138 yeni emoji fark edildi. Emojilerin yakın zamanda uygulamaya dahil edilmesi bekleniyor. İşte çoğunluğunu meslek gruplarının oluşturduğu o emojiler:

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https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-197-6-whats-new/

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