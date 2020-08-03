Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek. Çoğunluğunu meslek gruplarının oluşturduğu emojiler yakın zamanda uygulamaya dahil edilecek.
    2 hf.
    47,8b
    1
    19
    Cep Tel...
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler
    Tam Boyutta Gör

    Çoğu zaman kelimelerle ifade edemediğimiz durumlarda ya da o anki ruh halimizi daha iyi anlatmak için kullandığımız WhatsApp emojilerine yenileri ekleniyor. 

    Ayrıca Bkz. "Bu uygulama iOS 14'ün arkaya dokunma özelliğini Android telefonlara getiriyor"

    WhatsApp'ın Android için geliştirilen 2.20.197.6 numaralı beta sürümünde, 138 yeni emoji fark edildi. Emojilerin yakın zamanda uygulamaya dahil edilmesi bekleniyor. İşte çoğunluğunu meslek gruplarının oluşturduğu o emojiler:

    WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler
    Tam Boyutta Gör

    WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler
    Tam Boyutta Gör

    WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler
    Tam Boyutta Gör

    WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler
    Tam Boyutta Gör



    https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-197-6-whats-new/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 2 hf. en beğenilen
    Emojilerin ten rengine göre versiyonlarının olmasını ırkçılık olarak görüyorum ben kimse kusura bakmasın. Her emojinin dört veya daha fazla ayrı ten renginde emojisini yapıyorlar. Böylece kullanıcıların sadece kendi ten renginde emojiler atarak ırkçı bir yaklaşıma doğra yönlendiriyorlar. Oysa emojiler parlak sarı ve comics tarzları ile cinsiyetsiz ve ırksızlardı. Çünkü dünyada böyle bir ten rengi olmadığı gibi böyle bir suratı olan ırk da yoktu, bütün insanları tek bir imaj ile bir arada tutuyordu. Şimdi ise siyahlar siyah emoji atıyorlar birbirine, latinler veya asyalılar da kendi renklerinde atıyorlar. Bir siyahi veya beyaz bir beyaza veya siyahiye kendi emojisini atınca kusura bakmayın ama bayağı bayağı ırkçı durmuyor da ne duruyor? Üstelik gereksiz yere kalabalık bir emoji yığını oldu. Böylece herkesi memnun etmeye çalışan ama kimseyi memnun edemeyen bir çöplüğü dönüşecek bu iş.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Emojilerin ten rengine göre versiyonlarının olmasını ırkçılık olarak görüyorum ben kimse kusura bakmasın. Her emojinin dört veya daha fazla ayrı ten renginde em...
    Devamını Gör
    Yanıtla +44
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dreandes (Ahmet Bey) 2 hf.
    Ben de hayatımda bir eksiklik var diyordum. Meğer 138 emoji eksikmiş.
    Yanıtla +33
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    drkayzer 2 hf.
    Telegram reklamı yapan var mı diye geldim konuya.Varmış tabi ki de.
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    CuteElephant (yusuf kösedağ) 1 gün
    kullanamadıktan sonra isterse 500 tane gelsin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    Var ama bende bunlar ve uzun zamandır var
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wtersad (ersad ) 2 hf.
    işçisin sen işçi kal giy emoji tulumları
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GwynBleidd48 2 hf.
    Ne gerek var? Önce görüntülü görüşmeyi stabil yapsınlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cemecem21 (Mustafa Kurnaz) 2 hf.
    ´Yalan yok böyle haberlerde Eyvallah'ı karşılayacak bir emoji var mı yok mu diye bakıyorum. Bu arada bazı emojilerin rengi değişik olarak tekrar konulmuş. 138 emoji teknik olarak doğru ama pratikte öyle olmayacak gibi duruyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kıvançkondakcı 2 hf.
