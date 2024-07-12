WhatsApp sohbetlerinde yabancı kalmayacaksınız: Canlı çeviri özelliği geliyor!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, dünya genelinde milyarlarca insanı birbirine bağlayan en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri. Dünyanın birçok yerinde varsayılan mesajlaşma platformu; farklı ülkelerdeki kullanıcılar iletişim kurmak için genellikle WhatsApp’ı kullanıyor. WhatsApp, global iletişimi kolaylaştırmak adına yeni bir özellik getiriyor. Canlı Çeviri özelliği test edilmeye başlandı.

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WhatsApp canlı çeviri özelliği nasıl kullanılacak?

WABetaInfo tarafından ortaya çıkarıldığı üzere WhatsApp, Google'ın canlı çeviri özelliğini sohbetlere entegre etmeyi planlıyor. Bu özellik eklendiğinde kullanıcılar farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan yabancı metinleri çevirebilecek. Ancak bunun için dil paketini indirmeleri gerekecek. Başlangıçta İngilizce ve Hintçe gibi belirli dillerle sınırlı olacağı söyleniyor.

WhatsApp Live Translate özelliği Android beta 2.24.15.5 sürümünde ortaya çıktı. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, kullanıcı sohbette “çeviri” seçeneğine dokunduğunda canlı çeviri ekranı açılacak. Kullanıcı dil seçimini yapıp “mesajları çevir” butonuna dokunduğundan konuşmadaki mesajlar anlık olarak kullanıcının tercih ettiği dilde gösterilecek.

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