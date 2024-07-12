WhatsApp sohbetlerinde yabancı kalmayacaksınız: Canlı çeviri özelliği geliyor!

WhatsApp canlı çeviri özelliği nasıl kullanılacak?
WABetaInfo tarafından ortaya çıkarıldığı üzere WhatsApp, Google'ın canlı çeviri özelliğini sohbetlere entegre etmeyi planlıyor. Bu özellik eklendiğinde kullanıcılar farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan yabancı metinleri çevirebilecek. Ancak bunun için dil paketini indirmeleri gerekecek. Başlangıçta İngilizce ve Hintçe gibi belirli dillerle sınırlı olacağı söyleniyor.
WhatsApp Live Translate özelliği Android beta 2.24.15.5 sürümünde ortaya çıktı. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, kullanıcı sohbette “çeviri” seçeneğine dokunduğunda canlı çeviri ekranı açılacak. Kullanıcı dil seçimini yapıp “mesajları çevir” butonuna dokunduğundan konuşmadaki mesajlar anlık olarak kullanıcının tercih ettiği dilde gösterilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.