    desene tüm eksikler tamamlandı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haberelectro 2 hf.
    toplasan 3 tanesini kullanmışımdır ulan ne işsiz millet
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    Yakında canlı yayında gelir tam olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    Özellikle bazı videoları falan izlerken mabadla gülme emojisi çok lazım oluyor. O yoksa Bi anlamı yok ben kesin bekliyordum onu yani!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 hf.
    Pavyona dönecek desene WhatsApp'da zuahahahahahahahah. 😂
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    47821 kez okundu.
    17 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    WhatsApp, whatsapp yeni emojiler ve
    6 etiket daha uygulama uygulama haber Mobil Teknolojiler Mobil Uygulamalar sosyal medya Internet
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. WhatsApp'a web'de arama özelliği geldi 2 hf. Google Haritalar Foursquare benzeri bir platforma dönüşüyor 2 hf. Yeni Chrome eklentisi reklamların sizi nasıl takip ettiğini gösteriyor 2 hf. Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri 2 hf. Xiaomi'nin 11 Ağustos tarihinde Mi 10 Pro Plus modelini tanıtması bekleniyor 2 hf. DualShock 4 kontrolcüsü, PS5 oyunlarında kullanılamayacak 2 hf. Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G aynı karede 2 hf. MIUI 12 kullandık | Xiaomi'nin yeni Android arayüzü 2 hf. Microsoft, TikTok'u satın almak istediğini resmen doğruladı 2 hf. Realme V5 tanıtıldı: 5G desteği, dörtlü kamera, 5.000 mAh pil 2 hf. Apple, İngiltere'deki mülk sahiplerinden Apple Store kiralarını yüzde 50 düşürmelerini istiyor 2 hf. Microsoft, KB4559309 güncellemesinin bilgisayarları yavaşlattığını kabul etti 2 hf. Çalışanını takip programıyla izleyen patronun delilleri geçersiz sayıldı 2 hf. Xiaomi'nin gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklığı onaylandı 2 hf. TikTok hisselerini Microsoft satın alıyor 2 hf. Galaxy Buds Live kulaklıklar yaka mikrofonu olarak kullanılabilecek 2 hf. Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin görüntüsü sızdırıldı 2 hf. Marvel’s Avengers oyununda Spider-Man sadece PS4’e özel olacak 2 hf. Mad Catz yeni bir oyuncu faresi duyurdu 2 hf. Razer BlackShark V2 oyuncu kulaklıkları duyuruldu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler Sonraki SpaceX astronotları Dünya'ya böyle iniş yaptı (VİDEO) 2 hf. CCleaner yine iş başında: Firefox eklentilerini siliyor 2 hf. Jaquet Droz Grande Seconde Off-Centered Chronograph modelini duyurdu 2 hf. Windows 10 2004’e çoğu sorunu çözen yama geldi 2 hf. Dinozorlarların ortak akrabası Kongonaphon fosilleri incelendi 2 hf. Android için Dark Sky hava durumu uygulaması Apple anlaşması gereği kapatıldı 2 hf. League of Legends Dünya Şampiyonası Eylül ayında Şangay’da gerçekleşecek 2 hf. Motorola Moto G9 Plus'ın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 hf. Sony yeni ses ürünlerini 6 Ağustos'ta tanıtacak 2 hf. Google Chrome artık kayıtlı şifreleri düzenlemeye izin verecek 2 hf. Galaxy Note 20 alanlara 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği hediye edilecek 2 hf. AB, Google'ın Fitbit satın almasını inceleyecek 2 hf. Google Pixel 4a'nın özellikleri, fiyatı ve basın görselleri ortaya çıktı 2 hf. Bu uygulama iOS 14'ün arkaya dokunma özelliğini Android telefonlara getiriyor 2 hf. Microsoft'un akıllı asistanı Cortana mobil platformlardan çekiliyor 2 hf. Küresel pazar için Wear OS'lu Oppo Watch tanıtıldı! 2 hf. Nvidia; ARM için görüşmelere başladı 2 hf. Apple, iPhone'ları mobil POS cihazına dönüştürebilecek teknolojiye sahip bir şirket satın aldı 2 hf. Lenovo yeni kompakt projeksiyon cihazını duyurdu 2 hf. Amazon'dan Starlink'e rakip proje: Kuiper Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız