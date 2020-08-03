WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler

Teknoloji Editörü
Çoğu zaman kelimelerle ifade edemediğimiz durumlarda ya da o anki ruh halimizi daha iyi anlatmak için kullandığımız WhatsApp emojilerine yenileri ekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Bu uygulama iOS 14'ün arkaya dokunma özelliğini Android telefonlara getiriyor"
WhatsApp'ın Android için geliştirilen 2.20.197.6 numaralı beta sürümünde, 138 yeni emoji fark edildi. Emojilerin yakın zamanda uygulamaya dahil edilmesi bekleniyor. İşte çoğunluğunu meslek gruplarının oluşturduğu o emojiler:
https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-197-6-whats-new/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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